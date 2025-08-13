オールフラッシュ・ストレージとは

フラッシュ・メモリーは、コンパクトなサイズ、高速性、堅牢な耐久性、大容量のストレージという点で貴重であり、多くのデバイスで好まれるソリューションとなっています。これらのデバイスには、メモリー・カード、USBフラッシュ・ドライブ、スマートフォン、ノートPC、デジタル・カメラ、および同様のポータブル機器などが含まれます。ただし、フラッシュ・メモリーは、より大規模で物理的に永続性があるコンピューティングにも好まれています。

オールフラッシュ・ストレージの主要なストレージ・コンポーネントとして使用されるソリッドステート・ドライブ（SSD）は、通常、NAND型フラッシュ・メモリーを使用する半導体ベースのストレージ・デバイスです。各NAND型フラッシュ・メモリー・チップは、グリッドと呼ばれる一連のブロックで構成されます。グリッド内の各ブロックは、ページまたはセクターと呼ばれるメモリー・セルの配列で構成されています。

エンジニアは、保管できるビット数に基づいて個々のメモリー・セルを分類します。シングル・レベル・セル（SLC）は1ビットの情報を保管し、マルチ・レベル・セル（MLC）、トリプル・レベル・セル（TLC）、クアド・レベル・セル（QLC） にはそれぞれ2、3、4ビットの情報が保管されます。

各タイプのセルには、独自のメリットと課題があります。たとえば、SLCは高速ですが価格も高いことで知られており、より手頃な価格のQLCはより高価な代替手段に比べて信頼性が低い場合があります。セルの種類に応じて、SSD内の各グリッドは256KBから4MBのデータを保管できます。

一般的なパーソナル・コンピューティング・システムでは、コンピューターのメインの中央処理装置（CPU）が、メモリーへの読み取りおよび書き込みジョブを指示するコントローラーとして機能します。AFAには、ネットワーク化されたSSDのアレイ全体にわたって、これらのタスクを管理するのに役立つ他のハードウェアまたはソフトウェアを含めることができます。

もともとSSDドライブは、旧式のHDD用に最初に開発されたSATA（シリアルATA）メモリ・ストレージ・インターフェイスと互換性がありました。最大速度は約550～600MB/秒で、従来のHDDよりも高速です。

ただし、比較的新しい不揮発性メモリー・エクスプレス（NVMe）プロトコル用に設計されたSDDは、高速PCIエクスプレス（PCIe）インターフェイスを利用できます。この設計により、データ転送速度は3,500MB/秒から最大14,000MB/秒まで、さらに優れた性能を実現できます。言い換えれば、NVMe SSDは、旧式のSATA SSDテクノロジーよりも約20倍高速ということです。

NVMeドライブは、スループットの向上に加え、レイテンシー・テストでSATAドライブを上回るパフォーマンスを実現し、数千の同時コマンド・キューのサポートを誇ります。そのような理由から、NVMe SSDやこの種のドライブを備えたAFAは、高負荷のゲームやコンテンツ作成、エンタープライズ・ストレージなど、要求の厳しいタスクに最適です。

Gartner社によれば、SSDは、NAND型フラッシュとストレージ・クラス・メモリー（SCM）テクノロジーを中心としたイノベーションによって推進され、構造化データ・ワークロードをサポートする主力ストレージ・プラットフォームとして台頭しています。