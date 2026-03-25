サーバー仮想化とは、1台の物理サーバーを複数の分離された仮想サーバーに分割し、それぞれが独立して独自のオペレーティング・システム（OS）とアプリケーションを実行するプロセスです。
サーバー仮想化は、現代のエンタープライズITの重要な機能です。例えば、フライトの予約、ライブ音楽イベントのストリーミング、企業のアプリケーションへのリモートアクセスなどを行う場合、それらのエクスペリエンスの背後で実行されるアプリは必ず仮想サーバー上でホストされます。このインフラストラクチャーにより、組織は物理的なハードウェアの使用量を削減しながら、数千ものワークロードを実行できるようになります。
従来のサーバー環境では、組織は1つの物理サーバーを1つのアプリケーション専用に使用し、サーバーはほとんど十分に活用されていません。サーバー仮想化がそれを変えます。複数の仮想マシン（VM）が単一の物理サーバーを共有し、それぞれが独自の専用リソースを持ち、他の仮想マシンから分離されています。その結果、実行コストが低く、拡張も速く、管理もより効率的なインフラストラクチャーが実現します。
今日、サーバー仮想化は、クラウド・コンピューティングと最新のデータセンター・オペレーションの基盤となっています。SkyQuest社の調査によると、2024年の世界のサーバー仮想化市場は90億米ドルと推定されています。同レポートでは、2033年には139億6,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5.0％で成長すると予測しています。1
組織がデータセンターを統合し、ハイブリッド・マルチクラウド環境を管理するにつれて、仮想化インフラに対する要求は高まっています。サーバー仮想化はまた、人工知能（AI）ワークロードをサポートし、地域間でインフラを管理するためのデータ主権要件を満たす柔軟性を組織に与えます。
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サーバーの仮想化を理解するには、最新のITインフラストラクチャーを支えるいくつかの関連テクノロジーを確認しておくと役立ちます。
組織がインフラをモダナイズするにつれて、コンテナは仮想マシンと並んで、チームがアプリケーションを構築しデプロイする方法の重要な一部として台頭してきました。
VMはハードウェアを仮想化しますが、コンテナはオペレーティング・システムを仮想化し、アプリケーションとその依存関係のみをパッケージ化することで、軽量かつ迅速にデプロイできるようにします。
Kubernetesは、ハイブリッドクラウドおよびマルチクラウド環境間で大規模にコンテナをオーケストレーションし、展開、スケーリング、管理を自動化するための標準プラットフォームとなっています。
Kubernetesは一般的に マイクロサービスと併用されており、組織がアプリケーションをより小さく独立したサービスに分割し、より簡単にデプロイ・管理できるようにしています。
Amazon Web Services（AWS）、Google Cloud、Microsoft Azure、IBM® Cloudなどのクラウド・サービス・プロバイダーは、仮想化サーバー上に構築された3つの主要モデルを通じて、インフラストラクチャーとソフトウェア・サービスを提供しています。
サーバーの仮想化は、さまざまなコンポーネントが連携して仮想環境を作成・管理します。
サーバー仮想化には、単一の普遍的なアプローチはありません。適切な方法は、ワークロードの要件、必要なパフォーマンス、必要な分離とリソース管理のレベルによって異なります。以下に、サーバー仮想化の主な種類をいくつか示します。
完全仮想化では、基盤となるハードウェアを完全にシミュレートし、ゲストのオペレーティング・システムを専用の物理マシン上で同じように実行できます。ハイパーバイザーは、ゲストOSとハードウェア間のすべての対話を処理します。
この場合、事実上すべてのOSをゲストとして実行できます。この機能により、完全仮想化はエンタープライズ環境で最も広く使用されているアプローチとなっています。
準仮想化では、ゲストOSは、完全なハードウェア・シミュレーションを使用するのではなく、ハイパーバイザーと直接通信するように変更されます。このアプローチにより、特にI/O集中型のワークロードの場合は、リソースの使用量が削減され、性能が向上します。
OSレベルの仮想化では、個別のVMを作成するのではなく、1つのオペレーティング・システムをコンテナに分割します。これらのコンテナは、ホスト・カーネルを共有する分離されたユーザー・インスタンスとして機能するため、軽量でプロビジョニングが迅速です。
Dockerはこの種のサーバー仮想化で最も人気のあるツールであり、マイクロサービスや DevOpsの環境で一般的に使われており、アプリはアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を介して通信します。
ハードウェア支援の仮想化では、プロセッサー拡張機能（Intel VT-xやAMD-Vなど）を使用してハードウェア・レベルで仮想化タスクを処理することで、ハイパーバイザーのワークロードを軽減し、全体的な性能を向上させます。
このハードウェア統合により、最新のプロセッサーは、特にAIや機械学習（ML）のような計算負荷の高いアプリケーションにおいて、仮想化ワークロードをより効率的にサポートできるようになります。IBM® PowerVMやVMware ESXiなどのエンタープライズ・プラットフォームは、ハードウェア統合を使用して、高い可用性とパフォーマンスを必要とするワークロードの高速な仮想化を実現します。
サーバー仮想化は時にコンテナ化と混同されます。どちらのテクノロジーも関連していますが、効率的なワークロードを実行するためのアプローチは異なります。
ほとんどの組織は両方のテクノロジーを使用しており、Kubernetesはそれらの間でコンテナをオーケストレーションしています。
サーバーの仮想化には、運用面と財務面の両方のメリットがあります。主要なメリットは次のとおりです。
サーバー仮想化は、日常的なオペレーションからより複雑なストラテジーまで、幅広いユースケースを提供します。
サーバー仮想化は、VMをセカンダリサイトやクラウド環境にコピーできるようにすることで、バックアップやディザスター・リカバリー（BDR）、データ保護を簡素化します。これにより、チームがワークロードを数時間ではなく数分で復旧できるようになり、事業継続性が確保されます。
サーバー仮想化により、DevOpsチームと開発者は必要に応じて本番環境に近い環境にアクセスでき、複数の構成にわたる並行テストをサポートできます。CI/CDパイプラインは仮想化インフラストラクチャーと自然に統合され、ビルドおよびテストのライフサイクルの一部として環境構築を自動化します。
仮想デスクトップ・インフラストラクチャー（VDI）は、統合サーバー上でデスクトップ・オペレーティング・システムをVMとして実行し、エンドユーザーのデバイスにストリーミングします。組織は、データをローカル・マシンに分散させながら、完全なデスクトップ・エクスペリエンスをあらゆるデバイスに提供できるため、セキュリティーとコンプライアンスを簡素化できます。
サーバー仮想化は、レガシー・アプリケーションのモダナイゼーションの第一歩であり、組織が古いシステムを一から作り直すことなくハイブリッドクラウド環境に移行する手段を提供します。アプリケーションが既に仮想化されている場合、ワークロードの移行はより管理しやすくなり、組織はビジネスに適したペースでレガシー・システムを統合することができます。
業種・業務や医療、研究などの分野では、複雑なシミュレーションやデータ集約型アプリケーションをより効率的に実行するために、ハイパフォーマンス・コンピューティングを使用しています。サーバー仮想化により、組織は複数の物理サーバーにまたがってコンピューティング・リソースをプールし、それらを需要の高いワークロードに動的に割り当てることができます。
Gartner社によると、2028年までに世界の65％の官公庁・自治体が国家インフラを保護し、外部からの規制影響を制限するためにデジタル主権要件を導入する見込みです。2
データ・レジデンシーとインフラストラクチャー制御のニーズが高まるにつれて、サーバー仮想化は地域をまたいでコンプライアンスを管理するための重要なツールになってきています。これにより、組織はワークロードを実行する場所を管理し、さまざまな規制環境にわたる地理的境界を適用することができます。
AIは、組織がサーバー仮想化に依存する方法を変えています。企業がAI試験運用から本番稼動に移行するにつれて、仮想化サーバーは、ワークロードの増加、リソース使用量と処理能力の要件の増加、ダウンタイムに対する耐性の低下など、より大きな要求に直面しています。
現代の仮想化データセンターでは、サーバーリソースをより効率的に管理するためにAIの使用が増えています。手動設定に頼るのではなく、組織はCPU使用率、メモリー消費量、ストレージのボトルネック、VMのスプロールをリアルタイムで監視し、状況の変化に応じてワークロードをリバランスすることができます。予測的キャパシティー・プランニングはこのアプローチをさらに進めて、事後的に対応するのではなく、ピーク前に需要を予測します。
AIはサーバー仮想化のセキュリティーにも影響を与えています。VM間のトラフィックを常時監視し、動作パターンを分析することで、組織は従来のルール・ベースのツールよりも早期に脅威を特定し、迅速に対応できます。
機密性の高いAIワークロードを管理する組織にとって、サーバー仮想化は、組織が管理するインフラ上にワークロードを維持することで、AI主権をサポートします。
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