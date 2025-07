Cos'è l'osservabilità di rete?

L'osservabilità di rete e l'osservabilità DevOps sono componenti vitali delle moderne operazioni IT, ognuna con ruoli distinti ma complementari nella manutenzione delle reti informatiche.

L'osservabilità DevOps si concentra sul ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC)(fra cui applicazioni, infrastruttura e codice) e mira a diagnosticare i problemi che si presentano durante lo sviluppo, la distribuzione e il funzionamento del software. In un ambiente DevOps, l'osservabilità è essenziale per mantenere la visibilità sulle caratteristiche e sulle prestazioni delle applicazioni, siano esse applicazioni locali o applicazioni cloud-native e strumenti di orchestrazione associati.

Le soluzioni di osservabilità DevOps utilizzano una serie di strumenti e tecniche, tra cui la gestione delle prestazioni delle applicazioni (APM), la gestione dei log e il tracciamento distribuito,per ottimizzare le pipeline CI/CD e facilitare il rilevamento rapido dei problemi delle applicazioni. L'osservabilità DevOps garantisce inoltre che i team di sviluppo e operazioni abbiano accesso agli insight di osservabilità. Questa ampia visibilità aiuta a semplificare la collaborazione tra i team e ad accelerare i rilasci del software.

Tuttavia, gli strumenti di osservabilità DevOps non sono progettati per fornire visibilità sulle prestazioni della rete. Non tengono conto dei dati specifici della rete (come topologia e sovrapposizioni) e non sono quindi in grado di dimostrare in che modo le prestazioni delle app siano correlate alle prestazioni dell'infrastruttura sottostante in architetture di rete complesse e distribuite.

L'osservabilità di rete colma il divario consentendo la visibilità delle prestazioni dell'infrastruttura di rete e dei suoi componenti. Si occupa principalmente di mantenere l'affidabilità della rete e di risolvere i problemi ad essa legati. Ma gli strumenti di osservabilità della rete possono anche correlare i dati relativi alle performance delle applicazioni con la telemetria della rete e gli obiettivi aziendali, per fornire un quadro completo degli ambienti di calcolo aziendale.

Nonostante le loro differenze, entrambi i tipi di osservabilità sono fondamentali per garantire le performance senza interruzioni dei sistemi IT. L'utilizzo di pratiche DevOps e di osservabilità aiuta a garantire che le applicazioni software e le reti su cui si basano funzionino in modo ottimale. Queste pratiche aiutano anche a garantire che le aziende riescano ad adattare i propri ambienti informatici al variare delle esigenze degli utenti e delle condizioni di mercato.