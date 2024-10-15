Apa itu VM sprawl?

Mesin virtual (VM) sprawl mengacu pada perluasan mesin virtual yang berlebihan dan tidak terkendali di dalam infrastruktur virtual.
Mesin virtual mudah dibuat dan diimplementasikan, yang dapat dengan mudah menyebabkan pertumbuhan berlebih VM yang kehilangan Utilitas seiring waktu dan tidak digunakan. VM sprewl sering membuang-buang tenaga kerja dan sumber daya.
Mesin virtual beroperasi sebagai versi digital dari komputer fisik. Dalam banyak hal, VM dapat melakukan fungsi komputer yang sama dengan komputer fisik. Ini termasuk menjalankan sistem operasi (OS) dan berbagai program, memelihara penyimpanan data, dan menghubungkan ke jaringan komputer. VM menyelesaikan berbagai tugas ini dengan mengandalkan komponen virtual, bukan sumber daya “sebenarnya“ seperti server fisik.
Layanan VM dianggap “dikelola” atau “layanan mandiri,” bergantung pada seberapa aktif pengguna ingin terlibat dalam mengelola pembuatan dan penggunaan VM. Mimikri VM begitu pakar sehingga VM bahkan dapat disinkronkan untuk beroperasi dengan presisi kronologis yang sama dari aplikasi real-time.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Mesin virtual pertama kali diperkenalkan selama periode komputasi yang sangat subur yang terjadi antara akhir 1960-an dan awal 1970-an. VM dikembangkan sebagai hasil dari eksperimen virtualisasi yang dilakukan terutama oleh International Business Machines (IBM®).
Teknologi virtualisasi memungkinkan perangkat lunak virtual berhasil meniru fungsionalitas perangkat keras fisik—seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Representasi virtual dapat dijalankan pada satu mesin fisik, yang secara signifikan melipatgandakan utilitas yang dapat diperoleh organisasi dari sistem komputer tunggal.
Tujuan utama IBM® selama periode ini adalah menemukan cara untuk meningkatkan kinerja pada jajaran komputer mainframe yang telah membuat sejarah. Bagian dari upaya itu melibatkan pengembangan solusi pembagian waktu. IBM® pertama kali menunjukkan virtualisasi dapat bekerja dengan meluncurkan sistem riset CP-40 pada tahun 1967. Fitur-fiturnya mencakup perintah yang mudah digunakan, perintah sistem berkas, pemetaan rekaman ke blok berukuran seragam, serta berkas yang dapat dibuat hanya dengan menulis ke berkas tersebut.
Penyempurnaan lebih lanjut berlanjut selama lima tahun ke depan, yang berpuncak pada pengenalan DAS 1972 dari apa yang sekarang dilihat sebagai mesin virtual pertama di dunia. VM/370 menandai awal dari mainframe IBM System/370 dan merupakan sistem yang pertama mendukung penggunaan memori virtual. Era mesin virtual yang dapat menawarkan fungsionalitas komputer penuh dalam lingkungan virtual telah dimulai.
Karena tidak memerlukan investasi awal yang besar, penggunaan VM biasanya memberikan penghematan biaya yang cukup signifikan. Penggunaan VM sering menghilangkan kebutuhan untuk membeli server fisik yang mahal dan peralatan lainnya, sehingga biaya penggunaan VM tetap rendah. Selain itu, VM dapat mengelola beban kerja secara cakup—terutama jika mereka mengikuti jenis beban kerja tradisional, lama, dan monolitik.
Untuk mengoordinasikan aktivitas mereka, VM bekerja sama dengan hypervisor. Sementara VM adalah file yang menduplikasi aspek komputasi fisik, hypervisor adalah perangkat lunak yang mengeksekusi dan mengelola fungsinya. Hypervisor memungkinkan menjalankan OS yang berbeda secara simultan pada mesin virtual yang berbeda. VM juga bekerja secara efektif dengan pusat data, membantu VM dengan membantunya mengirimkan layanan berbasis cloud melalui server tervirtualisasi yang memanfaatkan perangkat keras fisik.
Mesin virtual sprawl, seperti banyak situasi yang tidak menguntungkan, menjadi serba salah setelah memulai dengan niat yang terbaik. Departemen TI perusahaan ditugaskan untuk mengembangkan mesin virtual untuk penggunaan yang sangat spesifik yang biasanya tepat waktu dan membawa semacam urgensi. VM itu dibangun dan dioperasikan. Semua baik-baik saja.
Tapi waktu berlalu. Situasi bisnis yang menjamin pembuatan VM mungkin masih berlaku, tetapi urgensi yang dulu mengelilingi VM itu pasti sudah dingin. Terlepas dari penyebab tidak penggunaannya, saat VM yang tidak digunakan mulai mengumpulkan debu, mereka mulai menjadi peninggalan (dan sesuai kebutuhan sebagai alat perangkat keras yang dibeli untuk satu proyek rumah tangga dan tidak pernah digunakan lagi). Akhirnya, VM semacam itu dengan cepat menjadi sedikit lebih dari kekacauan.
Berikut ini adalah alasan tambahan mengapa penyebaran VM terjadi:
Beberapa orang mungkin bertanya-tanya apa masalahnya dengan VM sprawl. Tentu, beberapa VM idle mungkin tidak digunakan, tetapi apakah itu alasan untuk membunyikan alarm? Ternyata, ya, ada cukup banyak alasan mengapa VM sprewl menimbulkan kekhawatiran:
Ada teknik manajemen sederhana yang dapat membantu membatasi jumlah VM yang dikelola organisasi ke tingkat yang dapat dikelola.
Organisasi cerdas memantau dan mengatur pembuatan dan manajemen VM mereka. Kebijakan tata kelola VM yang efektif mengatasi masalah seperti perencanaan kapasitas (yang mengatur jumlah maksimum VM baru yang diizinkan), optimalisasi kinerja VM, dan manajemen siklus hidup VM.
Setelah VM telah diidentifikasi untuk dieliminasi, proses dekomisioning dimulai. VM keluar dihapus dari layanan. Kemudian, data yang terkandung dalam VM itu diamankan. Akhirnya, perangkat keras dan perangkat lunak VM diberantas.
Organisasi perlu mengamati langkah-langkah perlindungan data untuk mengamankan VM yang layak penyimpanan secara permanen. Hal ini termasuk alat pemantauan yang mengidentifikasi pemanfaatan ruang disk dan pengamanan keamanan untuk melindungi kontrol akses yang tepat.
Meski dirancang dengan sangat cermat, operasi komputer tetap dapat menghadapi keadaan darurat pada era neo-modern. Hal ini memerlukan rencana pemulihan bencana yang efektif untuk VM, yang dapat diberlakukan selama skenario terburuk.
Setelah kebijakan tata kelola diterapkan, organisasi perlu memastikan bahwa semua anggota staf yang relevan dilatih dalam infrastruktur TI dan rencana cadangan yang telah disepakati. Kebijakan tata kelola harus diartikulasikan dengan jelas kepada semua tim TI dan admin.
Cara lain untuk memerangi penyebaran VM adalah menghadapinya secara langsung dengan alat dan teknologi virtualisasi yang dirancang untuk membantu mengelola penggunaan VM dan mengurangi efek penyebaran VM. Alat manajemen tersebut meliputi:
Temukan bagaimana infrastruktur hybrid cloud dapat mendukung strategi AI Anda. Pelajari dari pakar IBM cara mengubah teknologi yang ada menjadi sistem yang tangkas dan siap AI, yang mendorong inovasi dan efisiensi di seluruh operasi bisnis Anda.
Jelajahi bagaimana solusi hybrid cloud dapat mengoptimalkan operasi bisnis Anda yang didorong oleh AI. Pelajari studi kasus dan solusi unggulan untuk melihat bagaimana perusahaan menggunakan hybrid cloud IBM demi mencapai efisiensi, skalabilitas, dan keamanan yang lebih besar.
Pelajari tentang perbedaan utama antara infrastruktur sebagai layanan (IaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS). Jelajahi bagaimana setiap model cloud menyediakan berbagai tingkat kontrol, skalabilitas, dan manajemen untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berbeda.
Temukan biaya tersembunyi dari peningkatan skala AI generatif dan pelajari dari pakar cara membuat investasi AI Anda lebih efisien dan berdampak.
Pelajari dasar-dasar manajemen TI, termasuk alasan pentingnya bagi organisasi modern dan berbagai fitur utama untuk memastikan operasi yang lancar dan efisien di seluruh sistem teknologi.
IBM Cloud Infrastructure Center adalah platform perangkat lunak yang kompatibel dengan OpenStack untuk mengelola infrastruktur cloud pribadi di IBM zSystems dan IBM LinuxONE.
Temukan server, penyimpanan, dan perangkat lunak yang dirancang untuk hybrid cloud dan strategi AI perusahaan Anda.
Temukan solusi infrastruktur cloud yang tepat untuk kebutuhan bisnis Anda dan tingkatkan sumber daya sesuai permintaan.
Ubah infrastruktur perusahaan Anda dengan solusi hybrid cloud yang siap AI dari IBM. Temukan server, penyimpanan, dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengamankan, menskalakan, dan memodernisasi bisnis Anda atau mengakses insight pakar demi meningkatkan strategi AI generatif Anda.