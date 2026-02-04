AI（人工知能） ITインフラストラクチャー

AI主権とは

公開日 2026年02月4日
多くのコンピューター画面を備えたコントロール・センター
By Stephanie Susnjara , Ian Smalley

AI主権の定義

AI主権とは、関連する ITインフラストラクチャー、データ、AIモデル、オペレーションなどの人工知能（AI）テクノロジー・スタックを管理する組織または国家の能力のことです。

世界的にAIの導入が進むにつれ、AI主権はデータ・レジデンシーの問題から包括的なストラテジーへと進化しています。最新のAIシステムは継続的に稼働し、機密データと独自のモデルに依存しています。これらは、説明責任、監査可能性、データ・ガバナンスに関する新たな課題をもたらしています。

ビジネスは現在、データの保管場所とその使用方法に対する権限を必要とするようになりました。誰がAIプラットフォームを運用するのか、どこでどのようにモデルがデプロイされるのか、規制要件は施行されるのか否か、といったAI駆動型のガバナンスが必要となります。

全体として、AI主権は一般的なデータ主権データ・コンプライアンス規制を超えるものです。そのため、データ・セキュリティーとコンプライアンスに関する自立性を維持し、オペレーショナル・レジリエンスを確保し、AI時代の競争力を維持することが求められます。

IBMニュースレター

The DX Leaders

AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

ご登録いただきありがとうございます。

ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

AI主権が重要な理由

組織がAIや生成AI（gen AI）ワークロードを拡張するにつれ、AI主権は優先事項となります。IBM Institute for Business Value（IBV）の調査によると、調査に回答した経営幹部の約79%が、2030年までにAIが自社の収益にプラスの影響を与えると考えています。この急速な導入により、AIインフラストラクチャーへの新たな依存関係が生まれ、制御、コンプライアンス、競争に関する問題が発生しています。

全体として、デジタル主権は官公庁・自治体にとっても企業にとっても同様に重要になっています。IBM 2025 CEOスタディによると、リーダーは主権関連の課題に取り組む一方で、AIとクラウド・ストラテジーに注力していることがわかりました。この傾向により、スタートアップ企業から大企業まで、企業が完全に制御し、管理できるソブリン・クラウドとAIへの投資が推進されています。

世界中の官公庁・自治体も主権AI機能を構築し、国家AIストラテジーを推進しています。国家安全保障上の懸念事項に対処し、公共部門のAIシステムのテクノロジー主権を確保するためにこれを行っています。

最後に、AIテクノロジーは、従来のITインフラストラクチャーを超えた主権の問題を引き起こします。例えば、基盤モデル大規模言語モデル（LLM）といったAIモデルは継続的なトレーニングと更新に依存していますが、推論は複雑なIT環境全体でリアルタイムに行われます。規制要件には、データ・ストレージ（例えば、プライベートクラウド・ストレージ）だけでなく、モデルの性能や意思決定オペレーションも含まれます。要約すると、システム・アーキテクチャーへの制御の組み込みが不可欠になったということです。

オフィスでミーティングをするビジネスチーム

IBMお客様事例

お客様のビジネス課題（顧客満足度の向上、営業力強化、コスト削減、業務改善、セキュリティー強化、システム運用管理の改善、グローバル展開、社会貢献など）を解決した多岐にわたる事例のご紹介です。

AI主権とソブリンAIの比較

AI主権とソブリンAIという用語は密接に関連しており、しばしば同じ意味で使用されます。これらは同義語として扱われることがよくありますが、そのニュアンスを理解することで、企業がAIシステムを制御するために何が必要かを明確にできます。

  • AI主権：AI主権とは、データ、モデル、オペレーション、ガバナンスを含むAIエコシステムに対する組織または国の制御を指します。これには、AIシステムの使用方法、運用者、およびAIシステムが地域のルールに準拠しているかどうかを決定する権限が含まれます。
  • ソブリンAI：ソブリンAIは、組織が直接構築・管理するインフラや技術的機能（例えばデータセンターGPU、コンピューティング）を含みます。また、ローカル・データを使用する、地域の境界内で構築、トレーニング、デプロイされるAIモデルも含まれます。

つまり、ソブリンAIはAI主権に必要な技術的基盤を提供するということです。

AI主権の仕組み

AIの主権には、従来のデータ・レジデンシーやデータ・ストレージから脱却することが含まれます。AIシステムは継続的に稼働し、機密情報をリアルタイムで処理し、継続的なガバナンスと監視を必要とする独立した意思決定を行います。

これは、以下の中心的なコンポーネントが含まれるストラテジーとして捉える必要があります。

  • データ主権
  • 運用主権
  • デジタル主権
  • AIインフラストラクチャー

データ主権

組織は、AIシステムで使用されるすべてのデータ（例えば、トレーニングデータ・セット、リアルタイム・インプット、モデル・アウトプット）が、それが生成された国または地域の法律に準拠していることを確認する必要があります。

データ主権はストレージの場所だけではありません。これは、AIパイプラインをデータがどのように流れ、誰がアクセスできるのか、そしてライフサイクル中にどのように保護されるのかを網羅するものです。

運用主権

AIシステムを継続的に制御することで、重要なインフラストラクチャーは常に稼働し、アクセスしやすくなります。この範囲には、システムの可用性、性能の管理、ディザスター・リカバリー（DR）サイバー・リカバリオートメーション機能に関する権限の保持が含まれます。

運用主権には、地政学的な混乱や規制変更が発生している場合でも、オペレーションを監査し、構成を変更し、事業継続性を確保する機能も含まれます。

デジタル主権

組織は、独自のものであるかオープンソースであるかにかかわらず、モデル、アルゴリズム、トレーニング・プロセスを含むAIテクノロジーを制御しなければなりません。

デジタル主権により、企業はモデルの仕組みを点検し、特定の決定を下す理由を理解し、AIの動作が社内規則や規制要件に準拠していることを検証できるようになります。

AIインフラストラクチャー

AIインフラには、LLMや推論をトレーニングするためのGPUユニット（例えばNVIDIA GPU）、十分な計算能力とストレージ容量を備えたデータセンターネットワークインフラストラクチャー、APIなどが含まれます。

これらのリソースは、AIアプリケーションとワークロードを大規模にサポートするために必要なアクセラレーテッド・コンピューティング基盤を提供します。

AIの開発とデプロイメント・モデル

組織は、それぞれの明確な要件やユースケースに合わせて設計されたさまざまなインフラストラクチャーとAIストラテジーを通じて、AI主権を実現します。これらのアプローチには、次のようなものがあります。

  • パブリッククラウドとハイブリッドクラウド
  • オンプレミスおよび分散型クラウド

パブリッククラウドとハイブリッドクラウド

AI駆動型ワークロードにパブリッククラウドハイブリッドクラウドを利用する企業もあります。地域固有のインフラストラクチャー、顧客が管理する暗号化キー、自動化されたガバナンス・フレームワークなどの制御を通じて主権を維持しています。

多くの場合、このアプローチは主権クラウド基盤上に構築され、データとオペレーションの制御を維持しながら、拡張性と運用効率を提供します。

オンプレミスおよび分散型クラウド

また、最大限の自律性を求めてオンプレミスや分散型クラウドモデルを選択する企業もあり、自社のデータセンター内やローカルで制御されたプロバイダーを通じてAIインフラストラクチャ―を運用しています。

このアプローチは、ワークフローとAIスタック全体に対する直接的な権限を維持するのに役立ちます。

AI主権のメリット

AI主権は、組織によるAI環境の制御に役立つさまざまなメリットをもたらします。世界のAI産業が2031年までに1兆米ドルに向けて拡大する中、これらのメリットはますます重要になっています。

AI主権には、以下に挙げるようなメリットがあります。

  • セキュリティとデータ保護：高度に規制された業種・業務（医療、金融など）の組織が、独自のセキュリティ制御、ゼロトラスト・アクセス、暗号化の強化を実装できるようにします。これらのデータ保護機能は、専有データ、知的財産、モデルの運用を保護します。このようなサイバーセキュリティー対策は、悪意のあるアクターやサプライチェーンの脅威からの保護にも役立ちます。
  • 規制遵守とリスク軽減：規制（例えば、GDPR、HIPAA、欧州AI規制法）への準拠を継続的に実証するために必要なアーキテクチャーと制御を提供します。組織は、 AIシステムがどこで実行され、データがどのように使用され、意思決定がどのように行われるかを実証できます。これにより、罰則を回避し、複数の管轄区域にわたる市場アクセスを維持することができます。
  • オペレーショナル・レジリエンスと事業継続性：外部のAIソリューション・プロバイダーや外国管理のインフラストラクチャーへの依存を減らし、地政学的混乱、ベンダーの停止、進化する規制変更に対する保護を構築します。また、外部要因によりAIサービスへのアクセスに影響が出た場合でも、組織は業務を維持し、収益源を保護することができます。
  • 競争上の優位性とAIイノベーション：組織のより迅速なイノベーション、独自の機能の保護、競争力の維持を可能にします。AIインフラとモデルを制御することで、組織は機密データを扱うシステムのファイン・チューニングを行い、AIの動作を特定の要件に合わせてカスタマイズすることができます。
  • サステナビリティーと資源管理：企業は、 AIワークロードの実行場所や方法を制御し、再生可能エネルギーを活用し、環境への取り組みと運用を調整することで、地域の優先順位に基づいてエネルギー消費と資源の配分を効率化できます。

AI主権のベスト・プラクティス

AI主権計画は、既存のインフラストラクチャーやビジネス目標に対応したベスト・プラクティスを示すことから始まります。

主権要件の概要

データ保管のニーズ、規制上の義務、運用上の独立性基準、許容可能なリスクしきい値を確立します。この計画を、アーキテクチャー上の決定やベンダーまたはパートナーシップの選択の指針として活用します。
アーキテクチャーに主権を組み込む

既存のシステムにコントロールを重ねるのではなく、インフラストラクチャーレベルでコントロールを組み込みます。この設計には、顧客操作の制御プレーンと、定義された境界内で実行される管理されたAI推論が含まれています。
監視と監査を実施する

データ・フロー、モデルの動作、アクセス・パターン、運用活動にリアルタイムの可視性をデプロイします。自動的な監視により、組織はオンデマンドでコンプライアンスを実証し、主権侵害を検知できます。
デプロイメントの柔軟性を維持する

主権管理を失うことなく、完全な相互運用性により環境（オンプレミス、プライベートクラウドエッジなど ）間を移動できるシステムを設計します。この柔軟性により、ベンダー・ロックインが減り、規制やビジネス・ニーズ、イニシアチブの進化に応じた選択肢が生まれます。
明確なAIガバナンスを決定する

AI の使用、データ処理要件、モデル承認プロセス、インシデント対応手順を定義するポリシーを作成します。AIガバナンスは、技術的な管理が組織の価値観と規制要件に準拠していることを保証します。

執筆者

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

参考情報

Gartner®社による予測（2024年）：AIがアナリティクス・ユーザーに与える影響

ABIソリューションの進化する状況について独自の洞察を提供し、データおよび分析のリーダーにとって重要な調査結果、仮定、推奨事項をご覧ください。
AI向けハイブリッド・オープン・データレイクハウス

データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化、AIと分析の拡張など、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合することで、あらゆるデータをあらゆる場所で利用できるようになります。
データの差別化要因

データ駆動型の組織を構築し、ビジネス上の優位性を推進するためのデータ・リーダー向けガイドはこちらです。
AIと分析の大規模なデータ管理

オープンなデータレイクハウス・アプローチがどのように信頼できるデータを提供し、分析とAIプロジェクトをより迅速に実行できるかをご覧ください。
AI、データ、分析戦略の連携を成功させる方法

4つの重要なステップで、データおよび分析戦略をビジネス目標に結び付けましょう。
採用率の低さを克服して賢明な決定を下す

ビジネス・インテリジェンスの課題がなぜ解決されないのか、そしてそれが組織全体のユーザーにとって何を意味するのかを詳しく見てみましょう。
関連ソリューション
分析ツールとソリューション

企業が繁栄するには、データを活用して顧客ロイヤルティーを構築し、ビジネス・プロセスを自動化し、AI駆動型のソリューションで業務を刷新する必要があります。

 分析ソリューションの詳細はこちら
データ分析コンサルティングサービス

IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。

 分析サービスを発見する
IBM Cognos Analytics

より良い意思決定を可能にする、AIを活用して洞察を引き出すCognos Analytics 12.0をご紹介します。

 Cognos Analyticsの詳細はこちら
次のステップ

企業が繁栄するには、データを活用して顧客ロイヤルティーを構築し、ビジネス・プロセスを自動化し、AI駆動型のソリューションで業務を刷新する必要があります。

  1. 分析ソリューションの詳細はこちら
  2. 分析サービスを発見する