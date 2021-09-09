Lima praktik terbaik untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan standar AI

Dalam dekade terakhir, nilai Kecerdasan Buatan (AI) telah ditunjukkan di banyak industri. Tren ini telah meningkatkan minat banyak organisasi dalam teknologi AI, tidak hanya untuk merampingkan operasi bisnis, tetapi juga untuk mendapatkan keunggulan kompetitif.

Namun, penerapan dan penggunaan AI untuk mendukung operasi bisnis dapat menghadirkan risiko yang signifikan bagi individu, kelompok, dan bahkan masyarakat, jika tidak dikelola sesuai dengan prinsip dan praktik yang jelas, seperti yang ditunjukkan dalam serangkaian aturan otoritatif tertentu. Pengelolaan itu akan mengurangi kemungkinan bahwa AI dapat melanggar hak-hak dasar individu dan kelompok yang menjadi sasarannya. Misalnya, penyaringan resume untuk calon karyawan menggunakan AI yang bias terhadap jenis kelamin atau etnis tertentu jelas tidak dapat diterima.

Aturan otoritatif memiliki berbagai bentuk dan domain aplikasi yang beragam. Mereka bisa berupa:

Undang-undang dan peraturan pemerintah, seperti Undang-Undang Wawancara Video Kecerdasan Buatan Illinois yang baru.

Standar internasional, seperti yang sedang dikembangkan oleh kelompok kerja ISO AI, atau standar yang berfokus pada teknologi, seperti standar IEEE untuk AI.

Aturan organisasi internal berdasarkan prinsip, kebijakan, atau prosedur.

Oleh karena itu, untuk menskalakan penerapan dan penggunaan AI, organisasi harus membuat program manajemen kepatuhan – program yang mengatasi persyaratan yang relevan dari aturan otoritatif AI yang berlaku. Program seperti itu membangun batasan seputar penggunaan AI sehingga konsisten dengan prinsip dan nilai organisasi, serta harapan dan tuntutan pemangku kepentingan.