AI主権とは、関連する ITインフラストラクチャー、データ、AIモデル、オペレーションなどの人工知能（AI）テクノロジー・スタックを管理する組織または国家の能力のことです。
世界的にAIの導入が進むにつれ、AI主権はデータ・レジデンシーの問題から包括的なストラテジーへと進化しています。最新のAIシステムは継続的に稼働し、機密データと独自のモデルに依存しています。これらは、説明責任、監査可能性、データ・ガバナンスに関する新たな課題をもたらしています。
ビジネスは現在、データの保管場所とその使用方法に対する権限を必要とするようになりました。誰がAIプラットフォームを運用するのか、どこでどのようにモデルがデプロイされるのか、規制要件は施行されるのか否か、といったAI駆動型のガバナンスが必要となります。
全体として、AI主権は一般的なデータ主権やデータ・コンプライアンス規制を超えるものです。そのため、データ・セキュリティーとコンプライアンスに関する自立性を維持し、オペレーショナル・レジリエンスを確保し、AI時代の競争力を維持することが求められます。
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組織がAIや生成AI（gen AI）ワークロードを拡張するにつれ、AI主権は優先事項となります。IBM Institute for Business Value（IBV）の調査によると、調査に回答した経営幹部の約79%が、2030年までにAIが自社の収益にプラスの影響を与えると考えています。この急速な導入により、AIインフラストラクチャーへの新たな依存関係が生まれ、制御、コンプライアンス、競争に関する問題が発生しています。
全体として、デジタル主権は官公庁・自治体にとっても企業にとっても同様に重要になっています。IBM 2025 CEOスタディによると、リーダーは主権関連の課題に取り組む一方で、AIとクラウド・ストラテジーに注力していることがわかりました。この傾向により、スタートアップ企業から大企業まで、企業が完全に制御し、管理できるソブリン・クラウドとAIへの投資が推進されています。
世界中の官公庁・自治体も主権AI機能を構築し、国家AIストラテジーを推進しています。国家安全保障上の懸念事項に対処し、公共部門のAIシステムのテクノロジー主権を確保するためにこれを行っています。
最後に、AIテクノロジーは、従来のITインフラストラクチャーを超えた主権の問題を引き起こします。例えば、基盤モデルや大規模言語モデル（LLM）といったAIモデルは継続的なトレーニングと更新に依存していますが、推論は複雑なIT環境全体でリアルタイムに行われます。規制要件には、データ・ストレージ（例えば、プライベートクラウド・ストレージ）だけでなく、モデルの性能や意思決定オペレーションも含まれます。要約すると、システム・アーキテクチャーへの制御の組み込みが不可欠になったということです。
AI主権とソブリンAIという用語は密接に関連しており、しばしば同じ意味で使用されます。これらは同義語として扱われることがよくありますが、そのニュアンスを理解することで、企業がAIシステムを制御するために何が必要かを明確にできます。
つまり、ソブリンAIはAI主権に必要な技術的基盤を提供するということです。
AIの主権には、従来のデータ・レジデンシーやデータ・ストレージから脱却することが含まれます。AIシステムは継続的に稼働し、機密情報をリアルタイムで処理し、継続的なガバナンスと監視を必要とする独立した意思決定を行います。
これは、以下の中心的なコンポーネントが含まれるストラテジーとして捉える必要があります。
AIシステムを継続的に制御することで、重要なインフラストラクチャーは常に稼働し、アクセスしやすくなります。この範囲には、システムの可用性、性能の管理、ディザスター・リカバリー（DR）、サイバー・リカバリ、オートメーション機能に関する権限の保持が含まれます。
運用主権には、地政学的な混乱や規制変更が発生している場合でも、オペレーションを監査し、構成を変更し、事業継続性を確保する機能も含まれます。
組織は、独自のものであるかオープンソースであるかにかかわらず、モデル、アルゴリズム、トレーニング・プロセスを含むAIテクノロジーを制御しなければなりません。
デジタル主権により、企業はモデルの仕組みを点検し、特定の決定を下す理由を理解し、AIの動作が社内規則や規制要件に準拠していることを検証できるようになります。
組織は、それぞれの明確な要件やユースケースに合わせて設計されたさまざまなインフラストラクチャーとAIストラテジーを通じて、AI主権を実現します。これらのアプローチには、次のようなものがあります。
AI駆動型ワークロードにパブリッククラウドやハイブリッドクラウドを利用する企業もあります。地域固有のインフラストラクチャー、顧客が管理する暗号化キー、自動化されたガバナンス・フレームワークなどの制御を通じて主権を維持しています。
多くの場合、このアプローチは主権クラウド基盤上に構築され、データとオペレーションの制御を維持しながら、拡張性と運用効率を提供します。
AI主権は、組織によるAI環境の制御に役立つさまざまなメリットをもたらします。世界のAI産業が2031年までに1兆米ドルに向けて拡大する中、これらのメリットはますます重要になっています。
AI主権には、以下に挙げるようなメリットがあります。
AI主権計画は、既存のインフラストラクチャーやビジネス目標に対応したベスト・プラクティスを示すことから始まります。
データ保管のニーズ、規制上の義務、運用上の独立性基準、許容可能なリスクしきい値を確立します。この計画を、アーキテクチャー上の決定やベンダーまたはパートナーシップの選択の指針として活用します。
既存のシステムにコントロールを重ねるのではなく、インフラストラクチャーレベルでコントロールを組み込みます。この設計には、顧客操作の制御プレーンと、定義された境界内で実行される管理されたAI推論が含まれています。
データ・フロー、モデルの動作、アクセス・パターン、運用活動にリアルタイムの可視性をデプロイします。自動的な監視により、組織はオンデマンドでコンプライアンスを実証し、主権侵害を検知できます。
主権管理を失うことなく、完全な相互運用性により環境（オンプレミス、プライベートクラウド、エッジなど ）間を移動できるシステムを設計します。この柔軟性により、ベンダー・ロックインが減り、規制やビジネス・ニーズ、イニシアチブの進化に応じた選択肢が生まれます。
AI の使用、データ処理要件、モデル承認プロセス、インシデント対応手順を定義するポリシーを作成します。AIガバナンスは、技術的な管理が組織の価値観と規制要件に準拠していることを保証します。
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