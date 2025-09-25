O que é uma application platform?

As empresas dependem cada vez mais de aplicativos para agilizar processos, inovar em escala e engajar novas bases de clientes. Como resultado, as application platforms se tornaram uma parte fundamental da estratégia de negócios moderna.

As application platforms avançadas de hoje oferecem um conjunto padronizado de soluções que permitem às empresas construir, implementar e gerenciar aplicações em um ambiente de desenvolvimento de software e operações (DevOps ) cada vez mais complexo.

Desde a integração com novas tecnologias, como IA generativa (IA gen) e a Internet das coisas (IoT), até a manutenção do desempenho em vários dispositivos e sistemas operacionais (SO), as empresas enfrentam uma complexidade crescente. Como resultado, escolher a application platform certa se tornou uma parte essencial dos negócios digitais.

As application platforms são críticas para o desenvolvimento de aplicações e software, um mercado que tem crescido rapidamente na última década. De acordo com um relatório recente, o tamanho do mercado global de desenvolvimento de aplicações valia US$ 111 bilhões em 2024. Prevê-se que atinja US$ 621 bilhões até 2032, refletindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de quase 24%.1

Algumas das maiores empresas do mundo, incluindo Microsoft Azure e Google Cloud, são líderes neste espaço. Suas plataformas fornecem os recursos de infraestrutura, escalabilidade e integração de que as empresas modernas precisam para criar e implementar aplicações de forma eficiente.