Apa itu all-flash array?

8 menit
All-flash array (AFA) adalah jenis sistem penyimpanan data eksternal yang hanya menggunakan media perangkat keras memori flash (yaitu, solid-state drive (SSD)) untuk penyimpanan data yang persisten. AFA juga disebut sistem disk penyimpanan solid-state atau solid-state array (SSA).
Tidak seperti disk putar hard-disk drive (HDD), SSD tidak mengandung bagian yang bergerak dan menawarkan peningkatan kecepatan dan daya tahan. Dibandingkan dengan HDD saja, sistem penyimpanan all-flash—yang terdiri dari SSD atau sistem hybrid yang terdiri dari SSD dan HDD—memungkinkan akses data yang lebih cepat sekaligus meningkatkan kecepatan pemrosesan dan mengurangi beban CPU.
Penyimpanan flash memiliki berbagai rentang dalam hal kapasitas penyimpanan maupun faktor bentuk. Beberapa SSD, seperti jenis yang ditemukan di USB flash drive, berukuran lebih kecil dari uang koin. Meskipun SSD pertama hanya dapat menampung sejumlah kecil data, seiring kemajuan teknologi sesuai dengan Hukum Moore, kapasitas penyimpanan berlipat ganda.
Saat ini, berkat teknologi SSD, Anda dapat menyeimbangkan satu terabyte data (atau lebih) di ujung jari Anda. Karena ukurannya yang ringkas dan konstruksi solid-state yang kuat, SSD terdapat di mana pun dalam alat elektronik, seperti laptop, tablet, ponsel, dan konsol game.
Selain aplikasi tingkat konsumen, SSD dan AFA juga memiliki dampak revolusioner pada penyimpanan perusahaan. Dahulu pusat data organisasi mengandalkan HDD yang dikonfigurasi sebagai penyimpanan terhubung ke jaringan (NAS) atau jaringan area penyimpanan (SAN), atau keduanya, untuk penyimpanan dan pengambilan data. Hal ini berlangsung hingga kemajuan dalam penyimpanan solid-state membuat all-flash array menjadi alternatif hemat biaya dan mengantarkan beberapa peningkatan kinerja yang cocok untuk aplikasi berkinerja tinggi.
Solid-state drive biasanya lebih disukai daripada hard disk drive. Namun, rangkaian hybrid yang mengonfigurasikan SSD dan HDD dalam sasis yang sama memungkinkan vendor untuk memperbaiki sistem yang ada dengan hanya mengganti sebagian media tetap dengan flash. Saat ini, AFA atau rangkaian hybrid, adalah pilihan utama untuk solusi NAS dan SAN dalam skala besar.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Memori flash adalah jenis penyimpanan memori non-volatile yang menggunakan transistor semikonduktor untuk menyimpan dan mengambil data. Data yang disimpan dalam memori flash bersifat persisten dan tidak non-volatile, yang berarti bahwa setelah data ditulis ke unit memori flash, unit tersebut dapat dan akan mempertahankan data bahkan saat unit dimatikan.
Teknologi memori flash hadir dalam dua varietas yang dibedakan oleh jenis arsitektur logika yang digunakan untuk mengelola operasi chip memori:
Pada tingkat teknis, memori flash NAND menyimpan data dengan menggunakan susunan transistor gerbang mengambang yang berfungsi serupa dengan gerbang logika NOT AND. Setiap sel memori NAND berisi gerbang logika kontrol dan gerbang logika mengambang yang dipisahkan oleh lapisan oksida tipis.
Melalui proses penerowongan Fowler-Nordheim, data biner dapat disimpan secara terus-menerus di dalam memori flash dengan mengirimkan muatan listrik ke dalam sel pada tegangan yang menjebak elektron di gerbang mengambang. Pada gilirannya, data dapat dihapus dengan menghapus muatan.
Meskipun memori flash tersedia dalam varietas NOR dan NAND, frasa "penyimpanan flash" hampir selalu berarti flash NAND. Meskipun media penyimpanan flash NAND mengalami penurunan kualitas seiring waktu sehingga memerlukan penggantian perangkat keras secara berkala setelah beberapa tahun, memori NAND memenuhi banyak kriteria untuk penyimpanan operasional yang ideal dalam sebagian besar situasi.
Berikut ini adalah beberapa karakteristik penting:
Berharga karena ukurannya yang ringkas, kecepatan yang cepat, daya tahan yang tangguh, dan kapasitas penyimpanan yang tinggi, memori flash telah menjadi solusi yang lebih disukai untuk banyak perangkat. Perangkat ini termasuk kartu memori, USB flash drive, ponsel cerdas, laptop, kamera digital, dan perangkat portabel serupa. Selain itu memori flash juga disukai untuk komputasi yang lebih besar dan secara fisik lebih permanen.
Digunakan sebagai komponen penyimpanan utama dari all-flash array (AFA), solid-state drive (SSD) biasanya merupakan perangkat penyimpanan berbasis semikonduktor yang menggunakan memori flash NAND. Setiap chip memori flash NAND terdiri dari rangkaian blok yang dikenal sebagai grid. Setiap blok dalam grid terdiri dari rangkaian sel memori, yang disebut sebagai halaman atau sektor.
Insinyur mengategorikan tiap sel memori berdasarkan jumlah bit yang dapat mereka simpan. Sel Tingkat Tunggal (SLC) menyimpan 1 bit informasi, sedangkan Sel Tingkat Banyak (MLC), Sel Tingkat Tiga (TLC), dan Sel Tingkat Empat (QLC) berisi 2, 3, dan 4 bit.
Setiap jenis sel hadir dengan manfaat dan tantangannya sendiri. Sebagai contoh, SLC dikenal memiliki kecepatan tinggi, tetapi harganya juga mahal, sementara QLC yang lebih terjangkau mungkin kurang dapat diandalkan daripada alternatif yang lebih mahal. Bergantung pada jenis sel, setiap grid dalam SSD dapat menyimpan data antara 256 KB hingga 4 MB.
Dalam sistem komputasi pribadi umum, unit pemrosesan pusat (CPU) utama komputer bertindak sebagai pengontrol yang mengatur pekerjaan membaca dan menulis ke memori. AFA dapat memiliki perangkat keras atau perangkat lunak lain untuk membantu mengelola semua tugas ini di seluruh rangkaian SSD jaringan.
Awalnya, drive SSD kompatibel dengan antarmuka penyimpanan memori SATA (serial ATA) yang pertama kali dikembangkan untuk HDD lama. Dapat memiliki kecepatan maksimal sekitar 550–600 MB/detik, SSD SATA lebih cepat daripada HDD tradisional.
Namun, SDD yang dirancang untuk protokol non-volatile memory express (NVMe) yang lebih baru dapat manfaatkan antarmuka PCI express (PCIe) berkecepatan tinggi. Desain ini memungkinkannya mencapai kinerja yang lebih baik lagi, dengan kecepatan transfer data dari 3.500 MB/detik hingga 14.000 MB/detik. Dengan kata lain, SSD NVMe sekitar 20 kali lebih cepat daripada teknologi SSD SATA yang lebih lama.
Menawarkan lebih dari sekadar peningkatan throughput, drive NVMe juga mengungguli drive SATA pada pengujian latensi dan memiliki dukungan untuk ribuan antrean perintah serempak. Karena alasan inilah SSD NVMe—dan AF yang menampilkan jenis drive ini—ideal untuk berbagai tugas yang menuntut seperti game berkinerja tinggi, pembuatan konten, dan penyimpanan perusahaan.
Menurut Gartner, SSD muncul sebagai platform penyimpanan pilihan untuk mendukung beban kerja data terstruktur, yang didorong oleh inovasi seputar flash NAND dan teknologi memori kelas penyimpanan (SCM).
Rangkaian penyimpanan all-flash modern mengintegrasikan perangkat lunak canggih (dan kadang-kadang perangkat keras khusus) dengan drive NVMe berkinerja tinggi untuk mengumpulkan sumber daya secara efisien dari berbagai drive.
Selangkah lebih jauh, all-flash array terbaik memanfaatkan protokol yang lebih baru lagi, NVMe over Fabrics (NVMe-OF), untuk memaksimalkan kecepatan transfer data dan latensi di seluruh SAN. Sistem ini memungkinkan host untuk terhubung dan berkomunikasi secara langsung ke penyimpanan dengan mengintegrasikan modul NVMe-oF khusus sebagai pengganti rangkaian SSD NVMe terpisah.
Dengan mengumpulkan sumber daya, AFA menciptakan kapasitas penyimpanan yang cukup dengan redundansi yang diperlukan sekaligus menawarkan peningkatan kinerja dan manajemen penyimpanan. AFA juga menggunakan teknik reduksi data tingkat lanjut, termasuk deduplikasi data, kompresi, cuplikan, replikasi, dan penyimpanan tipis, untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan secara drastis.
Sebagian besar vendor all-flash array juga menawarkan pemantauan canggih, manajemen data, dan perangkat lunak perlindungan data untuk memberdayakan administrator sistem yang bertanggung jawab untuk melacak penggunaan sumber daya, kesehatan sistem, dan metrik relevan lainnya. Semua alat ini membantu organisasi menghindari kemacetan dan dengan cepat merespons masalah teknis atau insiden potensial.
Selain perangkat lunak manajemen, produk AFA seperti Pure Storage FlashBlade, Dell Unity XT, atau HPE Alletra juga menawarkan plug-in dan ekstensi agar sistem penyimpanan all-flash dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan beban kerja dan berintegrasi dengan lancar dengan lingkungan hybrid cloud atau VMware.
Berikut ini adalah dua jenis arsitektur utama yang digunakan untuk teknologi penyimpanan all-flash.
Peningkatan AFA mengikuti arsitektur lama yang memungkinkan penyimpanan tambahan ditambahkan ke rangkaian yang ada.
Meskipun arsitektur peningkatan memungkinkan cara yang sederhana dan hemat biaya untuk meningkatkan kapasitas, metode ini dapat menyebabkan kemacetan karena pengontrol pengelolaan penyimpanan pusat dapat menjadi satu titik kegagalan.
AFA yang menggunakan arsitektur penskalaan horizontal memungkinkan penambahan lebih banyak kapasitas penyimpanan dan kekuatan komputasi secara serempak, dengan menambahkan lebih banyak node ke sistem.
Penskalaan horizontal AFA adalah pilihan yang lebih disukai untuk penyimpanan perusahaan dengan potensi untuk kebutuhan penyimpanan yang berkembang pesat, karena jenis arsitektur ini memastikan kinerja yang konsisten bahkan saat sistem berkembang.
All-flash array (AFA) menawarkan berbagai manfaat sangat penting, mulai dari skalabilitas hingga keamanan. Manfaat ini adalah beberapa manfaat AFA yang paling signifikan.
AFA menawarkan kinerja yang luar biasa dibandingkan dengan sistem lain. AFA modern memberikan throughput data yang tiada duanya dan latensi sangat rendah untuk pemrosesan data dan analitik real-time.
Dibandingkan HDD tradisional dengan bagian bergerak yang rentan, AFA yang terbuat dari SSD solid-state jauh lebih andal. SSD jauh lebih tahan lama daripada HDD dan lebih jarang mengalami waktu henti, dan secara umum kemajuan modern dalam bidang manufaktur telah menghasilkan masa pakai yang lebih lama untuk SDD.
Dari segi fisik, AFA membutuhkan ruang yang jauh lebih sedikit daripada sistem HDD yang sebanding. Ukuran fisik AFA yang lebih kecil membutuhkan lebih sedikit ruang rak pusat data, konsumsi daya, dan pendinginan.
AFA menawarkan efisiensi energi yang lebih baik dan dapat menghemat uang pada pengeluaran biaya operasional jangka panjang. Meskipun AFA lebih mahal daripada beberapa alternatif, otomatisasi yang menghemat waktu dan pengoptimalan penghematan ruang dapat menghasilkan peningkatan penghematan seiring waktu setelah investasi awal.
Karena kinerja, ketersediaan, dan keterjangkauan teknologi memori flash yang meningkat, popularitas all-flash array (AFA) berkembang di banyak contoh penggunaan dan industri:
Jelajahi dasar-dasar keamanan data dan pahami cara melindungi aset organisasi Anda yang paling berharga — yaitu data. Pelajari jenis-jenisnya, serta beragam alat dan strategi yang akan membantu melindungi informasi sensitif dari ancaman siber yang muncul.
Temukan bagaimana solusi penyimpanan yang lebih cerdas membantu Anda mengelola dan mengaktifkan volume besar data tidak terstruktur, yang mendorong insight AI, merampingkan operasi, dan meningkatkan efisiensi penyimpanan.
Pelajari cara mengatasi tantangan data Anda dengan penyimpanan file dan penyimpanan objek berkinerja tinggi, yang dirancang untuk meningkatkan AI, machine learning, dan proses analisis sambil memastikan keamanan dan skalabilitas data.
Pelajari jenis memori dan penyimpanan flash serta jelajahi bagaimana bisnis menggunakan teknologi flash untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi latensi, dan mempertahankan keefektifan infrastruktur penyimpanan data mereka di masa depan.
IBM Storage FlashSystem menyediakan ketahanan siber dan kemampuan penyimpanan data yang ditingkatkan.
IBM Storage adalah sebuah rangkaian perangkat keras penyimpanan data, penyimpanan yang ditentukan oleh perangkat lunak, dan perangkat lunak manajemen penyimpanan.
IBM Technology Expert Labs menyediakan layanan infrastruktur untuk server, mainframe, dan penyimpanan IBM.
IBM Storage FlashSystem menyediakan ketahanan siber dan kemampuan penyimpanan data yang ditingkatkan.