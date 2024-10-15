Apa itu VM sprawl?

Mesin virtual pertama kali diperkenalkan selama periode komputasi yang sangat subur yang terjadi antara akhir 1960-an dan awal 1970-an. VM dikembangkan sebagai hasil dari eksperimen virtualisasi yang dilakukan terutama oleh International Business Machines (IBM®).

Teknologi virtualisasi memungkinkan perangkat lunak virtual berhasil meniru fungsionalitas perangkat keras fisik—seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Representasi virtual dapat dijalankan pada satu mesin fisik, yang secara signifikan melipatgandakan utilitas yang dapat diperoleh organisasi dari sistem komputer tunggal.

Tujuan utama IBM® selama periode ini adalah menemukan cara untuk meningkatkan kinerja pada jajaran komputer mainframe yang telah membuat sejarah. Bagian dari upaya itu melibatkan pengembangan solusi pembagian waktu. IBM® pertama kali menunjukkan virtualisasi dapat bekerja dengan meluncurkan sistem riset CP-40 pada tahun 1967. Fitur-fiturnya mencakup perintah yang mudah digunakan, perintah sistem berkas, pemetaan rekaman ke blok berukuran seragam, serta berkas yang dapat dibuat hanya dengan menulis ke berkas tersebut.

Penyempurnaan lebih lanjut berlanjut selama lima tahun ke depan, yang berpuncak pada pengenalan DAS 1972 dari apa yang sekarang dilihat sebagai mesin virtual pertama di dunia. VM/370 menandai awal dari mainframe IBM System/370 dan merupakan sistem yang pertama mendukung penggunaan memori virtual. Era mesin virtual yang dapat menawarkan fungsionalitas komputer penuh dalam lingkungan virtual telah dimulai.