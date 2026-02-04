組織がAIや生成AI（gen AI）ワークロードを拡張するにつれ、AI主権は優先事項となります。IBM Institute for Business Value（IBV）の調査によると、調査に回答した経営幹部の約79%が、2030年までにAIが自社の収益にプラスの影響を与えると考えています。この急速な導入により、AIインフラストラクチャーへの新たな依存関係が生まれ、制御、コンプライアンス、競争に関する問題が発生しています。

全体として、デジタル主権は官公庁・自治体にとっても企業にとっても同様に重要になっています。IBM 2025 CEOスタディによると、リーダーは主権関連の課題に取り組む一方で、AIとクラウド・ストラテジーに注力していることがわかりました。この傾向により、スタートアップ企業から大企業まで、企業が完全に制御し、管理できるソブリン・クラウドとAIへの投資が推進されています。

世界中の官公庁・自治体も主権AI機能を構築し、国家AIストラテジーを推進しています。国家安全保障上の懸念事項に対処し、公共部門のAIシステムのテクノロジー主権を確保するためにこれを行っています。

最後に、AIテクノロジーは、従来のITインフラストラクチャーを超えた主権の問題を引き起こします。例えば、基盤モデルや大規模言語モデル（LLM）といったAIモデルは継続的なトレーニングと更新に依存していますが、推論は複雑なIT環境全体でリアルタイムに行われます。規制要件には、データ・ストレージ（例えば、プライベートクラウド・ストレージ）だけでなく、モデルの性能や意思決定オペレーションも含まれます。要約すると、システム・アーキテクチャーへの制御の組み込みが不可欠になったということです。