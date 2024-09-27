NPU（ニューラル・プロセッシング・ユニット）とは

脳のニューラル・ネットワークに基づいて、ニューラル・プロセッシング・ユニット（NPU）は、回路層で人間のニューロンとシナプスの動作をシミュレートすることで機能します。これにより、1つの命令が仮想ニューロンのセットの処理を完了するディープラーニング命令セットの処理が可能になります。

従来のプロセッサーとは異なり、NPUは正確な計算のために構築されていません。代わりに、NPUは問題解決機能専用であり、さまざまな種類のデータと入力から学習して、時間の経過とともに改善できます。機械学習を活用するため、NPUを組み込んだAIシステムは、手動プログラミングを必要とせずに、カスタマイズされたソリューションをより迅速に提供できます。

際立った主要な機能として、NPUは優れた並列処理を提供し、複数の種類のタスクの実行から解放された簡素化された大容量コアを通じてAIオペレーションを高速化できます。NPUには、乗算および追加、有効化関数、2Dデータオペレーション、および解凍のための特定のモジュールが含まれています。専用の乗算および追加モジュールは、行列の乗算と追加、畳み込み、内積などの関数の計算など、ニューラル・ネットワーク・アプリケーションの処理に関連するオペレーションを実行するために使用されます。

従来のプロセッサーでは、この種のニューロン処理を完了するために何千もの命令が必要ですが、NPUでは１つだけで同様のオペレーションを完了できる可能性があります。NPUはまた、シナプス重み（ネットワークノードに割り当てられる流動的な計算変数）を通じてストレージと計算を統合し、時間の経過とともに調整または「学習」できる「正しい」または「望ましい」成果の確率を示し、運用効率の向上につながります。

NPUの開発は次に進むとともに進化し続けていますが、テストでは、一部のNPUの性能が、同じ消費電力で同等のGPUよりも100倍以上向上することが示されています。