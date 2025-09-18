Che cos'è un gateway AI?

I gateway API e i gateway AI sono entrambi livelli middleware che gestiscono il traffico tra clienti e servizi di backend, ma differiscono in modo significativo per scopo, funzionalità e tipi di workload che gestiscono.

I tradizionali gateway API sono strumenti di gestione che hanno funzione di punto di ingresso unico per la gestione e la protezione del traffico API tradizionale. Consentono funzionalità trasversali vitali come la gestione del traffico, la registrazione, l'applicazione della sicurezza e il versioning, rendendo le API più facili da gestire e da scalare.

I gateway API indirizzano le richieste di dati e gestiscono tutti i processi di autenticazione, autorizzazione, limitazione della velocità, caching, bilanciamento del carico, gestione prompt e processi di sicurezza di base per le API web o microservizi standard. Inoltre, eliminano le responsabilità di integrazione dei servizi, in modo che gli sviluppatori possano esporre API e microservizi senza dover gestire la rete o l'infrastruttura di sicurezza sottostante.

I gateway AI sono, fondamentalmente, gateway API specializzati per modelli AI e servizi AI. Gestiscono i flussi di richieste di AI e orchestrano le interazioni dei servizi di AI (come i nuovi tentativi di richiesta e i fallback dei modelli). Forniscono un livello di controllo progettato specificamente per workload di AI e interazioni con LLM, AI generativa (gen AI), agenti AI e altri sistemi di AI.

Oltre alle funzioni di routing e sicurezza di base, i gateway AI offrono caratteristiche come l'ispezione semantica di prompt e risposte, la gestione del traffico multimodale (testo, voce, immagini), adeguamenti dinamici delle politiche e servizi di gestione dei costi e mascheramento dei dati (per la conformità alla privacy).

Numerosi ambienti informatici moderni utilizzano sia gateway API sia AI. Tuttavia, a differenza dei gateway API, i gateway AI sono progettati appositamente per soddisfare le esigenze uniche di gestione dei dati, sicurezza, observability e controllo dei costi delle applicazioni basate su AI, dei workflow e degli ambienti.