スマートな車両管理システムは、組織が環境、社会、ガバナンス（ESG）の目標を達成するのに役立ちます。たとえば、車両プロバイダーは、燃料消費量やその他の診断データを追跡することで、組織の経済的フットプリントを最小限に抑える上で重要な役割を果たすことができます。そうすることで、車両の故障を防いだり、高価な車両の購入を回避したりすることで、車両のパフォーマンスを向上させることもできます。

車両管理を行うことで、車両検査の結果もさらに向上させることができます。車両検査が不十分だと、問題なく稼働している車両であっても、停止してしまう可能性があります。車両管理部門は、車両の循環を維持するための予知保全または予防保守のいずれかを行うことができます。

最後に、さまざまな車両管理ソリューションを導入することで、企業は維持管理の向上、直前キャンセルの回避、そしてサービスを提供する顧客数の増加を図ることができます。その結果、顧客の満足度が高まり、収益性も向上します。