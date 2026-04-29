클라우드 거버넌스란 무엇인가요?

클라우드 거버넌스 전략은 복잡성, 공격 표면 관리, 섀도 IT 및 비용 관리와 같이 클라우드 도입과 일반적으로 연관되는 과제를 기업이 해결할 수 있도록 지원합니다.

전반적으로 클라우드 도입은 기업에 큰 이점을 가져다주었습니다. 클라우드 서비스는 개발 및 운영팀이 수요에 맞춰 리소스를 빠르게 확장하거나 축소할 수 있도록 지원하며(최대 용량을 처리하기 위해 과도하게 하드웨어를 구축하는 대신), 이를 통해 IT 환경의 유연성을 높여줍니다. 또한 개발자가 몇 분 만에 인프라를 프로비저닝할 수 있도록 지원해 새로운 애플리케이션과 서비스를 구축, 테스트 및 배포하는 과정을 가속화합니다.

클라우드 서비스 공급자는 시스템 가용성을 여러 지역에서 높일 수 있도록 이중화 및 재해 복구 기능을 포함해 플랫폼을 설계하는 경우가 많습니다.

그러나 클라우드 컴퓨팅에도 과제가 없는 것은 아닙니다.

클라우드 환경은 본질적으로 복잡하며, 대부분의 기업은 대규모의 지리적으로 분산된 하이브리드 클라우드 및 멀티클라우드 환경에서 클라우드 서비스를 운영하고 있습니다.

또한 클라우드 서비스는 웹 앱, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API), 로드 밸런서와 같이 외부 인터넷에 노출되는 엔드포인트를 IT 환경에 추가하며, 이로 인해 공격 표면이 크게 확대됩니다. 공격 표면이 커질수록 보안 문제와 데이터 침해가 발생할 가능성도 증가합니다. IBM의 2025 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 전체 데이터 침해의 30%는 여러 환경에 분산된 데이터와 관련이 있습니다.

직원과 부서는 승인 없이 자체적으로 클라우드 툴을 생성하는 경우가 많으며, 이는 명확한 소유권 체계나 관리 방식 없이 서비스가 무분별하게 증가하는 결과로 이어질 수 있습니다. 이러한 현상은 "클라우드 스프롤"이라고 하며, 클라우드, 데이터 센터 및 지역 전반에 걸쳐 존재하는 모든 자산, 워크로드, 데이터 흐름 및 ID를 팀이 완전히 파악하기 어렵게 만듭니다. 그 결과 클라우드 시스템에서 어떤 일이 발생하고 있는지에 대한 가시성을 유지하고 클라우드 지출을 관리하기가 어려워집니다.

전체 기업의 거의 절반(44%)은 클라우드 지출에 대해 제한적인 가시성만 확보하고 있습니다. 무분별하게 확장된 클라우드 환경에서 증가하는 관리되지 않는 데이터 소스(섀도 데이터)는 사이버 범죄자에게 매력적인 표적이 되므로, 클라우드 스프롤은 상당한 데이터 보안 위험과 취약점을 초래할 수도 있습니다.

또한 클라우드 환경에서는 데이터가 분산된 플랫폼과 서비스를 오가야 하므로, 모든 구성 요소에 적절한 암호화 프로토콜과 액세스 제어를 적용하기가 어려울 수 있습니다.

클라우드 거버넌스 이니셔티브는 기업이 클라우드 정책과 모범 사례를 위한 단일 정보 기준을 구축할 수 있도록 지원하며, 이를 통해 보다 명확한 데이터 기반 의사 결정이 가능해집니다. 팀은 모든 클라우드 환경 전반에 걸쳐 일관된 가드레일과 보안 제어를 설정할 수 있습니다. 동일한 규칙이 모든 클라우드 리소스에 적용되며, IT 환경 전반의 보안 상태도 강화됩니다.

거버넌스는 환경 생성 방식, 소유권 및 변경 방식을 표준화할 수 있도록 지원하며, 이를 통해 서로 다른 팀도 승인된 클라우드 리소스를 안전하고 쉽게 사용할 수 있게 됩니다. 강력한 거버넌스 모델은 클라우드 의사 결정과 관련된 역할과 책임도 명확하게 정의합니다. 클라우드 워크로드에서 문제가 발생하면 누구나 어떤 사용자가 해당 문제를 해결할 책임이 있는지 알 수 있습니다. 이처럼 표준화 수준이 높아지고 역할이 명확해지면 부서 전반의 운영 효율성 향상에도 도움이 됩니다.

클라우드 거버넌스는 클라우드 사용에 대한 중앙 집중식 모니터링과 보고를 지원하며, 이를 통해 사용자는 클라우드 환경에 대한 더 높은 가시성을 확보할 수 있습니다. 이러한 기능은 기업이 클라우드 지출을 추적하고, 특정 사용자 또는 작업에 비용을 연결하며, 시간이 지남에 따라 클라우드 예산을 최적화할 수 있도록 지원합니다.

또한 클라우드 거버넌스 프레임워크는 단순히 아키텍처에 고급 기술을 추가하는 데 그치지 않고, 클라우드 투자가 측정 가능한 가치를 제공하도록 조직을 지원할 수 있습니다.

새롭고 부상하는 기술을 IT 환경에 도입하면 상당한 이점이 있지만, 이러한 기술은 반드시 명확한 목적에 부합해야 합니다. 우수한 거버넌스는 팀이 클라우드 결정을 비즈니스 성과와 직접 연결하고, 클라우드 서비스를 확장하기 전에 새로운 투자에 대한 가치 제안을 명확히 설명하도록 요구하며, 이는 비용 최적화를 촉진합니다.

조직은 클라우드 거버넌스 프레임워크를 구현하기 위해 클라우드 거버넌스 솔루션을 사용하는 경우가 많습니다. 이러한 솔루션은 거버넌스 운영 방식과 정책 시행을 자동화하는 다양한 고급 클라우드 관리 툴로 구성됩니다. 클라우드 거버넌스 솔루션의 폭넓은 기능은 클라우드 거버넌스의 복잡성을 줄이는 데 도움을 주며, 이를 통해 기업은 IT 에코시스템 전반에서 정책 시행을 간소화할 수 있습니다.