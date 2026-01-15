クラウド

分散ハイブリッド・アーキテクチャーとは

公開日 2026年01月15日
データセンター内の接続されたサーバー・ルーム
By Stephanie Susnjara , Ian Smalley

分散型ハイブリッド・インフラストラクチャーの定義

分散ハイブリッドインフラ（DHI）は、オンプレミス、パブリッククラウドプライベートクラウドリソースとエッジロケーションを統合し、最新のアプリケーションやワークロードをサポートする単一のITインフラを構築します。

クラウド・コンピューティングの進化にクリティカルな分散型ハイブリッドクラウドは、複雑な分散環境を処理し、AIの導入を加速するために必要な俊敏性、柔軟性、セキュリティを提供することで、従来のハイブリッドクラウド・モデルを拡張します。

近年、データ集約型アプリケーションが爆発的に増加しており、それに伴い、エッジでほぼリアルタイムで情報を処理する必要も高まっています。分散型ハイブリッド・インフラストラクチャーは、異種のシステムを信頼性が高く安全なシステムに統合することで、企業が急速に変化するテクノロジーに継続的に適応し、革新し、対応できるようにします。

360iresearchのレポートによると、DHI市場規模は2024年に56億米ドルになると推定されており、2032年までには99億5,000万米ドルに達すると予想されています。1

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分散型ハイブリッド・インフラストラクチャーと分散型クラウドの比較

分散型ハイブリッドインフラストラクチャと分散型クラウドは似たような響きを持つかもしれませんが、同じテクノロジーではありません。

分散クラウドは、1つのクラウド・ベンダーが複数の場所にインフラストラクチャーを提供するパブリッククラウド・サービスです。例えば、クラウド・サービス・プロバイダーのデータセンター、サードパーティのデータセンター、オンプレミスなどです。また、単一の制御プレーンからすべてを管理します。

分散型ハイブリッド・インフラストラクチャ―は、オンプレミス、マルチクラウド、エッジコンピューティング設定にまたがるソリューションで構成され、一貫した運用、セキュリティ、ワークロードのポータビリティを実現する統合管理層を構築します。このアプローチにより、最新のコンテナ化されたアプリのITオペレーションが簡素化されます。

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分散型ハイブリッド・インフラストラクチャーの仕組み

分散型ハイブリッド・インフラストラクチャー（DHI）は、アプリケーション開発とデプロイメントのためのクラウドネイティブ機能をベースとした統合テクノロジー・スタックで構成されています。クラウド・ベースの原則をハイブリッド環境全体に拡張するものです。

以下は、主要コンポーネントの一部です。

  • 仮想化
  • コンテナ化
  • コンテナ・オーケストレーション
  • マイクロサービス
  • 統合管理プラットフォーム

仮想化

仮想化はクラウド・コンピューティングの基礎となるもので、ハイパーバイザーと呼ばれるソフトウェア層を使って、コンピュータのハードウェアを複数の仮想マシン（VM）に抽象化します。

各VMは独自のオペレーティングシステム（OS） を実行し、同じ基盤ハードウェアを共有しながら、別の物理的なコンピューターのように動作します。従来はコンピューター・ハードウェアと紐付けされていたリソース（プロセス、メモリ、ネットワークストレージなど）をさまざまな場所に分散させて、DHIの基盤を整えます。

コンテナ化

仮想化の上に構築されたコンテナは、アプリケーション・コードをライブラリや依存関係とともにパッケージ化するソフトウェアの実行可能な単位です。これらはVMから自然に発展したもので、あらゆるコンピューティング環境でコードを実行することができ、最新のアプリケーションにさらなる移植性と速度をもたらします。

コンテナ・オーケストレーション

Kubernetesはオープンソースの コンテナ・オーケストレーション・プラットフォームで、コンテナ化されたアプリケーションのデプロイメント、管理、スケーリングをスケジュール設定、自動化 し、どこにデプロイしても円滑な動作を保証します。

マイクロサービス

マイクロサービス・アーキテクチャは、単一のアプリケーションが、APIやメッセージ・ブローカーと通信する、疎結合で個別にデプロイできる多数の小さなコンポーネントやサービスで構成される設計パターンのことです。これらのサービスはポータブルでどこにでもデプロイできるため、DHIの重要な部分となっています。

NetflixやHBOのようなストリーミング・サービスは、何百ものマイクロサービスを使用して、ユーザー認証やコンテンツの推奨からビデオ・ストリーミングや課金までのさまざまなタスクを実行しています。

統合管理プラットフォーム

統合管理プラットフォームは、ITチームがすべての環境にわたってミッションクリティカルなワークロードをデプロイし、管理し、最適化するための単一画面を提供します。その主要な機能には、ワークフローを合理化し、分散型インフラストラクチャーとアプリケーションの全体的な正常性と性能を追跡するオーケストレーション、オートメーション、モニタリング、ガバナンス・ツールが含まれます。

分散型ハイブリッド・インフラストラクチャーのメリット

分散型ハイブリッド・インフラストラクチャー（DHI）は、企業がITシステムをモダナイズし、ビジネス目標を達成するのに役立ちます。メリットには以下のようなものがあります。

  • 柔軟性と拡張性：ハイブリッドクラウド環境と同様、柔軟性と拡張性が分散型ハイブリッド・アーキテクチャーの基本的なメリットとなります。これらの機能は、ポータビリティー、迅速なプロビジョニング、需要に応じたスケールアップまたはスケールダウンをサポートします。組織は、クラウド移行ストラテジー（リフト・アンド・シフト、リファクタリングなど）を正常に実行することもできます。
  • パフォーマンスの向上： 組織はワークロードを最も最適な場所にデプロイでき、パフォーマンスを向上させることができます。例えば、機密性の高いデータはオンプレミス・データセンターにデプロイし、リアルタイム処理が必要なデータ（IoT（モノのインターネット）センサー・データなど）はエッジで処理することで低遅延を実現できます。企業はまた、モノリシックなアプリを マイクロサービスに分割し、それらをコンテナ化することで、パフォーマンスを向上させることもできます。
  • ディザスター・リカバリーと事業継続性（DRBC）： DHIは、複数の地理的ロケーションとクラウド・インフラストラクチャー要素にデータを分散し、冗長性と負荷分散をサポートします。これにより高可用性（HA）が確保され、ダウンタイムがほぼゼロとなり、停電やサイバーセキュリティー攻撃などの障害に直面した際にBCDRが提供されます。
  • 堅牢なセキュリティーとコンプライアンス：DHIは、エンドツーエンドのセキュリティー対策を通じて、組織が厳格な規制、主権、コンプライアンス要件を満たすのを支援します。継続的な監視（例えば、SIEMIAM）に加え、統一された可視性によるコンプライアンスおよびデータ・レジデンシー管理を重視しています。
  • マルチクラウド統合： 分散型ハイブリッド・インフラストラクチャーにより、パブリック、プライベート、ソブリン、専用クラウドなど、複数のクラウド・タイプをシームレスに統合できます。これにより、ベンダー・ロックインが軽減され、企業は各ワークロードを実行するのに最適なソリューションを選択できるようになります。
  • コスト効率の向上：DHIアプローチにより、企業はデータセンター、コロケーション、パブリッククラウド、プライベートクラウド全体にわたる支出配分を最適化できます。従量課金制により、コスト削減の機会が増えます。
  • AIと生成AIワークロード向けに最適化：今日のAIや生成AIのワークロードに必要な集中的な機械学習（ML）大規模言語モデル（LLM）のトレーニングは、DHI環境の強力なクラウド・ベースのサーバーで行うことができます。リアルタイムのデータ処理と低遅延推論がエッジで行われ、GPU／コンピューティングリソースは環境に応じて動的に拡張できます。

分散型ハイブリッド・インフラストラクチャー・ソリューション

分散型ハイブリッド・インフラストラクチャー（DHI）に関するGartner Magic Quadrantのレポートでは、「クラウド・ファースト」から「ハイブリッド・ファースト」ストラテジーへの大きな転換が明らかになり、2027年までに組織の90％がハイブリッド・アプローチを採用すると予想されています。2

企業がITのストラテジーをモダナイズするにつれ、リーダーたちはパブリッククラウド・ストラテジーを超えて進化し、クラウドネイティブの運用モデルを非クラウド・ロケーションに導入することに重点を置いています。これに応えて、この需要を満たすために必要な高度なテクノロジーとデプロイメントの柔軟性を提供するべくDHIソリューションが登場しました。

DHIソリューションは、次の3つの主要なカテゴリーに分けられます。

  • クラウド・プラットフォーム
  • ハイパーコンバージド・インフラストラクチャー（HCI）
  • XaaS（Anything as a Service）

クラウド・プラットフォーム

クラウド・プロバイダー（例：Microsoft Azure、AWS、Google Cloud、IBM Cloud、Oracle Cloudなどのハイパースケーラー）は、オンプレミスのデータセンターとクラウド環境間のハイブリッドクラウド接続を提供します。また、複数の地理的リージョンとアベイラビリティー・ゾーンにわたる分散クラウド・サービスを実現します。

主要な機能として、一元化されたダッシュボード、ポリシーの適用、ワークロードのオーケストレーションなどの統合管理ツールが入っています。

ハイパーコンバージド・インフラストラクチャー・プラットフォーム（HCI）

ハイパーコンバージド・インフラストラクチャ（HCI）は、仮想化を利用して、コンピューティング、ネットワーキング、ストレージの各コンポーネントを、ソフトウェア・レイヤーによって管理される単一システムに統合する、ソフトウェア定義のデータセンター・アプローチです。

DHIをサポートするために、これらのプラットフォームを複数のサイトにデプロイして、システム全体で一貫したインフラストラクチャーを提供できます。主要なHCIソリューションには、Nutanixクラウド・プラットフォーム（NCP）、IBM Fusion HCI、VMware vSANなどがあります。

XaaS（Anything as a Service）

XaaS（Anything as a Service）ソリューションには、SaaS（Software as a service）PaaS（Platform as a service）IaaS（Infrastructure as a service）CaaS（Containers as a service）などのオンデマンド・クラウド・サービスが幅広く含まれます。

このモデルは、DHIに必要な俊敏性、信頼性、セキュリティーを促進します。これにより、企業は最新のAIやその他のイノベーションを柔軟な従量課金制で提供できるようになります。人気のあるXaaSソリューションには、IBM Power Virtual ServerやRed Hat OpenShiftなどがあります。

分散型ハイブリッド・インフラストラクチャーのユースケース

分散型ハイブリッド・インフラストラクチャー（DHI）は、ビジネス分野全体に大きなメリットをもたらします。これから紹介するユースケースは、DHIが業種・業務のインフラをどのように変革しているかを示すものです。

  • 金融サービス
  • ヘルスケア
  • 小売
  • 運輸と物流
金融サービス

金融サービス企業は、さまざまなビジネス目標を実行するためにDHIの柔軟性に依存しています。例えば、機密データや規制対象データをプライベート／オンプレミス設定に保存すると、セキュリティーやコンプライアンスのニーズを満たすことができます。オンライン・バンキング・アプリなど、弾力性と低遅延が必要なワークロードをパブリッククラウドやエッジにデプロイすれば、リアルタイムの不正アクセス検知とシームレスな顧客体験を実現できます。
ヘルスケア

分散型ハイブリッド・インフラストラクチャーは、電子健康記録（EHR）の管理をサポートすると同時に、プライベート環境での機密性の高い患者データを保護して、厳しい規制要件（HIPPAなど）を満たします。また、リアルタイムのAI診断やエッジでの遠隔患者監視を通じて患者ケアを改善するなど、現代医療においても重要な役割を果たしています。
小売

DHIは、プライベートクラウド、パブリッククラウド、エッジリソースを組み合わせることで、パーソナライズされた顧客体験が求める、アジャイルで費用対効果の高い環境を提供します。例えば、POSシステムはリアルタイム取引のためにエッジで実行されますが、顧客データはセキュリティー上の理由からプライベートクラウドに保持されます。
運輸と物流

DHIは、分散した場所にまたがるデータを処理することで、現代の車両管理において重要な役割を果たしています。エッジでのリアルタイム・モニタリングにより、燃料の最適化とルートガイダンスが可能になります。クラウド・ベースのデータ処理と分析は、予知保全、コンプライアンスレポート、その他のメトリクスを提供します。
Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

参考情報

ハイブリッドクラウドは単なるストラテジーではありません。生き残る手段です

IDCは、企業がAI向けに設計されたハイブリッド・アーキテクチャーで複雑さを解決し、ビジネス価値を引き出している方法について概説しています。
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生成AI時代に、ハイブリッドクラウドの価値を最大化する方法

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デルタ航空

デルタ航空はIBMと提携し、ハイブリッドクラウドへの移行を通じてオペレーションを変革し、新たな顧客体験を提供しました。
クラウド変革から具体的なビジネス価値を獲得する

IBMと提携したHFS Research社のレポートから、組織がクラウド投資からビジネス価値を獲得する方法を学びます。
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