小切手のランドスケープが変化していることが示すように、支払いは今後も迅速にモダナイズされ、変化する顧客の需要に合わせて進化し続けます。金融機関は、変化する顧客のニーズに迅速に適応し、ビジネスと既存の IT インフラストラクチャの混乱を最小限に抑えることができる支払いソリューションを優先する必要があります。

IBMは金融機関と協力して、クラウドの柔軟性とセキュリティーを活用して支払いを変革し、現在および将来の顧客のニーズに応えています。

IBM Cloud for Financial Services上のIBM Payments Center ™ (IPC)小切手サービスは、小切手の量の変化に合わせてスケールアップおよびスケールダウンできるように構築された、管理された安全なプラットフォームを提供します。このソリューションにより、銀行は、変化する小切手処理のニーズに対応するセキュリティー、レジリエンス、コンプライアンス機能を備えたパートナーのエコシステムと取引できるようになります。IBM Cloud for Financial Services は、お客様がリスクを軽減し、最も機密性の高いワークロードに対してもクラウド導入を加速できるように設計されています。

IBM Financial Transaction Manager（FTM）（小切手アズ・ア・サービス・ソリューションのバックボーンの一部）は、小切手を含む金融取引を統合、調整、監視します。複数の支払いタイプにわたって一貫した処理を実現し、金融機関が支払い業務を単一のプラットフォームに集約できるようにします。FTMには、即時支払い、SWIFT、ACH、SEPA、小切手処理、カスタマー・オンボーディング、トランザクションの取り込みなどのための事前構築済み機能が含まれています。

IBM Payments Centerのマネージド・サービスを導入することで、銀行はPayments-as-a-Serviceプラットフォームによる小切手処理やビジネス・プロセス・アウトソーシングにおける業界の専門知識を利用することができます。彼らは最新技術を活用して、決済サービスの効率と価値を高めています。IBM Cloud Expert Labのアドバイザーは、銀行がIBM Cloud® テクノロジーを採用して活用し、ビジネス成果を達成することに重点を置きつつ、小切手処理サービスをモダナイズできるよう支援もします。

金融機関は支払い処理をモダナイズする中で、既存のITインフラストラクチャー全体への影響を最小限に抑える必要があります。IBM Payments Center Check Services は、顧客の既存のオペレーションやインフラストラクチャーと統合できる柔軟なクラウドベースのコンポーネントを提供します。IBMのワンストップ・マネージド・ソリューションは、コスト効率の高い小切手処理機能を提供するように設計されており、機密データを伴うエンタープライズ・コア・バンキング・ワークロード向けに最適化されています。