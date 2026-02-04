Apa itu kedaulatan AI?

Kedaulatan AI menjadi prioritas seiring dengan meningkatnya beban kerja AI dan AI generatif (gen AI) di berbagai organisasi. Menurut studi IBM Institute for Business Value (IBV), sekitar 79% eksekutif yang disurvei percaya bahwa AI akan berdampak positif pada pendapatan mereka pada tahun 2030. Adopsi yang cepat ini menciptakan ketergantungan baru pada infrastruktur AI dan menimbulkan masalah seputar kontrol, kepatuhan, dan persaingan.

Secara keseluruhan, kedaulatan digital menjadi sangat penting bagi pemerintah dan perusahaan. Studi CEO 2025 oleh IBM menunjukkan bahwa para pemimpin berfokus pada strategi AI dan cloud sekaligus mengatasi tantangan terkait kedaulatan. Tren ini mendorong investasi dalam cloud berdaulat (sovereign cloud) dan AI yang dapat dikendalikan dan dikelola sepenuhnya oleh bisnis, mulai dari startup hingga perusahaan besar.

Pemerintah di seluruh dunia juga membangun kemampuan AI berdaulat dan memajukan strategi AI nasional. Ini dilakukan demi melindungi keamanan nasional dan memastikan kedaulatan teknologi dalam sistem AI di sektor publik.

Terakhir, teknologi AI menimbulkan masalah kedaulatan yang tidak terdapat pada infrastruktur TI tradisional. Sebagai contoh, model AI seperti model dasar dan model bahasa besar (LLM) mengandalkan training dan pembaruan berkelanjutan, sementara inferensi terjadi secara real time di lingkungan TI yang kompleks. Persyaratan peraturan tidak hanya mencakup penyimpanan data (misalnya, penyimpanan cloud pribadi), tetapi juga kinerja model dan operasi pengambilan keputusan. Singkatnya, mengintegrasikan kontrol ke dalam arsitektur sistem kini adalah hal yang krusial.