AIは、組織がサーバー仮想化に依存する方法を変えています。企業がAI試験運用から本番稼動に移行するにつれて、仮想化サーバーは、ワークロードの増加、リソース使用量と処理能力の要件の増加、ダウンタイムに対する耐性の低下など、より大きな要求に直面しています。

現代の仮想化データセンターでは、サーバーリソースをより効率的に管理するためにAIの使用が増えています。手動設定に頼るのではなく、組織はCPU使用率、メモリー消費量、ストレージのボトルネック、VMのスプロールをリアルタイムで監視し、状況の変化に応じてワークロードをリバランスすることができます。予測的キャパシティー・プランニングはこのアプローチをさらに進めて、事後的に対応するのではなく、ピーク前に需要を予測します。

AIはサーバー仮想化のセキュリティーにも影響を与えています。VM間のトラフィックを常時監視し、動作パターンを分析することで、組織は従来のルール・ベースのツールよりも早期に脅威を特定し、迅速に対応できます。

機密性の高いAIワークロードを管理する組織にとって、サーバー仮想化は、組織が管理するインフラ上にワークロードを維持することで、AI主権をサポートします。