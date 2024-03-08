Di dunia teknologi dan lainnya, aplikasi 5G baru ditemukan setiap hari. Dari mobil tanpa pengemudi hingga kota yang lebih cerdas, pertanian, dan bahkan pengalaman berbelanja, standar terbaru dalam jaringan nirkabel siap untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi, perangkat, dan satu sama lain. Kapan waktu yang lebih baik untuk melihat lebih dekat bagaimana manusia menggunakan 5G untuk mengubah dunia mereka?
5G (teknologi mobile generasi kelima) adalah standar terbaru untuk jaringan seluler. Seperti pendahulunya, 3G, 4G, dan 4G LTE, teknologi 5G menggunakan gelombang radio untuk transmisi data. Namun, karena peningkatan yang signifikan dalam hal latensi, throughput, dan bandwidth, 5G mampu memberikan kecepatan unduh dan unggah yang lebih cepat daripada jaringan sebelumnya.
Buletin industri
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.
Sejak dirilis pada tahun 2019, teknologi broadband 5G telah dipuji sebagai teknologi terobosan dengan implikasi signifikan bagi konsumen dan bisnis. Ini terutama karena kemampuannya untuk menangani volume besar data yang dihasilkan oleh perangkat kompleks yang menggunakan jaringannya.
Karena teknologi mobile telah berkembang selama bertahun-tahun, jumlah data yang dihasilkan pengguna setiap hari telah meningkat secara pesat. Saat ini, teknologi transformasional lainnya seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan machine learning (ML) membutuhkan kecepatan yang lebih cepat untuk berfungsi daripada yang ditawarkan jaringan 3G dan 4G. Di sinilah 5G memainkan perannya, dengan kemampuan transfer data sangat cepat yang memungkinkan teknologi baru berfungsi dengan cara sesuai rancangannya.
Berikut adalah beberapa perbedaan terbesar antara 5G dan jaringan nirkabel sebelumnya.
Seperti semua jaringan nirkabel, jaringan 5G dipisahkan menjadi wilayah geografis yang dikenal sebagai sel. Di dalam setiap sel, perangkat nirkabel — seperti ponsel pintar, PC, dan perangkat IoT — terhubung ke internet melalui gelombang radio yang ditransmisikan antara antena dan stasiun pangkalan. Teknologi yang mendukung 5G pada dasarnya sama dengan jaringan 3G dan 4G. Tetapi karena latensi yang lebih rendah, jaringan 5G mampu memberikan kecepatan unduh yang lebih cepat—dalam beberapa kasus setinggi 10 gigabit per detik (Gbps).
Karena semakin banyak perangkat yang dibangun untuk kecepatan 5G, permintaan untuk konektivitas 5G meningkat. Saat ini, banyak Penyedia Layanan Internet (ISP) populer, seperti Verizon, Google, dan AT&T menawarkan jaringan 5G ke rumah dan bisnis. Menurut Statista, lebih dari 200 juta rumah dan bisnis telah membelinya dan jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2028.
Mari kita lihat tiga bidang peningkatan teknologi yang telah membuat 5G begitu unik.
Standar 5G NR (Radio Baru) untuk jaringan seluler mendefinisikan spesifikasi teknologi akses radio (RAT) baru untuk semua jaringan mobile 5G. Peluncuran 5G dimulai pada tahun 2018 dengan inisiatif global yang dikenal sebagai Proyek Kemitraan Generasi ke-3 (3FPP). Inisiatif ini menetapkan seperangkat standar baru untuk mengarahkan desain perangkat dan aplikasi untuk digunakan pada jaringan 5G.
Inisiatif ini sukses, dan jaringan 5G tumbuh dengan cepat pada tahun-tahun berikutnya. Saat ini, 45% jaringan di seluruh dunia telah kompatibel dengan 5G dan jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 85% pada akhir dekade ini menurut laporan terbaru dari Ericsson.
Pada jaringan 5G, operator jaringan dapat menawarkan beberapa jaringan virtual independen (selain jaringan publik) pada infrastruktur yang sama. Tidak seperti jaringan nirkabel sebelumnya, kemampuan baru ini memungkinkan pengguna untuk melakukan lebih banyak hal dari jarak jauh dengan keamanan yang lebih besar daripada sebelumnya. Misalnya, pada jaringan 5G, perusahaan dapat membuat contoh penggunaan atau model bisnis dan menetapkan jaringan virtual independen mereka sendiri. Ini meningkatkan secara drastis pengalaman pengguna bagi karyawan mereka dengan menambahkan kemampuan penyesuaian dan keamanan yang lebih besar.
Selain memecah jaringan, membuat jaringan pribadi 5G juga dapat meningkatkan fitur personalisasi dan keamanan dibandingkan yang tersedia pada generasi jaringan nirkabel sebelumnya. Bisnis global yang mencari lebih banyak kontrol dan mobilitas untuk karyawan mereka semakin beralih ke arsitektur jaringan 5G pribadi daripada jaringan publik yang telah mereka gunakan sebelumnya.
Sekarang setelah lebih memahami cara kerja teknologi 5G, mari kita lihat lebih dekat beberapa aplikasi menarik yang diberdayakannya.
Dari taksi hingga drone dan aplikasi lain, teknologi 5G mendukung sebagian besar kemampuan generasi berikutnya dalam kendaraan otonom. Sampai standar seluler 5G muncul, kendaraan otonom sepenuhnya hanyalah impian belaka akibat keterbatasan transmisi data teknologi 3G dan 4G. Sekarang, kecepatan koneksi 5G yang secepat kilat telah membuat sistem transportasi untuk mobil, kereta api, dan lainnya lebih cepat dari generasi sebelumnya, mengubah cara sistem dan perangkat terhubung, berkomunikasi, dan berkolaborasi.
5G, bersama dengan AI dan ML, siap membantu pabrik menjadi tidak hanya lebih pintar tetapi lebih otomatis, efisien, dan tangguh. Saat ini, banyak tugas rutin tetapi harus dilakukan yang terkait dengan perbaikan dan pengoptimalan peralatan diserahkan ke mesin berkat konektivitas 5G yang dipasangkan dengan kemampuan AI dan ML. Ini adalah salah satu area di mana 5G diperkirakan akan menciptakan terobosan besar, berdampak pada segala hal mulai dari penghematan bahan bakar hingga desain siklus hidup peralatan dan bagaimana barang tiba di rumah kita.
Misalnya, di lantai pabrik yang sibuk, drone dan kamera yang terhubung ke perangkat pintar yang menggunakan IoT dapat membantu menemukan dan mengangkut sesuatu dengan lebih efisien daripada sebelumnya dan mencegah pencurian. Ini tidak hanya lebih baik untuk lingkungan dan konsumen, tetapi juga membebaskan karyawan untuk mendedikasikan waktu dan energi mereka untuk tugas-tugas yang lebih sesuai dengan keahlian mereka.
Gagasan tentang lingkungan perkotaan yang sangat terhubung yang menggunakan kecepatan jaringan 5G untuk memacu inovasi di berbagai bidang seperti penegakan hukum, pembuangan limbah, dan mitigasi bencana dengan cepat menjadi kenyataan. Beberapa kota sudah menggunakan sensor berkemampuan 5G untuk melacak pola lalu lintas secara real-time dan menyesuaikan sinyal, membantu memandu arus lalu lintas, meminimalkan kemacetan, dan meningkatkan kualitas udara.
Dalam contoh lain, jaringan listrik 5G memantau pasokan dan permintaan di daerah padat penduduk dan menerapkan aplikasi AI dan ML untuk mempelajari kapan permintaan energi tinggi atau rendah. Proses ini telah terbukti secara signifikan berdampak pada konservasi energi dan limbah, berpotensi mengurangi emisi karbon dan membantu kota mencapai tujuan keberlanjutan.
Rumah sakit, dokter, dan industri kesehatan secara keseluruhan sudah mendapat manfaat dari kecepatan dan keandalan jaringan 5G setiap hari. Salah satu contohnya adalah bidang operasi jarak jauh yang menggunakan robotika dan streaming langsung definisi tinggi yang terhubung ke internet melalui jaringan 5G. Bidang lain adalah kesehatan mobile, di mana 5G memberi petugas medis di lapangan akses cepat ke data pasien dan riwayat medis. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan berpotensi menyelamatkan nyawa.
Terakhir, seperti yang kita lihat selama pandemi, pelacakan kontak dan pemetaan wabah sangat penting untuk menjaga populasi tetap aman. Kemampuan 5G untuk mengirimkan volume data dengan cepat dan aman memungkinkan para pakar untuk membuat keputusan lebih tepat yang memiliki konsekuensi bagi semua orang.
5G yang dipasangkan dengan kemampuan teknologi baru tidak hanya akan menghasilkan otomatisasi tugas karyawan, tetapi juga secara drastis akan meningkatkannya dan pengalaman karyawan secara keseluruhan. Ambil contoh misalnya realitas virtual (VR) dan augmented reality (AR). VR (lingkungan digital yang menutup dunia nyata) dan AR (konten digital yang meningkatkan dunia nyata) sudah digunakan oleh karyawan gudang, pengemudi transportasi, dan banyak lagi yang lainnya. Karyawan ini mengandalkan wearable yang terhubung ke jaringan 5G yang dapat melakukan transfer data berkecepatan tinggi yang meningkatkan beberapa kemampuan utama, termasuk yang berikut:
Komputasi tepi, sebuah kerangka kerja komputasi yang memungkinkan komputasi dilakukan lebih dekat dengan sumber data, dengan cepat menjadi standar bagi perusahaan. Menurut white paper Gartner, pada tahun 2025 75% data perusahaan akan diproses di tepi (dibandingkan dengan hanya 10% saat ini). Pergeseran ini menghemat waktu dan uang bisnis dan memungkinkan kontrol yang lebih baik atas volume data yang besar. Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa standar kecepatan baru yang dihasilkan oleh teknologi 5G.
Komputasi tepi yang sangat andal dan 5G memungkinkan perusahaan mencapai kecepatan transmisi yang lebih cepat, peningkatan kontrol, dan keamanan yang lebih besar atas volume data yang sangat besar. Bersama-sama, teknologi ini akan membantu mengurangi latensi sekaligus meningkatkan kecepatan, keandalan, dan bandwidth, menghasilkan analisis data serta insight yang lebih cepat dan lebih komprehensif untuk bisnis di mana pun.
5G menghadirkan peluang signifikan bagi perusahaan, tetapi pertama-tama, Anda memerlukan platform yang dapat menangani kecepatannya. IBM Cloud Satellite memungkinkan Anda menerapkan dan menjalankan aplikasi secara konsisten di seluruh lingkungan on premises, komputasi tepi, dan cloud publik pada jaringan 5G. Dan semuanya diberdayakan oleh komunikasi yang aman dan dapat diaudit di dalam IBM Cloud.
Pelajari apa itu latensi jaringan, mengapa hal itu penting dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja. Telusuri penyebabnya dan temukan solusi untuk mengukur dan mengurangi latensi demi koneksi yang lebih cepat dan lebih efisien.
Jelajahi bagaimana augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) dapat meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas organisasi Anda. Akses insight terbaru kami tentang memanfaatkan teknologi XR untuk mengoptimalkan ruang kerja Anda dan meningkatkan efisiensi.
Pelajari bagaimana edge computing merevolusi operasi dengan kecepatan lebih tinggi, keamanan lebih baik, dan skalabilitas tanpa batas. Siap memanfaatkan potensi edge? Coba sekarang.
Pelajari bagaimana pengirisan jaringan 5G merevolusi telekomunikasi dengan menghadirkan konektivitas yang cepat, andal, dan disesuaikan untuk berbagai industri, termasuk layanan kesehatan, manufaktur, dan kota pintar.
ESG mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam strategi perusahaan, menawarkan manfaat dari kepatuhan peraturan untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Lihat bagaimana investasi ESG dapat menyelaraskan tujuan keuangan dengan tanggung jawab etis, serta cara menyampaikan metrik ESG secara efektif.
IBM Cloud Pak for Network Automation adalah Cloud Pak yang memungkinkan otomatisasi dan orkestrasi operasi infrastruktur jaringan.
Otomatiskan operasi, tingkatkan pengalaman, dan tingkatkan langkah-langkah keselamatan dengan solusi komputasi edge dari IBM.
Konsolidasikan dukungan pusat data dengan IBM Technology Lifecycle Services untuk jaringan cloud dan banyak lagi.
Otomatiskan operasi jaringan Anda dengan IBM Cloud Pak for Network Automation. Rasakan bagaimana otomatisasi cerdas dapat merampingkan proses dan mengurangi kompleksitas operasional, memberdayakan tim Anda untuk fokus pada inovasi.