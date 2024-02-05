世界中で、金融機関は、デジタル・ファーストの消費者の需要に応える安全でシームレスなエクスペリエンスを提供するために、急速にモダナイズしています。金融機関は、小切手などの既存の支払い機能を管理しながら、デジタル決済を実現するという課題に直面しています。小切手の使用は世界中で減少していますが、米国では、レンタルや大規模な取引においては、依然として小切手が人気のある支払いオプション （ibm.com外部のリンク）となっています。EUでは、小切手の処理量は依然として重要であるとみなされており、2019年には21億件を超える小切手が作成され、特にフランスではその年に 16億件の小切手 （ibm.com外部へのリンク）が処理されました。
多くの国または地域が支払いのモダナイゼーションを受け入れ、その導入を加速し、ランドスケープを規制するための取り組みを始めています。オーストラリアの官公庁・自治体は、デジタル時代に向けた幅広い決済改革の一環として、2030年までに段階的に小切手を廃止することを正式に発表しました（ibm.com外部へのリンク）。
このような状況では、当面は小切手がレガシーな支払いシステムであり続けるため、移行期間中は依然として小切手を迅速かつ安全に処理する必要があります。小切手処理の大部分はレガシー・インフラストラクチャー上に存在するため、新たな変更によって支払いエコシステム全体にリスクが生じる可能性があります。また、金融機関は小切手量の減少に伴い規模の経済性が低下するため、処理コストへの影響を管理する必要もあります。
Financial Crimes Enforcement Network（FinCEN）によると、小切手詐欺の報告は過去 3 年間で 2 倍以上に増加しています。FinCENは、詐欺の可能性がある小切手処理件数は2022年、2021年の35万件から増加して68万件になった（ibm.com外部へのリンク）と報じており、2020年と比較しても23％増加したことが示唆されています。詐欺対策の専門家は、小切手詐欺による損失総額が今年 240 億米ドルに達すると予測しています (ibm.com 外部へのリンク)。これはわずか 5 年前の約 2 倍の数字です。
小切手詐欺は、比較的ローテクで簡単に実行できる犯罪であり、潜在的な被害者は相当な数に上っています。より多くの個人や詐欺師が小切手詐欺の機会に飛びつく中、支払いのモダナイゼーションが小切手セキュリティーのギャップに対処するのに役立つ可能性があります。
小切手のランドスケープが変化していることが示すように、支払いは今後も迅速にモダナイズされ、変化する顧客の需要に合わせて進化し続けます。金融機関は、変化する顧客のニーズに迅速に適応し、ビジネスと既存の IT インフラストラクチャの混乱を最小限に抑えることができる支払いソリューションを優先する必要があります。
IBMは金融機関と協力して、クラウドの柔軟性とセキュリティーを活用して支払いを変革し、現在および将来の顧客のニーズに応えています。
IBM Cloud for Financial Services上のIBM Payments Center ™ (IPC)小切手サービスは、小切手の量の変化に合わせてスケールアップおよびスケールダウンできるように構築された、管理された安全なプラットフォームを提供します。このソリューションにより、銀行は、変化する小切手処理のニーズに対応するセキュリティー、レジリエンス、コンプライアンス機能を備えたパートナーのエコシステムと取引できるようになります。IBM Cloud for Financial Services は、お客様がリスクを軽減し、最も機密性の高いワークロードに対してもクラウド導入を加速できるように設計されています。
IBM Financial Transaction Manager（FTM）（小切手アズ・ア・サービス・ソリューションのバックボーンの一部）は、小切手を含む金融取引を統合、調整、監視します。複数の支払いタイプにわたって一貫した処理を実現し、金融機関が支払い業務を単一のプラットフォームに集約できるようにします。FTMには、即時支払い、SWIFT、ACH、SEPA、小切手処理、カスタマー・オンボーディング、トランザクションの取り込みなどのための事前構築済み機能が含まれています。
IBM Payments Centerのマネージド・サービスを導入することで、銀行はPayments-as-a-Serviceプラットフォームによる小切手処理やビジネス・プロセス・アウトソーシングにおける業界の専門知識を利用することができます。彼らは最新技術を活用して、決済サービスの効率と価値を高めています。IBM Cloud Expert Labのアドバイザーは、銀行がIBM Cloud® テクノロジーを採用して活用し、ビジネス成果を達成することに重点を置きつつ、小切手処理サービスをモダナイズできるよう支援もします。
金融機関は支払い処理をモダナイズする中で、既存のITインフラストラクチャー全体への影響を最小限に抑える必要があります。IBM Payments Center Check Services は、顧客の既存のオペレーションやインフラストラクチャーと統合できる柔軟なクラウドベースのコンポーネントを提供します。IBMのワンストップ・マネージド・ソリューションは、コスト効率の高い小切手処理機能を提供するように設計されており、機密データを伴うエンタープライズ・コア・バンキング・ワークロード向けに最適化されています。
