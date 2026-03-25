Apa itu virtualisasi server?

Virtualisasi server adalah fungsi kunci dari TI perusahaan modern. Misalnya, ketika Anda memesan penerbangan, streaming acara musik langsung atau mengakses aplikasi perusahaan dari jarak jauh, aplikasi yang berjalan di belakang pengalaman tersebut selalu dihosting di server virtual. Infrastruktur ini memungkinkan organisasi untuk menjalankan ribuan beban kerja sekaligus mengurangi penggunaan perangkat keras fisik.

Dalam lingkungan server tradisional, organisasi mendedikasikan satu server fisik untuk satu aplikasi, sehingga sebagian besar server kurang dimanfaatkan. Virtualisasi server mengubah hal itu. Beberapa mesin virtual (VM) berbagi satu server fisik, masing-masing dengan sumber daya khusus sendiri dan terisolasi dari yang lain. Hasilnya adalah infrastruktur yang lebih murah untuk dijalankan, lebih cepat untuk menskalakan dan lebih efisien untuk dikelola.

Saat ini, virtualisasi server merupakan hal yang sangat penting dalam komputasi awan dan operasi pusat data modern. Sebuah studi SkyQuest memperkirakan pasar virtualisasi server global sebesar 9,0 miliar USD pada tahun 2024. Laporan tersebut memproyeksikan bahwa itu akan mencapai 13,96 miliar USD pada tahun 2033, tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 5,0%.1

Seiring dengan konsolidasi pusat data dan pengelolaan lingkungan multicloud hybrid, tuntutan terhadap infrastruktur tervirtualisasi semakin meningkat. Virtualisasi server juga memberi organisasi fleksibilitas untuk mendukung beban kerja kecerdasan buatan (AI) dan memenuhi persyaratan kedaulatan data untuk mengelola infrastruktur di seluruh wilayah.