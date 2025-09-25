O que é uma application platform?

Uma application platform é uma coleção de serviços e soluções de software que possibilitam o funcionamento de aplicações empresariais.
As empresas dependem cada vez mais de aplicativos para agilizar processos, inovar em escala e engajar novas bases de clientes. Como resultado, as application platforms se tornaram uma parte fundamental da estratégia de negócios moderna.
As application platforms avançadas de hoje oferecem um conjunto padronizado de soluções que permitem às empresas construir, implementar e gerenciar aplicações em um ambiente de desenvolvimento de software e operações (DevOps ) cada vez mais complexo.
Desde a integração com novas tecnologias, como IA generativa (IA gen) e a Internet das coisas (IoT), até a manutenção do desempenho em vários dispositivos e sistemas operacionais (SO), as empresas enfrentam uma complexidade crescente. Como resultado, escolher a application platform certa se tornou uma parte essencial dos negócios digitais.
As application platforms são críticas para o desenvolvimento de aplicações e software, um mercado que tem crescido rapidamente na última década. De acordo com um relatório recente, o tamanho do mercado global de desenvolvimento de aplicações valia US$ 111 bilhões em 2024. Prevê-se que atinja US$ 621 bilhões até 2032, refletindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de quase 24%.1
Algumas das maiores empresas do mundo, incluindo Microsoft Azure e Google Cloud, são líderes neste espaço. Suas plataformas fornecem os recursos de infraestrutura, escalabilidade e integração de que as empresas modernas precisam para criar e implementar aplicações de forma eficiente.
As application platforms fornecem a infraestrutura subjacente, o tempo de execução e os recursos do desenvolvedor para o controle de ponta a ponta do ciclo de vida de toda uma aplicação.
Application platforms avançadas combinam DevOps Services populares, como automação, gerenciamento de dados, provisionamento e orquestração de fluxos de trabalho em um ecossistema singular e simplificado, que pode encurtar drasticamente os ciclos de vida das aplicações.
Para atingir esse objetivo, as application platforms utilizam componentes como interfaces de programação de aplicativos (APIs) e contêineres para simplificar e automatizar processos, permitindo que os desenvolvedores se concentrem na inovação em vez de gerenciar a infraestrutura subjacente.
As application platforms modernas são construídas para se integrar sem dificuldades aos pipelines de DevOps, utilizando tecnologias de ponta, como ferramentas nativas da nuvem, arquiteturas baseadas em microsserviços e soluções de plataforma como serviço (PaaS).
Veja a seguir uma análise mais detalhada dos componentes das application platforms e dos tipos de soluções disponíveis.
Ao fornecer ambientes de tempo de execução confiáveis para uma ampla gama de novas aplicações, as application platforms apoiam os processos de negócios principais de muitas empresas bem-sucedidas. As application platforms oferecem vários benefícios corporativos, desde a simplificação dos prazos de DevOps até a redução de vulnerabilidades de segurança. Elas também permitem a integração em uma ampla gama de sistemas operacionais e dispositivos.
A modernização das application platforms automatiza aspectos da tecnologia de application platforms para reduzir significativamente os ciclos de vida de desenvolvimento de aplicações. As application platforms permitem que os desenvolvedores se baseiem em serviços criados previamente, como ambientes de tempo de execução e tutoriais, para implementar arquiteturas comuns, permitindo que eles concentrem seu tempo e energia no código das aplicações.
As application platforms são projetadas para serem altamente escaláveis, permitindo que os desenvolvedores usem máquinas virtuais (VMs), contêineres e outros serviços de nuvem conforme a necessidade. Algumas application platforms avançadas são equipadas até mesmo com auto-scaling, uma funcionalidade que aumenta ou diminui automaticamente determinados recursos de computação de acordo com a demanda.
Começando com o provisionamento e continuando com testes, implementação e otimização, as application platforms são equipadas com ferramentas e dashboards avançados de gerenciamento para oferecer às equipes o controle de ponta a ponta do ciclo de vida das aplicações.
Modelos de "pagamento conforme o uso" permitem que empresas de todos os tamanhos acessem soluções de application platforms de ponta de forma virtual e econômica por meio da infraestrutura de nuvem. Essa abordagem permite que as organizações monitorem e ajustem mais de perto o consumo de recursos de computação e reduzam os gastos de capital na infraestrutura local.
Considerando a complexidade dos ambientes de tempo de execução atuais, é importante que as application platforms funcionem em uma ampla variedade de ecossistemas, APIs e sistemas operacionais. As application platforms modernas são flexíveis o suficiente para se adaptarem às necessidades e requisitos específicos de cada aplicação e sua audiência.
As application platforms modernas otimizam fluxos de trabalho por meio da automação de funções críticas, como escalabilidade e provisionamento de recursos, permitindo que os desenvolvedores concentrem mais tempo e energia na escrita do código. Notificações e dashboards totalmente automatizados e integrados alertam as equipes sobre mudanças no desempenho ou a presença de um ataque cibernético em tempo real.
As application platforms desempenham um papel crucial para possibilitar a transformação digital, uma abordagem amplamente adotada que incorpora tecnologia digital em todas as áreas de uma organização. As soluções de application platforms ajudam as empresas a usar novas tecnologias digitais, estimular a inovação e gerar crescimento.
Veja a seguir algumas das maiores tendências que estão moldando o futuro da tecnologia de application platforms.
As application platforms são altamente demandadas por seus recursos de escalabilidade, flexibilidade e personalização. Aqui estão os principais casos de uso para soluções de application platforms em nível empresarial.
À medida que as organizações buscam construir mais aplicações para a nuvem, o desenvolvimento de aplicações nativas da nuvem está se tornando mais popular.
O desenvolvimento de aplicações nativas da nuvem aproveita tecnologias mais recentes, como microsserviços e orquestração de contêineres, que são construídas para a escalabilidade e flexibilidade da nuvem.
As application platforms permitem que as organizações modernizem sistemas legados, como SAP e COBOL, para que possam ser integrados a sistemas de negócios mais recentes e eficientes.
As application platforms são críticas para alinhar sistemas e soluções de TI mais antigos com abordagens mais modernas, baseadas em nuvem e baseadas em dados, mais adequadas às aplicações modernas.
As application platforms são críticas para pipelines de integração contínua/entrega contínua (CI/CD), fluxos de trabalho automatizados de DevOps que simplificam o desenvolvimento de software.
Em um pipeline de CI/CD, a application platform é o hub central que permite aos desenvolvedores gerenciar a integração de código e criar, testar e implementar código em diversos ambientes.
Aplicações modernas e poderosas exigem grandes conjuntos de dados para sua funcionalidade principal. As application platforms desempenham um papel importante para ajudar as empresas a coletar, armazenar, processar e analisar dados da maneira mais eficiente.
Usando APIs e uma infraestrutura de nuvem escalável, as application platforms simplificam e automatizam os fluxos de trabalho de dados, protegendo os dados enquanto estão em trânsito e habilitando recursos em tempo real.
As application platforms ajudam as empresas a fornecer soluções de software como serviço (SaaS) e aplicativos da web por meio da nuvem de forma altamente escalável e econômica.
As application platforms fornecem o tempo de execução, as VMs e as ferramentas de orquestração de contêineres necessárias para executar aplicações complexas em escala global.
