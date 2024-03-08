Sejak dirilis pada tahun 2019, teknologi broadband 5G telah dipuji sebagai teknologi terobosan dengan implikasi signifikan bagi konsumen dan bisnis. Ini terutama karena kemampuannya untuk menangani volume besar data yang dihasilkan oleh perangkat kompleks yang menggunakan jaringannya.

Karena teknologi mobile telah berkembang selama bertahun-tahun, jumlah data yang dihasilkan pengguna setiap hari telah meningkat secara pesat. Saat ini, teknologi transformasional lainnya seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan machine learning (ML) membutuhkan kecepatan yang lebih cepat untuk berfungsi daripada yang ditawarkan jaringan 3G dan 4G. Di sinilah 5G memainkan perannya, dengan kemampuan transfer data sangat cepat yang memungkinkan teknologi baru berfungsi dengan cara sesuai rancangannya.

Berikut adalah beberapa perbedaan terbesar antara 5G dan jaringan nirkabel sebelumnya.

Jejak fisik : Pemancar yang digunakan dalam teknologi 5G lebih kecil daripada di jaringan pendahulunya, memungkinkan penempatan diskret di tempat-tempat terpencil. Selain itu, “sel” —wilayah geografis yang dibutuhkan semua jaringan nirkabel untuk konektivitas—dalam jaringan 5G lebih kecil dan membutuhkan lebih sedikit daya untuk dijalankan daripada generasi sebelumnya.





Tingkat kesalahan: Skema Modulasi dan Pengodean (MCS) adaptif 5G, skema yang digunakan perangkat wifi untuk mentransmisikan data, lebih kuat daripada skema di jaringan 3G dan 4G. Hal ini membuat Block Error Rate (BER) 5G — metrik frekuensi kesalahan — jauh lebih rendah.

Bandwidth: Dengan menggunakan spektrum frekuensi radio yang lebih luas daripada jaringan nirkabel sebelumnya, jaringan 5G dapat mentransmisikan pada rentang bandwidth yang lebih luas. Ini meningkatkan jumlah perangkat yang dapat mereka dukung pada waktu tertentu.