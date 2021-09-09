Lima praktik terbaik untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan standar AI

Dalam dekade terakhir, nilai Kecerdasan Buatan (AI) telah ditunjukkan di banyak industri. Tren ini telah meningkatkan minat banyak organisasi dalam teknologi AI, tidak hanya untuk merampingkan operasi bisnis, tetapi juga untuk mendapatkan keunggulan kompetitif.
Namun, penerapan dan penggunaan AI untuk mendukung operasi bisnis dapat menghadirkan risiko yang signifikan bagi individu, kelompok, dan bahkan masyarakat, jika tidak dikelola sesuai dengan prinsip dan praktik yang jelas, seperti yang ditunjukkan dalam serangkaian aturan otoritatif tertentu. Pengelolaan itu akan mengurangi kemungkinan bahwa AI dapat melanggar hak-hak dasar individu dan kelompok yang menjadi sasarannya. Misalnya, penyaringan resume untuk calon karyawan menggunakan AI yang bias terhadap jenis kelamin atau etnis tertentu jelas tidak dapat diterima.
Aturan otoritatif memiliki berbagai bentuk dan domain aplikasi yang beragam. Mereka bisa berupa:
Oleh karena itu, untuk menskalakan penerapan dan penggunaan AI, organisasi harus membuat program manajemen kepatuhan – program yang mengatasi persyaratan yang relevan dari aturan otoritatif AI yang berlaku. Program seperti itu membangun batasan seputar penggunaan AI sehingga konsisten dengan prinsip dan nilai organisasi, serta harapan dan tuntutan pemangku kepentingan.
Kompleksitas dan sifat yang selalu berubah dari aturan otoritatif yang harus diikuti organisasi bisa sangat luar biasa. Selain itu, memperkenalkan aturan AI baru dapat berdampak negatif pada keadaan kepatuhan terhadap beberapa aturan yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, lebih efektif bagi organisasi untuk menangani kepatuhan AI secara sistemik untuk memungkinkan pendekatan kepatuhan yang konsisten di seluruh organisasi dan memanfaatkan kontrol yang tepat untuk memenuhi persyaratan yang berlaku.
Pembaruan pada aturan otoritatif AI yang ada dan munculnya aturan baru mungkin memerlukan perubahan signifikan dalam cara bagaimana organisasi mengatur program dan kontrol kepatuhannya. Selain itu, beradaptasi dengan persyaratan AI baru dapat menyebabkan tingkat kompleksitas yang melampaui apa yang telah disiapkan oleh organisasi.
Untuk beradaptasi secara efisien terhadap perubahan ini, organisasi harus secara proaktif memantau pengembangan dan modifikasi aturan otoritatif AI yang relevan.
Ketika sebuah organisasi tunduk pada beberapa aturan otoritatif AI, sering kali sulit untuk mempersempit set lengkap persyaratan AI yang harus ditangani dalam konteks tertentu. Ini karena persyaratan pemetaan dari aturan otoritatif AI yang dikeluarkan oleh sumber yang berbeda untuk yurisdiksi yang berbeda adalah tugas kompleks yang melintasi beberapa bidang keahlian (misalnya, AI, privasi, keamanan).
Dengan menggunakan sumber daya internal atau pengalihdayaan ke pihak ketiga, seperti IBM Promontory Services, organisasi dapat memetakan persyaratan AI umum yang perlu dipenuhi secara konsisten dan persyaratan tambahan yang dapat ditangani sesuai kebutuhan.
Pendekatan manajemen kepatuhan AI yang efektif mencakup komunikasi yang jelas tentang langkah-langkah praktis yang tepat untuk mewujudkan tujuan kepatuhan AI.
Organisasi harus mengembangkan kegiatan pemberdayaan proses dan edukasi yang tepat untuk membantu karyawan memahami tujuan kepatuhan AI organisasi mereka, peran mereka dalam memenuhi tujuan tersebut, serta cara melakukannya dalam praktik.
Sangat penting untuk menegakkan kepatuhan AI, dengan menggunakan langkah-langkah teknis dan organisasi yang relevan.
Pendekatan penegakan kepatuhan positif, berdasarkan peningkatan kepercayaan dan transparansi alih-alih penekanan berlebihan pada verifikasi, sering kali lebih efektif karena memungkinkan organisasi untuk mendapatkan dukungan penuh dari karyawannya dalam memenuhi tujuan kepatuhan AI.
Teknologi memainkan peran penting dalam mendukung program kepatuhan AI yang efektif. Misalnya, teknologi dapat membantu:
Dengan program kepatuhan AI yang efektif, disponsori oleh kepemimpinan dan didukung oleh karyawan, perusahaan dapat mencapai kepatuhan yang diperlukan untuk menanamkan AI yang dapat dipercaya di seluruh perusahaan.
