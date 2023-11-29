車両管理には、組織が所有する業務用車両をそのライフサイクル全体にわたって維持するために必要なシステム、プロセス、およびツールが含まれます。
また、その車両を運転するドライバーの管理、車両運用の最適化、資産活用の改善も含まれ、これらはすべて、企業の資産管理というより大きな管理下に置かれます。
車両は、商用車から貨物トラック、飛行機までと多岐にわたり、組織によって異なります。自社で車両を所有する組織もあれば、車両管理会社に委託する組織もあります。適切な車両管理を行うことで、組織は効率の向上、コストの削減、そして最新の規制への遵守を徹底することができます。
スマートな車両管理システムは、組織が環境、社会、ガバナンス（ESG）の目標を達成するのに役立ちます。たとえば、車両プロバイダーは、燃料消費量やその他の診断データを追跡することで、組織の経済的フットプリントを最小限に抑える上で重要な役割を果たすことができます。そうすることで、車両の故障を防いだり、高価な車両の購入を回避したりすることで、車両のパフォーマンスを向上させることもできます。
車両管理を行うことで、車両検査の結果もさらに向上させることができます。車両検査が不十分だと、問題なく稼働している車両であっても、停止してしまう可能性があります。車両管理部門は、車両の循環を維持するための予知保全または予防保守のいずれかを行うことができます。
最後に、さまざまな車両管理ソリューションを導入することで、企業は維持管理の向上、直前キャンセルの回避、そしてサービスを提供する顧客数の増加を図ることができます。その結果、顧客の満足度が高まり、収益性も向上します。
車両管理者は、車両の効率を維持しながら車両の運用を監督します。一見すると、それは日常的な設備パフォーマンス管理や車両保守を行っているように見えるかもしれません。しかし、車両管理者の責任には次のようなものが含まれます。
車両管理者は、新しい車両が必要になる時期、車両が満たさなければならない要件、古い車両を交換する必要があるかどうかを判断します。
車両管理者の責任には、故障を防ぐための予防保守、保守費用と保守スケジュールの兼ね合いを図ること、そして車両が稼働し続けるための修理対応があります。
車両管理者は、ドライバーを採用して、彼らのワークフローを管理し、人材の維持に取り組みます。また、適切なトレーニングを実施し、ドライバーの行動を監視し、安全手順を最適化することで、ドライバーの安全を確保します。
車両管理者は燃料管理にも責任があり、これには、優先する給油場所の計画、燃料使用量を追跡するプロセスの作成、車両全体の給油コストの削減などが含まれます。
車両管理者は、運行時間（HOS）、電子ログ記録装置（ELD）、およびその他の規制要件を監督して、ドライバー全員が各種規制に完全に遵守して業務を行っていることを確認します。
車両管理者は、車両コストの比較を行い、データを特定の場所に集約し、ルートの最適化を行ってコスト削減とダウンタイムの削減を図ります。その多くは、車両管理ソリューションまたは車両管理ソフトウェアを活用して、これらの作業を自動化および最適化しています。
車両管理ソフトウェアとは、車両追跡やドライバー管理から天気や交通予測まであらゆるものを調整できるリアルタイムの物流プラットフォームを車両管理者に提供するものです。車両管理ソリューションはまた、燃料使用量の改善、主要な車両メトリクスと車両データの提供、規制要件へのコンプライアンス確保、そして最終的には車両運用の最適化を実現できます。
車両管理ソフトウェアは、企業が入出荷を管理できる輸送管理システムに似ていますが、より堅牢で商用車のみに焦点を当てているという点で異なります。
車両管理ソフトウェアの一般的な機能には以下のようなものがあります。
強力な車両管理プログラムの立ち上げを検討している組織は、以下の要因を考慮する必要があります。
将来を見据えた車両管理戦略には、最初から多額の投資が必要です。初期費用には、車両へのテレマティクス追加、ソフトウェアの購入やライセンスの取得、従業員の再教育にかかる費用などが含まれます。
車両の規模はさまざまで、車両の範囲は電動自転車から飛行機まで多岐にわたります。多種多様な車両を保有する大規模な車両部門では、特に予防保守の場合、車両の種類ごとに異なるアプローチが必要になります。
組織がより高度でソフトウェア主導の車両管理アプローチに移行するにつれて、最新テクノロジーへの対応、ハードウェアの更新や交換、その他のテックスタックの管理が必要になります。
Sund & Bælt社がIBMのMaximoソフトウェアを使用して、重要なインフラストラクチャーをどのように監視、管理しているかをご覧ください。
生成AIの力を活用して洞察に基づく意思決定を行うことで、設備保守の成果を最大化できます。
AIとデータから得られた洞察を活用して、設備パフォーマンスを最初から最後まで最適化できます。
豊富なデータと強力なAIテクノロジーを使用して、業務を変革し、最適化プロセスを統合し、高度な成長を実現します。
インテリジェントなソフトウェアの統合セット、IBM Maximo Application Suiteを使用すれば、企業の資産を最大限に活用できます。高度な分析やAI、オートメーションを活用し、設備の信頼性向上のための予知保全など、より効果的な設備管理と監視を実現できます。