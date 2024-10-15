仮想マシンは容易に作成・導入できるため、時間の経過や使用停止によって用途を失ったVMが増殖しやすいという課題があります。こうしたVMスプロールは、しばしば労力とリソースの無駄につながります。
仮想マシンは、物理コンピューターをデジタル化したような環境として動作します。基本的な点では、物理コンピューターと同様にOSや各種プログラムを実行し、データ・ストレージを維持し、コンピューター・ネットワークに接続するといった機能を果たせます。こうした処理は、物理サーバーのような “実” のリソースではなく、仮想化されたコンポーネントに依存して実現されます。
VMサービスは、ユーザーがVMの作成や運用管理にどれだけ関与したいかによって、「マネージド」か「セルフサービス」に分類されます。VMは模倣精度が非常に高く、リアルタイムアプリケーションと同じ時間精度で同期して動作させることさえ可能です。
仮想マシンは、1960年代後半から1970年代初頭にかけての、計算機分野が最も活発だった時期に初めて登場しました。VMは、主にInternational Business Machines（IBM）が進めていた仮想化の実験研究から発展したものです。
仮想化テクノロジーにより、仮想ソフトウェアはサーバー、ストレージ、ネットワークなどの物理ハードウェアの機能をうまく模倣することができます。こうした仮想的なリソース表現は1台の物理マシン上で稼働させることができ、単一のコンピューターシステムから得られる利便性を大きく高めます。
この時期にIBM®が掲げていた主な目的は、自社の歴史的なメインフレームコンピューターの性能を向上させる方法を見出すことでした。その一環として、タイムシェアリング方式の開発が進められていました。IBMは1967年に研究システム「CP-40」を公開し、仮想化が実用化できることを初めて示しました。CP-40には、使いやすいコマンド、ファイルシステムコマンド、レコードを均一サイズのブロックにマッピングする機能、さらにファイルに書き込むだけでファイルを作成できる機能などが備わっていました。
その後5年間にわたり改良が重ねられ、1972年には転換点となる、現在「世界初の仮想マシン」とみなされているシステムが発表されました。VM/370はIBM System/370メインフレームの幕開けを告げる存在であり、初めて仮想メモリをサポートしたモデルでもありました。こうして、仮想環境内でコンピューターとしての完全な機能を提供できる仮想マシンの時代が始まったのです。
VMは大きな設備投資を必要としないため、導入コストを大幅に抑えられることがよくあります。高価な物理サーバーや周辺機器を購入する必要がなくなるケースが多く、その分VMの運用コストを低く抑えられます。さらに、VMは従来型・レガシー型・モノリシック型といったワークロードであれば十分に管理できます。
VMはその活動を調整するために、ハイパーバイザーと密接に連携して動作します。VMは物理コンピュータの機能を複製したファイルである一方、ハイパーバイザーはそれらの機能を実行・管理するソフトウェアです。ハイパーバイザーにより、異なる仮想マシン上で異なるOSを同時に稼働させることが可能になります。さらに、VMはデータセンターとも効果的に連携し、物理ハードウェアを利用する仮想化サーバーを通じてクラウドベースのサービスを提供するのを支援します。
仮想マシンのスプロールは、多くの不運な事態と同様、最初は善意から始まるものの、やがて問題化します。企業のIT部門は、通常は期限があり緊急性を伴う、非常に特定の用途向けの仮想マシンを開発する任務を負います。そのVMは構築され、運用が開始されます。最初は順調です。
しかし時間が経つにつれ、そのVMを作成する必要があったビジネス上の状況は依然として存在していても、かつての緊急性は確実に薄れていきます。使用されなくなった理由が何であれ、使われないVMが放置され始めた瞬間から、それはほとんど役に立たない遺物となり（家庭の一度きりのプロジェクト用に購入された工具のように）、やがてこうしたVMは急速に単なる雑多な存在になってしまいます。
VMスプロールが発生するその他の理由として、次のようなものがあります。
VMスプロールについて、「それほど大事な問題なのか？」と疑問に思う人もいるでしょう。確かに、使われていないVMがあるかもしれませんが、それだけで警鐘を鳴らす理由になるのでしょうか。結論として、VMスプロールが懸念される十分な理由があります。
組織が保有するVMの数を管理可能なレベルに抑えるためには、簡単な管理手法が役立ちます。
優れた組織は、VMの作成や運用を監視・管理しています。効果的なVMガバナンス・ポリシーは、最大作成可能VM数を規制するキャパシティー・プランニング、VMの性能最適化、VMライフサイクル管理といった課題に対応します。
VMを削除対象として特定したら、廃止プロセスが開始されます。対象のVMは運用から外され、そのVM内に含まれるデータが保護されます。最後に、VMのハードウェアとソフトウェアが完全に除去されます。
組織は、恒久的に保存すべきVMを保護するために、データ保護の対策を講じる必要があります。これには、ディスク領域の使用率を特定する監視ツールや、適切なアクセス制御を保護するためのセキュリティー保護対策が含まれます。
最も慎重に構築されたコンピューター・オペレーションであっても、現代の高度情報化社会には緊急事態が発生する可能性があります。そのため、最悪の事態に備えてVM向けの効果的な災害復旧計画を策定しておく必要があります。
ガバナンスポリシーが整備されたら、組織は関連する全てのスタッフが合意されたITインフラストラクチャーおよびバックアップ計画について十分な教育を受けていることを確認する必要があります。ガバナンスポリシーは、全てのITチームと管理者に明確に伝えられるべきです。
VMスプロールに対抗するもう一つの方法は、VMの利用を管理し、スプロールの影響を軽減するために設計された仮想化ツールやテクノロジーを直接活用することです。このような管理ツールには、次のようなものがあります。
