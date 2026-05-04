データセンターのモダナイゼーションとは

データセンターは、従来のインフラストラクチャがCPUベースのコンピューティング、予測可能なワークロード、集中型ストレージを中心に構築されていた、異なる時代のコンピューティングに対応していました。

大規模な集中型施設で行われる モデルトレーニングとは異なり、 AI推論はますます工場、小売店舗、遠隔地などのエッジで動作しています。モダナイゼーションは現在、コアのデータセンターを超えて分散した場所に広がっています。

データ主権はワークロードの実行場所にも影響を与えています。多くの業種・業務や地域では、特定のデータを特定の管轄区域内に保管することが求められています。つまり、ワークロードの配置を決定する際には、データが存在する場所と規制が適用される場所を考慮する必要があります。