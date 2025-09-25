DevOps

O que é uma application platform?

Uma application platform é uma coleção de serviços e soluções de software que possibilitam o funcionamento de aplicações empresariais.

As empresas dependem cada vez mais de aplicativos para agilizar processos, inovar em escala e engajar novas bases de clientes. Como resultado, as application platforms se tornaram uma parte fundamental da estratégia de negócios moderna.

As application platforms avançadas de hoje oferecem um conjunto padronizado de soluções que permitem às empresas construir, implementar e gerenciar aplicações em um ambiente de desenvolvimento de software e operações (DevOps ) cada vez mais complexo.

Desde a integração com novas tecnologias, como IA generativa (IA gen) e a Internet das coisas (IoT), até a manutenção do desempenho em vários dispositivos e sistemas operacionais (SO), as empresas enfrentam uma complexidade crescente. Como resultado, escolher a application platform certa se tornou uma parte essencial dos negócios digitais.

As application platforms são críticas para o desenvolvimento de aplicações e software, um mercado que tem crescido rapidamente na última década. De acordo com um relatório recente, o tamanho do mercado global de desenvolvimento de aplicações valia US$ 111 bilhões em 2024. Prevê-se que atinja US$ 621 bilhões até 2032, refletindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de quase 24%.1

Algumas das maiores empresas do mundo, incluindo Microsoft Azure e Google Cloud, são líderes neste espaço. Suas plataformas fornecem os recursos de infraestrutura, escalabilidade e integração de que as empresas modernas precisam para criar e implementar aplicações de forma eficiente.

Como as application platforms funcionam?

As application platforms fornecem a infraestrutura subjacente, o tempo de execução e os recursos do desenvolvedor para o controle de ponta a ponta do ciclo de vida de toda uma aplicação.

Application platforms avançadas combinam DevOps Services populares, como automação, gerenciamento de dados, provisionamento e orquestração de fluxos de trabalho em um ecossistema singular e simplificado, que pode encurtar drasticamente os ciclos de vida das aplicações.

Para atingir esse objetivo, as application platforms utilizam componentes como interfaces de programação de aplicativos (APIs) e contêineres para simplificar e automatizar processos, permitindo que os desenvolvedores se concentrem na inovação em vez de gerenciar a infraestrutura subjacente.

As application platforms modernas são construídas para se integrar sem dificuldades aos pipelines de DevOps, utilizando tecnologias de ponta, como ferramentas nativas da nuvem, arquiteturas baseadas em microsserviços e soluções de plataforma como serviço (PaaS).

Veja a seguir uma análise mais detalhada dos componentes das application platforms e dos tipos de soluções disponíveis.

Componentes de application platforms

  • Ambientes de tempo de execução: ambientes de tempo de execução são onde as aplicações residem depois de serem construídas e implementadas. A "hospedagem", o processo de estabelecer um ambiente de tempo de execução, envolve o provisionamento e o ajuste de escala dos recursos de computação necessários para compatibilidade com uma aplicação e sua disponibilização aos usuários.
  • Ferramentas de desenvolvimento: ferramentas de desenvolvimento (ou simplesmente dev) são todas as ferramentas necessárias para dar suporte ao desempenho das application platforms. Elas incluem kits de desenvolvimento de software (SDKs), ferramentas de linha de comando (CLIs) e bibliotecas de código que permitem que os desenvolvedores operem com mais eficiência. 
  • Dashboards de monitoramento e observabilidade: monitoramento, a tarefa de reunir métricas em um tempo de execução para avaliar sua integridade, depende de recursos como registro, rastreio e alertas para ajudar equipes de TI a tomar decisões críticas. Os dashboards de monitoramento e observabilidade de aplicações ajudam a apoiar as operações de application platforms, ao oferecer às equipes de TI uma visão em tempo real da integridade das aplicações para que possam identificar e resolver problemas sem downtime dispendioso.
  • Serviços de integração: os componentes das application platforms compatíveis com a integração fornecem as APIs e os conectores necessários para que um aplicativo possa se integrar com sucesso a vários recursos, como bancos de dados, redes e soluções de terceiros.

Tipos de application platforms

  • Application platforms da web: uma coleção de soluções e ambientes de servidores criados para hospedar aplicações populares da web (como Slack, Google Workspace e Asana) e suas APIs correspondentes.
  • Plataforma como serviço (PaaS): as soluções de plataforma como serviço (PaaS) são ferramentas baseadas em nuvem que oferecem aos desenvolvedores um ambiente virtual para criar e implementar software. Com a ascensão da computação em nuvem, o mercado de ofertas de PaaS cresceu significativamente: um relatório recente estimou o tamanho do mercado em quase US$ 90 bilhões no ano passado e projeta um crescimento para US$ 288 bilhões até 2030, refletindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 22%.2
  • Plataformas de pouco código e no-code: plataformas de pouco código e no-code são application platforms que permitem que usuários sem experiência em engenharia criem aplicativos por meio de componentes intuitivos, como interfaces visuais, modelos criados previamente e funcionalidades de arrastar e soltar.

 

Benefícios das application platforms

Ao fornecer ambientes de tempo de execução confiáveis para uma ampla gama de novas aplicações, as application platforms apoiam os processos de negócios principais de muitas empresas bem-sucedidas. As application platforms oferecem vários benefícios corporativos, desde a simplificação dos prazos de DevOps até a redução de vulnerabilidades de segurança. Elas também permitem a integração em uma ampla gama de sistemas operacionais e dispositivos.

Ciclos de desenvolvimento simplificados

A modernização das application platforms automatiza aspectos da tecnologia de application platforms para reduzir significativamente os ciclos de vida de desenvolvimento de aplicações. As application platforms permitem que os desenvolvedores se baseiem em serviços criados previamente, como ambientes de tempo de execução e tutoriais, para implementar arquiteturas comuns, permitindo que eles concentrem seu tempo e energia no código das aplicações.
Escalabilidade aprimorada

As application platforms são projetadas para serem altamente escaláveis, permitindo que os desenvolvedores usem máquinas virtuais (VMs), contêineres e outros serviços de nuvem conforme a necessidade. Algumas application platforms avançadas são equipadas até mesmo com auto-scaling, uma funcionalidade que aumenta ou diminui automaticamente determinados recursos de computação de acordo com a demanda.
Controle de ponta a ponta

Começando com o provisionamento e continuando com testes, implementação e otimização, as application platforms são equipadas com ferramentas e dashboards avançados de gerenciamento para oferecer às equipes o controle de ponta a ponta do ciclo de vida das aplicações.  
Custos reduzidos

Modelos de "pagamento conforme o uso" permitem que empresas de todos os tamanhos acessem soluções de application platforms de ponta de forma virtual e econômica por meio da infraestrutura de nuvem. Essa abordagem permite que as organizações monitorem e ajustem mais de perto o consumo de recursos de computação e reduzam os gastos de capital na infraestrutura local.
Maior flexibilidade

Considerando a complexidade dos ambientes de tempo de execução atuais, é importante que as application platforms funcionem em uma ampla variedade de ecossistemas, APIs e sistemas operacionais. As application platforms modernas são flexíveis o suficiente para se adaptarem às necessidades e requisitos específicos de cada aplicação e sua audiência.
Fluxos de trabalho otimizados

As application platforms modernas otimizam fluxos de trabalho por meio da automação de funções críticas, como escalabilidade e provisionamento de recursos, permitindo que os desenvolvedores concentrem mais tempo e energia na escrita do código. Notificações e dashboards totalmente automatizados e integrados alertam as equipes sobre mudanças no desempenho ou a presença de um ataque cibernético em tempo real.

Tendências na tecnologia de application platforms empresariais

As application platforms desempenham um papel crucial para possibilitar a transformação digital, uma abordagem amplamente adotada que incorpora tecnologia digital em todas as áreas de uma organização. As soluções de application platforms ajudam as empresas a usar novas tecnologias digitais, estimular a inovação e gerar crescimento.

Veja a seguir algumas das maiores tendências que estão moldando o futuro da tecnologia de application platforms.

  • Crescimento dos microsserviços: a arquitetura de microsserviços, arquiteturas nativas da nuvem em que as aplicações individuais são criadas a partir de componentes menores, continua crescendo em popularidade devido à sua adequação a ambientes de tempo de execução modernos.
  • Integração com a IA: as application platforms modernas integram mais funcionalidades de IA, como coleta e processamento de dados, para automatizar e otimizar fluxos de trabalho complexos.
  • Soluções de código aberto: à medida que as application platforms continuam a evoluir para atender às demandas dos usuários, as ferramentas de código aberto (software desenvolvido de forma colabora e disponível gratuitamente) são essenciais. Elas permitem que os desenvolvedores colaborem de maneira flexível para resolver problemas de negócios complexos.
  • Resolução sofisticada de ameaças: à medida que os ataques cibernéticos aumentam em escopo e complexidade, as application platforms devem continuar a encontrar novas maneiras de proteger os aplicativos dos quais as organizações dependem.
  • Desenvolvimento de modelos híbridos: o equilíbrio entre os recursos de infraestrutura no local e de nuvem em uma arquitetura híbrida continua sendo uma prioridade para as empresas. Elas continuam buscando a combinação certa de controle, flexibilidade e otimização de custos em suas soluções de infraestrutura.

Principais casos de uso empresariais para application platforms

As application platforms são altamente demandadas por seus recursos de escalabilidade, flexibilidade e personalização. Aqui estão os principais casos de uso para soluções de application platforms em nível empresarial.

Desenvolvimento de aplicações nativas da nuvem

À medida que as organizações buscam construir mais aplicações para a nuvem, o desenvolvimento de aplicações nativas da nuvem está se tornando mais popular.

O desenvolvimento de aplicações nativas da nuvem aproveita tecnologias mais recentes, como microsserviços e orquestração de contêineres, que são construídas para a escalabilidade e flexibilidade da nuvem.

Modernização da SAP

As application platforms permitem que as organizações modernizem sistemas legados, como SAP e COBOL, para que possam ser integrados a sistemas de negócios mais recentes e eficientes.

As application platforms são críticas para alinhar sistemas e soluções de TI mais antigos com abordagens mais modernas, baseadas em nuvem e baseadas em dados, mais adequadas às aplicações modernas.

Integração contínua/entrega contínua

As application platforms são críticas para pipelines de integração contínua/entrega contínua (CI/CD), fluxos de trabalho automatizados de DevOps que simplificam o desenvolvimento de software.

Em um pipeline de CI/CD, a application platform é o hub central que permite aos desenvolvedores gerenciar a integração de código e criar, testar e implementar código em diversos ambientes.

Gerenciamento de dados

Aplicações modernas e poderosas exigem grandes conjuntos de dados para sua funcionalidade principal. As application platforms desempenham um papel importante para ajudar as empresas a coletar, armazenar, processar e analisar dados da maneira mais eficiente.

Usando APIs e uma infraestrutura de nuvem escalável, as application platforms simplificam e automatizam os fluxos de trabalho de dados, protegendo os dados enquanto estão em trânsito e habilitando recursos em tempo real.

Implementação de software como serviço

As application platforms ajudam as empresas a fornecer soluções de software como serviço (SaaS) e aplicativos da web por meio da nuvem de forma altamente escalável e econômica.

As application platforms fornecem o tempo de execução, as VMs e as ferramentas de orquestração de contêineres necessárias para executar aplicações complexas em escala global.

