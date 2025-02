Apa itu infrastruktur AI?

ML adalah area fokus AI yang menggunakan data dan algoritma untuk meniru cara manusia belajar, meningkatkan keakuratan jawabannya dari waktu ke waktu. ML bergantung pada proses keputusan untuk membuat prediksi atau mengklasifikasikan informasi, fungsi kesalahan yang mengevaluasi keakuratan pekerjaannya, dan model bahasa besar (LLM) dan proses pengoptimalan model yang mengurangi perbedaan antara contoh yang diketahui dan perkiraan model. Algoritma ML mengulangi proses “mengevaluasi dan mengoptimalkan” ini hingga ambang batas akurasi yang ditentukan untuk model terpenuhi.



