電気を伝導する物質は伝導体と呼ばれ、伝導しない物質は絶縁体として知られています。半導体はこれら両方に適用される独自の特性を持っており、特定の条件下では電気を伝導でき、他の条件下では電気に抵抗することができます。この独自の性質により、半導体は、小さな領域で大量の電力を伝導する必要があるコンピューター チップ、AI チップ、IoT（モノのインターネット）デバイスなどのテクノロジーに最適です。

現代のテクノロジーのほとんどにおいて、半導体は小さな電気スイッチのように機能し、繰り返しオンとオフを切り替えることで電気の流れを可能にします。半導体の伝導性 (電流が半導体を流れる容易さまたは困難さ) は、電流と電圧に応じて変化します。

半導体は、パーソナルコンピューター (PC)、家電、自動車、工業製造など、多くの業種・業務で広く使用されています。半導体産業協会 (SIA) の最近のレポートによると、半導体の売上高は2001年の1,390億ドルから2023年には5,260億ドルに増加しています。この成長は、6%の複合年間成長率 (CAGR) を示しています。1

半導体業界のイノベーションの急速なペースは、主にムーアの法則、つまりコンピューターの速度と機能が2年ごとに2倍になる法則に起因しています。半導体業界では、増大するコンピューティング・デバイスの需要に対応するためにマイクロチップに搭載しなければならないトランジスタの数にムーアの法則が適用されます。大手メーカーは、半導体のテクノロジーの進歩を確実にするために、トランジスタ数を2年ごとに倍増させる方法を模索し続けています。