Apa itu modernisasi pusat data?

Pusat data tradisional mengikuti model terpusat. Server fisik menjalankan aplikasi individual, tim memasang sistem penyimpanan ke host tertentu dan konfigurasi jaringan memerlukan operasi manual. Model ini bekerja dengan baik ketika beban kerja melibatkan menjalankan aplikasi perusahaan seperti perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) dan database.

Pergeseran ke pusat data modern dimulai dengan virtualisasi server, yang memisahkan beban kerja dari perangkat keras fisik dan membiarkan beberapa aplikasi berbagi sumber daya pada satu server. Infrastruktur berbasis perangkat lunak memperluas cakupan tersebut ke penyimpanan dan jaringan.

Pengenalan kontainer dan Kubernetes meningkatkan portabilitas, memungkinkan aplikasi berjalan secara konsisten di server lokal, platform cloud pribadi, dan cloud publik. Pendekatan berbasis perangkat lunak untuk mengelola seluruh pusat data ini disebut sebagai pusat data yang ditentukan perangkat lunak (SDDC).

Saat ini, pusat data modern tidak lagi menjadi lokasi tetap. Ini mencakup fasilitas inti, platform berbasis cloud, dan lokasi tepi, dengan beban kerja yang bergerak berdasarkan kinerja, biaya, latensi, dan kepatuhan daripada kedekatan fisik dengan perangkat keras. Model hybrid cloud terdistribusi ini memberi organisasi fleksibilitas untuk menjalankan beban kerja di tempat yang berperforma terbaik, sementara perangkat lunak dan otomatisasi mendorong penyediaan sumber daya dan manajemen.

Pusat data AI melangkah lebih jauh, dibangun untuk skala dan tuntutan kinerja pelatihan AI dan beban kerja inferensi yang tidak dirancang untuk ditangani oleh pusat data tradisional.