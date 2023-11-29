車両管理とは

車両管理とは

車両管理には、組織が所有する業務用車両をそのライフサイクル全体にわたって維持するために必要なシステム、プロセス、およびツールが含まれます。

また、その車両を運転するドライバーの管理、車両運用の最適化、資産活用の改善も含まれ、これらはすべて、企業の資産管理というより大きな管理下に置かれます。

車両は、商用車から貨物トラック、飛行機までと多岐にわたり、組織によって異なります。自社で車両を所有する組織もあれば、車両管理会社に委託する組織もあります。適切な車両管理を行うことで、組織は効率の向上、コストの削減、そして最新の規制への遵守を徹底することができます。

車両管理のメリット

スマートな車両管理システムは、組織が環境、社会、ガバナンス（ESG）の目標を達成するのに役立ちます。たとえば、車両プロバイダーは、燃料消費量やその他の診断データを追跡することで、組織の経済的フットプリントを最小限に抑える上で重要な役割を果たすことができます。そうすることで、車両の故障を防いだり、高価な車両の購入を回避したりすることで、車両のパフォーマンスを向上させることもできます。

車両管理を行うことで、車両検査の結果もさらに向上させることができます。車両検査が不十分だと、問題なく稼働している車両であっても、停止してしまう可能性があります。車両管理部門は、車両の循環を維持するための予知保全または予防保守のいずれかを行うことができます。

最後に、さまざまな車両管理ソリューションを導入することで、企業は維持管理の向上、直前キャンセルの回避、そしてサービスを提供する顧客数の増加を図ることができます。その結果、顧客の満足度が高まり、収益性も向上します。

車両管理者が行うこと

車両管理者は、車両の効率を維持しながら車両の運用を監督します。一見すると、それは日常的な設備パフォーマンス管理車両保守を行っているように見えるかもしれません。しかし、車両管理者の責任には次のようなものが含まれます。

車両の購入

車両管理者は、新しい車両が必要になる時期、車両が満たさなければならない要件、古い車両を交換する必要があるかどうかを判断します。

車両の維持

車両管理者の責任には、故障を防ぐための予防保守、保守費用と保守スケジュールの兼ね合いを図ること、そして車両が稼働し続けるための修理対応があります。

ドライバーの管理

車両管理者は、ドライバーを採用して、彼らのワークフローを管理し、人材の維持に取り組みます。また、適切なトレーニングを実施し、ドライバーの行動を監視し、安全手順を最適化することで、ドライバーの安全を確保します。

燃料プログラムの実施

車両管理者は燃料管理にも責任があり、これには、優先する給油場所の計画、燃料使用量を追跡するプロセスの作成、車両全体の給油コストの削減などが含まれます。

規制への対応

車両管理者は、運行時間（HOS）、電子ログ記録装置（ELD）、およびその他の規制要件を監督して、ドライバー全員が各種規制に完全に遵守して業務を行っていることを確認します。

運用コストの削減

車両管理者は、車両コストの比較を行い、データを特定の場所に集約し、ルートの最適化を行ってコスト削減とダウンタイムの削減を図ります。その多くは、車両管理ソリューションまたは車両管理ソフトウェアを活用して、これらの作業を自動化および最適化しています。

車両管理ソフトウェアとは

車両管理ソフトウェアとは、車両追跡やドライバー管理から天気や交通予測まであらゆるものを調整できるリアルタイムの物流プラットフォームを車両管理者に提供するものです。車両管理ソリューションはまた、燃料使用量の改善、主要な車両メトリクスと車両データの提供、規制要件へのコンプライアンス確保、そして最終的には車両運用の最適化を実現できます。

車両管理ソフトウェアは、企業が入出荷を管理できる輸送管理システムに似ていますが、より堅牢で商用車のみに焦点を当てているという点で異なります。

車両管理ソフトウェアの一般的な機能には以下のようなものがあります。

  • 車両追跡：GPSとOEMテレマティクスにより、車両管理者は走行中の車両をリアルタイムで把握できるようになります。車両の位置を監視し、ドライバーのパフォーマンスを分析し、リアルタイム通知を通じて潜在的な保守の問題を軽減できます。資産追跡によって車両を特定できるという機能は、優れた 固定資産管理 戦略の特徴です。
  • 運転行動分析：多くの場合、車両追跡システムには、ドライバーにスコアや評価を割り当てる運転行動コンポーネントが追加されています。たとえば、頻繁にブレーキをかけたりアイドリングをしたりすると、スコアに悪影響を与える可能性があります。車室内にドライブレコーダーを設置して商用車を監視している組織もあります。
  • 燃料管理：燃料効率は大幅なコスト削減につながります。車両管理ソフトウェアは燃料コストを監視し、車両の燃料消費量を追跡します。また、燃料補給プロセスを自動化して、不必要な燃料補給や、最悪の場合の燃料切れを回避することもできます。
  • ルート計画：車両管理者は、最適な効率を得るために事前にルートを計画することが多いです。GPS追跡とテレマティクスを組み合わせることにより、車両管理者はルートを正確にマッピングできるため、燃料コストを削減しながら持続可能性への取り組みを改善することができます。
  • ソフトウェアの更新： 電気自動車の台頭により、車両運行会社は、ソフトウェアの更新時期や更新の展開方法など、車両オペレーティングシステムの更新を管理する包括的な計画を持つことが求められています。

車両管理は何から始めるべきか

強力な車両管理プログラムの立ち上げを検討している組織は、以下の要因を考慮する必要があります。

料金体系

将来を見据えた車両管理戦略には、最初から多額の投資が必要です。初期費用には、車両へのテレマティクス追加、ソフトウェアの購入やライセンスの取得、従業員の再教育にかかる費用などが含まれます。
車両の複雑さ

車両の規模はさまざまで、車両の範囲は電動自転車から飛行機まで多岐にわたります。多種多様な車両を保有する大規模な車両部門では、特に予防保守の場合、車両の種類ごとに異なるアプローチが必要になります。
テクノロジー管理

組織がより高度でソフトウェア主導の車両管理アプローチに移行するにつれて、最新テクノロジーへの対応、ハードウェアの更新や交換、その他のテックスタックの管理が必要になります。

