エッジコンピューティングとは、ユーザーが携帯電話やバーコード・スキャナーなどのデバイスを操作している場所や、防犯カメラや機械のセンサーなどのIoTデバイスがデータを収集、生成している場所など、データが生成される場所に物理的にできるだけ近い場所にアプリケーション・ワークロードを配置して実行することを指します。

簡単に言うと、エッジコンピューティングは「計算をデータに近づける」ことを可能にします。つまり、データを一元化されたクラウド・データセンターに移動して処理するのではなく、データが作成された場所で計算を行い、意思決定支援やプロセス自動化のために答えを必要とする場所に戻すことができます。 その結果、大量のデータを高速かつリアルタイムに処理し、遅延の少なさが重要となるアプリケーションには、エッジコンピューティングが不可欠であると考えられるようになりました。

分散クラウド・アーキテクチャーがなくても、エッジコンピューティングを実現することができます。 しかし、分散クラウドでは、エッジのアプリケーションのデプロイメントと管理が非常に容易になります。

例えば、複数の製造工場を運営し、それぞれの工場に異なるクラウド・サービス・プロバイダーが提供するエッジ・サーバーを設置し、何千ものセンサーから生成されるデータを処理しているとします。 分散クラウドでは、Kubernetesクラスターのデプロイメントや管理、セキュリティー・アップデート、パフォーマンスの監視など、すべてを1つのコントロール・プレーン、1つのダッシュボード、1つのツール・セットで、1つのクラウドから制御および管理することができます。 分散クラウドを利用しない場合、こうしたタスクとツールは、エッジ・サーバーの設置場所によって異なる可能性があります。