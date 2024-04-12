公開日：2024年4月15日
寄稿者：Mesh Flinders、Ian Smalley
フィンテック（Fintech）とは、金融テクノロジー（Financial Technology）を指す略語であり、ユーザーや企業がデジタルで財務データにアクセスし、管理できるようにするモバイル・アプリケーション、ソフトウェア、その他のテクノロジーのことです。
また、フィンテック・スタートアップという用語と同じ意味で使用され、フィンテック製品やサービスの開発や提供を中核とする企業を指します。
スマートフォンやその他のデジタル・デバイスの人気が高まる中、フィンテックのユースケースは着実に増加しています。今日、人気のモバイル・アプリケーションは、人々が財務目標を設定したり、住宅ローンを申請したり、税金を申告したり、その他さまざまなことを行うのに役立っています。企業レベルでは、金融業務のあらゆる企業が、フィンテックを導入して機能を高め、顧客に提供する製品やサービスを増やす方法を常に模索しています。
用語の進化
「フィンテック」という用語は、「金融」と「テクノロジー」という言葉を組み合わせたもので、当初は銀行が顧客の口座の追跡と管理に役立つテクノロジーを表すために使用されていました。しかし、過去5年間で、この用語は、予算の作成、支出の追跡、株式の売買に使用されるアプリやソフトウェアなど、より多くの消費者関連サービスを含むようになりました。現在、フィンテックという用語は、リテール・バンキング、金融教育、資金調達、仮想通貨、投資管理など、さまざまな機能に焦点を当てた金融分野のテクノロジー、サービス、企業を指すのに使用されています。
スマートフォンが私たちの生活のより多くの分野に浸透するにつれて、多くの業界がその機能やサービスをよりデジタル化する必要に迫られています。ミルクがなくなったことを知らせる配車サービス・アプリや冷蔵庫から、仮想教室やチャットボットまで、デジタル化はどこにでもあります。フィンテックは、デジタル時代に着実に移行している業界（金融業界）の一例に過ぎません。
デジタル化に関しては、銀行や金融機関はゆっくりと開始し、何年も手作業で行われてきたプロセスを自動化およびデジタル化しました。新しい口座を開設し、送金を行い、オンラインで商品やサービスの支払いができるようになったことは、最初の画期的な進歩の一部でした。今日、イノベーションのペースは加速しており、一部の銀行は物理的なインフラストラクチャーをまったく持っていません。デジタルバンク（または一般的にネオバンクと呼ばれる）は、物理的な場所を必要としない顧客に、手数料のかからないデジタルのみの銀行サービス・オプションを提供します。
フィンテックは、従来は十分なサービスを受けられなかったコミュニティーへの銀行業務の拡大にも役立ちました。例えば、ブルッキングス研究所のレポート（ibm.com外部へのリンク）によると、ヒスパニック系消費者の90％以上がフィンテックを利用しており、アフリカ系アメリカ人の88％、アジア系消費者の79％も同様です。
フィンテックも成長の促進に大きな役割を果たしており、金融機関は実際の従業員ではなくチャットボットを使用して特定のサービスを年中無休で提供できるようになりました。これにより、顧客が従来の銀行営業時間中だけでなく、重要なサービスに24時間アクセスできるようにしながら、諸経費を削減できます。
フィンテック製品とサービスは、消費者と企業の両方に多くの具体的なメリットを提供します。消費者にとっては、デジタル決済分野に革新をもたらし、個人の財務を管理および最適化する新しい方法をもたらしました。企業レベルでは、ビジネス・プロセスの自動化と効率化を支援し、新しいデジタル製品を顧客の手に届けるスピードを速めています。以下は、消費者をはじめとする各種族の上位3つのメリットを簡単に紹介します。
1.財務データへのシームレスなアクセス：フィンテック製品が消費者にもたらす最大のメリットの一つは、24時間いつでも金融機関にアクセスできることです。株の取引、送金、土壇場での購入など、フィンテックを利用すると、ユーザーは必要なときに必要な方法で金融取引を行うことができます。
2.安全性の高い取引：フィンテック関連の法律や規制が増加するにつれて、フィンテック・アプリケーションが市場に参入するために従う必要のあるセキュリティー要件も増加しています。クレジットカードや現金の物理的な盗難や紛失を最小限に抑えることに加えて、ハッカーから顧客を保護する強力なサイバーセキュリティー・ソリューションを提供します。例えば、ブロックチェーン・テクノロジーは、分散型台帳を使用して、複雑で複数の当事者によるオンライン取引の有効性を確保する、比較的新しいフィンテックのイノベーションです。
3. 融資の利用しやすさの向上： デジタル融資（デジタル・プロセスを通じて資金を申し込み、受け取るプロセス）は急速に成長しており、 Allied Market Researchによると （ibm.com外部へのリンク）、年平均成長率（CAGR）は16.7％にも上ります。フィンテック・ソリューションにより、従来の金融サービスチャネルよりも多くの借り手が、より幅広い貸し手のプールにデジタルでアクセスできるようになります。フィンテックのスタートアップの中には、信用格付けが低い、または存在しない個人に融資を提供するところもあります。
1. ビジネス・プロセスの改善：フィンテックの機能は、銀行業務に関連する煩雑な作業を自動化することで、ビジネス・プロセスの効率化に貢献しています。さらに、フィンテック・アプリケーションを運用する企業は、顧客がモバイル・アプリ経由で口座に24時間365日アクセスできるため、取引と投資のプロセスが大幅にスピードアップすることを実感しています。
2. 新製品の市場投入までの時間の短縮：フィンテックに投資を行っている金融機関にとって、顧客の需要に応じて新しいサービスや機能を立ち上げることがはるかに容易になります。この分野でイノベーションを起こしているフィンテック・スタートアップが数万社もあることから、新しい顧客のニーズが生じたときに、追加のインフラストラクチャーを必要とせずに既製の製品を利用できることがよくあります。
3. 顧客維持率の向上：フィンテックをインテリジェントに活用する企業は、NetflixやAmazonなど他の分野の人気アプリと同様に、高度にパーソナライズされた楽しいデジタル体験を顧客に提供できます。これにより、顧客がロイヤルティーを維持し、自社の製品やサービスを使い続ける可能性が高まります。
ほぼすべてのフィンテックは、スマートフォン、タブレット、PCで簡単にダウンロードして使用できるアプリケーションの形でユーザーに提供されます。フィンテック・アプリケーションにはさまざまな種類がありますが、それらはすべて、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API） 、モバイル・アプリケーション、Webベースのサービスの組み合わせという同じ基盤技術を利用しています。
API：フィンテック・アプリケーションは、銀行口座などの非常に機密性の高い顧客の金融データを安全に接続するために、特別にコード化されたAPIに依存しています。Finance APIにより、財務データの共有、資金移動、検証、およびデジタル・バンキングを可能にするその他の重要な機能が実現します。
モバイル・アプリケーション：フィンテックのモバイル・バンキング・アプリケーションは、顧客が資金にアクセスし、希望する取引を実行するためのデジタル・ゲートです。フィンテック・アプリケーションは、詐欺行為や顧客データの侵害を防ぐために安全でなければなりませんが、競争力を維持するために迅速かつシームレスなユーザー体験を提供する必要もあります。
Webベースのサービス：ほとんどのフィンテック・サービスには、アプリケーションのほかに何らかのWebベースのサービスがあります。Webベースのサービスにより、顧客はWebブラウザでのオンライン・ログインを介して自分のアカウントにアクセスできます。
フィンテックの製品とサービスは通常、提供する機能の種類に応じて5つのカテゴリーに分類されます。
デジタル・バンク：銀行はあらゆる金融システムの中でも最も重要な構成要素の一つであるため、銀行の製品やサービスのデジタル化は消費者と企業の両方に大きな影響を及ぼしています。フィンテック銀行は、ユーザー検証の改善、複雑な複数当事者間の取引を可能にする台帳（ブロックチェーンなど）、オンラインやアプリだけを通じてサービスを提供する、大変革を起こす新興企業（例：Varooffer社）などのイノベーションにより、金融業界のデジタル化に大きな影響を与えてきました。
デジタル決済：最近、コーヒーを注文したり、Amazonで商品を購入したり、ストリーミング・サービスに加入したりした場合、その取引はフィンテックによって実行されています。フィンテックは、銀行口座を顧客が選択したデジタル・デバイスに安全かつ確実に接続することで、すべてのデジタルおよびモバイル決済ソリューションの基盤となります。企業レベルでは、フィンテックは給与計算、税務、会計などを含む幅広い業務を行う企業を支援します。
パーソナル・ファイナンス： パーソナル・ファイナンスは、パーソナル・ファイナンス・マネジメント（PFM）とも呼ばれ、予算作成、貯蓄、退職後の生活設計などのサービスを包括する言葉です。Dave社やWealthSimple社など多くのフィンテック・スタートアップは、人々にお金について教育しながら、経済的目標の達成に役立つ簡単なツールを提供しています。
投資：フィンテック製品やサービスは、資産管理部門のいたるところにあります。RobinHoodやAtom Financeなど最も人気のあるものは、携帯電話から直接株を取引する手段を顧客に提供しています。
融資：以前は、住宅ローンを組んだり、クレジットで車を購入しようとする顧客は、物理的に銀行の店舗に入り、ローンの専門家と会い、書類に記入して待たなければなりませんでした。現在、Rocket Mortgage社やSoFi社などのフィンテック企業では、顧客が電話でいくつかの簡単な質問に答えるだけでローンやクレジットを申請でき、承認されたかどうかは数時間以内、場合によっては数分以内に通知されます。
他の多くの業界と同様に、新しいテクノロジー、特に人工知能（AI）や機械学習（ML）の台頭は、フィンテックに大きな影響を与えています。顧客にとって、AIやMLを活用した「学習」アプリは、購入に関する賢明な意思決定を支援し、購入するすべてのものが長期的な経済的目標にどのような影響するかを示します。
企業側では、金融におけるAIは高度なアルゴリズムとMLを使用してデータを分析し、タスクを自動化し、金融機関の意思決定を改善します。さらに、ChatGPTのようなAI搭載チャットボットは、銀行が顧客サービス・センター全体や地方支店全体を雇用するコストを削減しながら、顧客の基本的なニーズにさらに適切に対応できるよう支援する上で大きな役割を果たしています。
金融機関が顧客から収集する情報の機密性が高いため、特にフィンテックに限らず、金融業界は世界で最も規制の厳しい業界の一つです。米国財務省は、フィンテックが提供する追加サービスとともに、金融機関の顧客に多くの新たなリスクを生み出していると考えています（ibm.com外部へのリンク）。
こうした懸念に加え、業界における新たな規制の多くに拍車をかけているのは、データ・プライバシーと安全な取引に対する懸念です。ビットコインなどの暗号通貨の台頭により、多くの新しいフィンテック製品やサービスが暗号通貨への顧客の関心を利用しようとしているため、新たな懸念が生じています。
最近、金融サービス業界で最も活気のある分野の一つとして、フィンテックのユースケースは日々増加しています。ドイツのオンライン・プラットフォームStatista社によると（ibm.com外部へのリンク）、2024年1月時点で、北米だけで13,000社を超えるフィンテック企業があり、前年より少なくとも1,500社多いとのことです。ここでは、企業が開発している最も人気のあるフィンテック製品の例をいくつか紹介します。
フィンテック業界で広く使用されているアプリの中には、スマートフォンやモバイル・デバイスを使用して金融取引を安全かつ確実に実行できるようにするものもあります。デジタル決済アプリの例には、人気のフィンテック企業PayPal社、Square社、Venmo社が提供する主力製品だけでなく、Zelle社やCashApp社などあまり知られていないフィンテック・サービス・プロバイダーも含まれます。
Robinhood社のようなフィンテック・アプリのおかげで、世界中の何百万人もの人々が電話だけを使って健全な金融アドバイスを得て、株を購入したり取引したりできるようになりました。上場投信（ETF）から暗号通貨まで、顧客がこれらのアプリを使用して行うことができる投資の種類には制限がありません。
ロボ・アドバイザーは、投資ソフトウェアとアルゴリズムを使用して、顧客が投資ポートフォリオを管理できるようにする、比較的安価なオンライン・プラットフォームです。投資アプリとは異なり、ロボ・アドバイザーは市場を監視し、必要に応じてポートフォリオのバランスを取り直すように自動化されています。
MintやYou Need a Budget（YNAB）などのPFM（個人金融管理）アプリは、食料品の買い物、予算作成、貯蓄など、それほど複雑ではないものの重要な財務タスクを実行できるよう顧客を支援します。
P2P融資アプリ（または簡単に「ピア融資アプリ」）は、顧客が従来の銀行よりも幅広い貸し手から中小企業向け融資を申請できるようにするアプリです。LendingClubなど人気のあるP2Pアプリの一部では、個人が希望する中小企業に少額融資を行うことができ、これまで静的だった融資環境に多様性と柔軟性をもたらしています。
暗号通貨アプリ（または簡単に「暗号アプリ」）は、個人に暗号通貨取引の世界を開き、ビットコインや代替不可能なトークン（NFT）など各種デジタル通貨のデジタル・ウォレットを構築できるようにします。
クラウド・インフラストラクチャーの変動する経済性を管理し、協働とクラウド・コストの最適化の両方を促進するために設計されたFinOps（財務オペレーション）、ソフトウェア、ソリューションの詳細をご覧ください。
コア・バンキングと決済をモダナイズし、混乱に耐えるレジリエントなデジタル基盤を構築する方法をご紹介します。
スケーラブルなテクノロジー・ソリューションとサービスを使用して、新たな金融環境に革新をもたらす新しい方法をご紹介します。
IBM Cloud for Financial Servicesは、フィンテック製品を支える最も機密性の高いデータやAIワークロードさえも保護するように設計された、他に類を見ないクラウドです。業界から得られたセキュリティーと統制が組み込まれたIBM Cloud for Financial Servicesは、企業がインフラストラクチャーとコンプライアンスを最適化して、最も重要なこと、つまり顧客への価値の提供に集中できるよう支援します。