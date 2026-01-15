クラウド・コンピューティングの進化にクリティカルな分散型ハイブリッドクラウドは、複雑な分散環境を処理し、AIの導入を加速するために必要な俊敏性、柔軟性、セキュリティを提供することで、従来のハイブリッドクラウド・モデルを拡張します。

近年、データ集約型アプリケーションが爆発的に増加しており、それに伴い、エッジでほぼリアルタイムで情報を処理する必要も高まっています。分散型ハイブリッド・インフラストラクチャーは、異種のシステムを信頼性が高く安全なシステムに統合することで、企業が急速に変化するテクノロジーに継続的に適応し、革新し、対応できるようにします。

360iresearchのレポートによると、DHI市場規模は2024年に56億米ドルになると推定されており、2032年までには99億5,000万米ドルに達すると予想されています。1