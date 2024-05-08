ソブリン・クラウドとは

データ主権（データはそれが生成された国または地域の法律に従うという考え方）を遵守することは、ほとんどのソブリン・クラウド・ソリューションの基本要件です。強力なデータ主権により、企業は顧客データをサイバー攻撃やその他の脅威から保護できると同時に、権限のない個人がデータにアクセスできないようにすることができます。例えば、ほとんどのデータ主権要件では、CSP は、自社が運営するクラウド・データセンター内に顧客データがある場合でも、その顧客データにアクセスできません。

データ主権のもう 1 つの重要な側面は、データ所在地の概念です。これは、データが保存されている地域または国の法律や規制がデータに適用されるという概念です。データのプライバシーを遵守することに加えて、ソブリン・クラウド・ソリューションは、適用されるすべてのデータ所在地に関する法律と規制にも準拠する必要があります。