Apa itu all-flash array?

All-flash array (AFA) adalah jenis sistem penyimpanan data eksternal yang hanya menggunakan media perangkat keras memori flash (yaitu, solid-state drive (SSD)) untuk penyimpanan data yang persisten. AFA juga disebut sistem disk penyimpanan solid-state atau solid-state array (SSA).

Tidak seperti disk putar hard-disk drive (HDD), SSD tidak mengandung bagian yang bergerak dan menawarkan peningkatan kecepatan dan daya tahan. Dibandingkan dengan HDD saja, sistem penyimpanan all-flash—yang terdiri dari SSD atau sistem hybrid yang terdiri dari SSD dan HDD—memungkinkan akses data yang lebih cepat sekaligus meningkatkan kecepatan pemrosesan dan mengurangi beban CPU.

Penyimpanan flash memiliki berbagai rentang dalam hal kapasitas penyimpanan maupun faktor bentuk. Beberapa SSD, seperti jenis yang ditemukan di USB flash drive, berukuran lebih kecil dari uang koin. Meskipun SSD pertama hanya dapat menampung sejumlah kecil data, seiring kemajuan teknologi sesuai dengan Hukum Moore, kapasitas penyimpanan berlipat ganda.

Saat ini, berkat teknologi SSD, Anda dapat menyeimbangkan satu terabyte data (atau lebih) di ujung jari Anda. Karena ukurannya yang ringkas dan konstruksi solid-state yang kuat, SSD terdapat di mana pun dalam alat elektronik, seperti laptop, tablet, ponsel, dan konsol game.

Selain aplikasi tingkat konsumen, SSD dan AFA juga memiliki dampak revolusioner pada penyimpanan perusahaan. Dahulu pusat data organisasi mengandalkan HDD yang dikonfigurasi sebagai penyimpanan terhubung ke jaringan (NAS) atau jaringan area penyimpanan (SAN), atau keduanya, untuk penyimpanan dan pengambilan data. Hal ini berlangsung hingga kemajuan dalam penyimpanan solid-state membuat all-flash array menjadi alternatif hemat biaya dan mengantarkan beberapa peningkatan kinerja yang cocok untuk aplikasi berkinerja tinggi.

Solid-state drive biasanya lebih disukai daripada hard disk drive. Namun, rangkaian hybrid yang mengonfigurasikan SSD dan HDD dalam sasis yang sama memungkinkan vendor untuk memperbaiki sistem yang ada dengan hanya mengganti sebagian media tetap dengan flash. Saat ini, AFA atau rangkaian hybrid, adalah pilihan utama untuk solusi NAS dan SAN dalam skala besar.