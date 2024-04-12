また、フィンテック・スタートアップという用語と同じ意味で使用され、フィンテック製品やサービスの開発や提供を中核とする企業を指します。

スマートフォンやその他のデジタル・デバイスの人気が高まる中、フィンテックのユースケースは着実に増加しています。今日、人気のモバイル・アプリケーションは、人々が財務目標を設定したり、住宅ローンを申請したり、税金を申告したり、その他さまざまなことを行うのに役立っています。企業レベルでは、金融業務のあらゆる企業が、フィンテックを導入して機能を高め、顧客に提供する製品やサービスを増やす方法を常に模索しています。

用語の進化

「フィンテック」という用語は、「金融」と「テクノロジー」という言葉を組み合わせたもので、当初は銀行が顧客の口座の追跡と管理に役立つテクノロジーを表すために使用されていました。しかし、過去5年間で、この用語は、予算の作成、支出の追跡、株式の売買に使用されるアプリやソフトウェアなど、より多くの消費者関連サービスを含むようになりました。現在、フィンテックという用語は、リテール・バンキング、金融教育、資金調達、仮想通貨、投資管理など、さまざまな機能に焦点を当てた金融分野のテクノロジー、サービス、企業を指すのに使用されています。