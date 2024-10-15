仮想マシンのスプロールは、多くの不運な事態と同様、最初は善意から始まるものの、やがて問題化します。企業のIT部門は、通常は期限があり緊急性を伴う、非常に特定の用途向けの仮想マシンを開発する任務を負います。そのVMは構築され、運用が開始されます。最初は順調です。

しかし時間が経つにつれ、そのVMを作成する必要があったビジネス上の状況は依然として存在していても、かつての緊急性は確実に薄れていきます。使用されなくなった理由が何であれ、使われないVMが放置され始めた瞬間から、それはほとんど役に立たない遺物となり（家庭の一度きりのプロジェクト用に購入された工具のように）、やがてこうしたVMは急速に単なる雑多な存在になってしまいます。

VMスプロールが発生するその他の理由として、次のようなものがあります。

シンプルな作成プロセス： 開発者はVMを迅速かつ容易に作成でき、プロビジョニングのプロセスも自動化によって簡略化できます。これにより、ビジネス上の問題に対する最初の解決策として新しいVMを作成するパターンが生まれることがあります。

不要な増殖： VMの作成が容易なため、短期的に必要以上のVMを作ってしまう傾向があります。また、ビジネス環境が変化すると、それに対応してさらに多くの仮想マシンを作成することを選ぶ場合があります。

将来使用のためのVM保存： 使用されていないVMでも、意図的にある程度の作業が行われたことがあるため、将来のプロジェクトで再び使用された場合でも、一定の価値を維持します。そのため、多くの企業ではVMリソースの在庫整理に時間がかかっています。

期待される性能の低下： VMは時として遅延が増大することがあります。単にVMの性能を調整するだけで解決する場合もありますが、VM性能に影響を与える要因が多いため、トラブルシューティングは困難になることがあります。