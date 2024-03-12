ハイパースケールとは

忘却の彼方にある話かもしれませんが、かつては企業のデータセンター全体を、オフィスのキャビネットに収めた1台のサーバーで運用していた時代がありました。

その後登場したのがハイパーバイザーです。ハイパーバイザーを抽象化レイヤーとして使用することで、仮想マシン（VM）内のアプリケーションを別の物理ハードウェアに再配置できるようになりました。このことは、ハイパースケール・データセンターの発展における重要な契機となりました。

現在生成される膨大な量のデータ、特にハイパースケール・アプリケーションが生成するデータは、当初の古いオンプレミス・データセンターで処理することはまず不可能です。

従来のオンプレミス・データセンターは10,000平方フィート程度の規模が多いのに対し、ハイパースケール・データセンター（ハイパースケーラーともいう）はかなり大きな物理スペースを使用します。

IDCのハイパースケーラーの定義、によると、企業のデータセンターを真のハイパースケーラーと呼べるのは、5,000台以上のサーバーを収容し、少なくとも10,000平方フィートの面積をデータセンターとして稼働させている場合です。

ハイパースケール施設の規模はその数倍になることも多く、建物は60,000平方フィート近くに達することも珍しくありません。これはアメリカン・フットボールのフィールドの規定サイズとほぼ同じです。

これがハイパースケールの一般的な規模ですが、最大のストレージの事例は、これとは比べものにならないほど巨大です。世界最大のデータセンターとして他と一線を画しているのは、中国の内モンゴル自治区フフホト市ホリンゴルにあるChina Telecom社の巨大データセンター、です。この施設の建設費は30億米ドル、面積は驚異の1,070万平方フィート、消費電力は150メガワットです。（この施設の巨大さは、アメリカン・フットボールのフィールドを165面ほど並べた様子を想像していただければわかります）。