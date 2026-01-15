分散ハイブリッドインフラ（DHI）は、オンプレミス、パブリッククラウド、プライベートクラウドリソースとエッジロケーションを統合し、最新のアプリケーションやワークロードをサポートする単一のITインフラを構築します。
クラウド・コンピューティングの進化にクリティカルな分散型ハイブリッドクラウドは、複雑な分散環境を処理し、AIの導入を加速するために必要な俊敏性、柔軟性、セキュリティを提供することで、従来のハイブリッドクラウド・モデルを拡張します。
近年、データ集約型アプリケーションが爆発的に増加しており、それに伴い、エッジでほぼリアルタイムで情報を処理する必要も高まっています。分散型ハイブリッド・インフラストラクチャーは、異種のシステムを信頼性が高く安全なシステムに統合することで、企業が急速に変化するテクノロジーに継続的に適応し、革新し、対応できるようにします。
360iresearchのレポートによると、DHI市場規模は2024年に56億米ドルになると推定されており、2032年までには99億5,000万米ドルに達すると予想されています。1
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
分散型ハイブリッドインフラストラクチャと分散型クラウドは似たような響きを持つかもしれませんが、同じテクノロジーではありません。
分散クラウドは、1つのクラウド・ベンダーが複数の場所にインフラストラクチャーを提供するパブリッククラウド・サービスです。例えば、クラウド・サービス・プロバイダーのデータセンター、サードパーティのデータセンター、オンプレミスなどです。また、単一の制御プレーンからすべてを管理します。
分散型ハイブリッド・インフラストラクチャ―は、オンプレミス、マルチクラウド、エッジコンピューティング設定にまたがるソリューションで構成され、一貫した運用、セキュリティ、ワークロードのポータビリティを実現する統合管理層を構築します。このアプローチにより、最新のコンテナ化されたアプリのITオペレーションが簡素化されます。
仮想化の上に構築されたコンテナは、アプリケーション・コードをライブラリや依存関係とともにパッケージ化するソフトウェアの実行可能な単位です。これらはVMから自然に発展したもので、あらゆるコンピューティング環境でコードを実行することができ、最新のアプリケーションにさらなる移植性と速度をもたらします。
Kubernetesはオープンソースの コンテナ・オーケストレーション・プラットフォームで、コンテナ化されたアプリケーションのデプロイメント、管理、スケーリングをスケジュール設定、自動化 し、どこにデプロイしても円滑な動作を保証します。
マイクロサービス・アーキテクチャは、単一のアプリケーションが、APIやメッセージ・ブローカーと通信する、疎結合で個別にデプロイできる多数の小さなコンポーネントやサービスで構成される設計パターンのことです。これらのサービスはポータブルでどこにでもデプロイできるため、DHIの重要な部分となっています。
NetflixやHBOのようなストリーミング・サービスは、何百ものマイクロサービスを使用して、ユーザー認証やコンテンツの推奨からビデオ・ストリーミングや課金までのさまざまなタスクを実行しています。
統合管理プラットフォームは、ITチームがすべての環境にわたってミッションクリティカルなワークロードをデプロイし、管理し、最適化するための単一画面を提供します。その主要な機能には、ワークフローを合理化し、分散型インフラストラクチャーとアプリケーションの全体的な正常性と性能を追跡するオーケストレーション、オートメーション、モニタリング、ガバナンス・ツールが含まれます。
分散型ハイブリッド・インフラストラクチャー（DHI）は、企業がITシステムをモダナイズし、ビジネス目標を達成するのに役立ちます。メリットには以下のようなものがあります。
分散型ハイブリッド・インフラストラクチャー（DHI）に関するGartner Magic Quadrantのレポートでは、「クラウド・ファースト」から「ハイブリッド・ファースト」ストラテジーへの大きな転換が明らかになり、2027年までに組織の90％がハイブリッド・アプローチを採用すると予想されています。2
企業がITのストラテジーをモダナイズするにつれ、リーダーたちはパブリッククラウド・ストラテジーを超えて進化し、クラウドネイティブの運用モデルを非クラウド・ロケーションに導入することに重点を置いています。これに応えて、この需要を満たすために必要な高度なテクノロジーとデプロイメントの柔軟性を提供するべくDHIソリューションが登場しました。
DHIソリューションは、次の3つの主要なカテゴリーに分けられます。
クラウド・プロバイダー（例：Microsoft Azure、AWS、Google Cloud、IBM Cloud、Oracle Cloudなどのハイパースケーラー）は、オンプレミスのデータセンターとクラウド環境間のハイブリッドクラウド接続を提供します。また、複数の地理的リージョンとアベイラビリティー・ゾーンにわたる分散クラウド・サービスを実現します。
主要な機能として、一元化されたダッシュボード、ポリシーの適用、ワークロードのオーケストレーションなどの統合管理ツールが入っています。
ハイパーコンバージド・インフラストラクチャ（HCI）は、仮想化を利用して、コンピューティング、ネットワーキング、ストレージの各コンポーネントを、ソフトウェア・レイヤーによって管理される単一システムに統合する、ソフトウェア定義のデータセンター・アプローチです。
DHIをサポートするために、これらのプラットフォームを複数のサイトにデプロイして、システム全体で一貫したインフラストラクチャーを提供できます。主要なHCIソリューションには、Nutanixクラウド・プラットフォーム（NCP）、IBM Fusion HCI、VMware vSANなどがあります。
XaaS（Anything as a Service）ソリューションには、SaaS（Software as a service）、PaaS（Platform as a service）、IaaS（Infrastructure as a service）、CaaS（Containers as a service）などのオンデマンド・クラウド・サービスが幅広く含まれます。
このモデルは、DHIに必要な俊敏性、信頼性、セキュリティーを促進します。これにより、企業は最新のAIやその他のイノベーションを柔軟な従量課金制で提供できるようになります。人気のあるXaaSソリューションには、IBM Power Virtual ServerやRed Hat OpenShiftなどがあります。
分散型ハイブリッド・インフラストラクチャー（DHI）は、ビジネス分野全体に大きなメリットをもたらします。これから紹介するユースケースは、DHIが業種・業務のインフラをどのように変革しているかを示すものです。
金融サービス企業は、さまざまなビジネス目標を実行するためにDHIの柔軟性に依存しています。例えば、機密データや規制対象データをプライベート／オンプレミス設定に保存すると、セキュリティーやコンプライアンスのニーズを満たすことができます。オンライン・バンキング・アプリなど、弾力性と低遅延が必要なワークロードをパブリッククラウドやエッジにデプロイすれば、リアルタイムの不正アクセス検知とシームレスな顧客体験を実現できます。
分散型ハイブリッド・インフラストラクチャーは、電子健康記録（EHR）の管理をサポートすると同時に、プライベート環境での機密性の高い患者データを保護して、厳しい規制要件（HIPPAなど）を満たします。また、リアルタイムのAI診断やエッジでの遠隔患者監視を通じて患者ケアを改善するなど、現代医療においても重要な役割を果たしています。
DHIは、プライベートクラウド、パブリッククラウド、エッジリソースを組み合わせることで、パーソナライズされた顧客体験が求める、アジャイルで費用対効果の高い環境を提供します。例えば、POSシステムはリアルタイム取引のためにエッジで実行されますが、顧客データはセキュリティー上の理由からプライベートクラウドに保持されます。
IDCは、企業がAI向けに設計されたハイブリッド・アーキテクチャーで複雑さを解決し、ビジネス価値を引き出している方法について概説しています。
レガシー技術の負債がビジネスの発展を遅らせています。先進的な組織がどのようにハイブリッド・バイ・デザイン・フレームワークを使用して、強力で統合された生成AIワークフローをサポートする合理化されたテクノロジー資産を構築しているかをご覧ください。
生成AIの真の価値を解き放ちましょう。意図的なハイブリッドクラウド設計によって、テクノロジーとビジネス成果の間のギャップを埋め、真のイノベーションを推進する方法をご覧ください。
ハーバード大学のCalmon Labが、IBMと連携して高性能ハイブリッドクラウド・ソリューションをデプロイし、GPUのボトルネックを克服し、AIの安全性研究を加速させ、1秒あたり2,000トークンを超えるトークンを達成した方法についてご紹介します。
ハイブリッドクラウドとAIソリューションがビジネス戦略をどのように再構築しているかをご覧ください。業界の専門家から学び、戦略的パートナーシップを探ります。また、スケーラブルで未来に対応するテクノロジーでイノベーションを推進し、運用を最適化する方法を実証するお客様事例を掘り下げます。
フルマネージドRed Hat OpenShiftプラットフォームをぜひお試しください。ニーズに合わせたスケーラブルで安全なソリューションにより、開発とデプロイメントのプロセスを加速できます。
拡張性、モダナイゼーション、シームレスな統合をITインフラストラクチャー全体にわたって最適化するように構築されたIBMのハイブリッドクラウド・ソリューションで、デジタル・トランスフォーメーションを合理化しましょう。
IBMのクラウド・コンサルティング・サービスで新しい機能にアクセスし、ビジネスの俊敏性を高めましょう。ハイブリッドクラウド戦略や専門家とのパートナーシップを通じて、ソリューションを共創し、デジタル・トランスフォーメーションを加速させ、パフォーマンスを最適化する方法をご覧ください。