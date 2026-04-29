Apa itu tata kelola cloud?

Strategi tata kelola cloud membantu perusahaan mengatasi tantangan yang umumnya terkait dengan adopsi cloud, termasuk kompleksitas, manajemen permukaan serangan, TI bayangan, dan manajemen biaya.

Secara umum, adopsi cloud telah menjadi berkah bagi perusahaan. Layanan cloud memungkinkan tim pengembangan dan operasi untuk meningkatkan atau mengurangi kapasitas sumber daya dengan cepat sesuai dengan permintaan (alih-alih membangun perangkat keras secara berlebihan untuk menangani kapasitas puncak), sehingga meningkatkan fleksibilitas lingkungan TI. Layanan ini membantu pengembang menyediakan infrastruktur dalam hitungan menit, sehingga mempercepat proses pembuatan, pengujian, serta penerapan aplikasi dan layanan baru.

Penyedia layanan cloud juga sering merancang platform mereka dengan redundansi dan kemampuan pemulihan bencana yang meningkatkan ketersediaan sistem di berbagai wilayah.

Namun, komputasi cloud bukannya tanpa tantangan.

Lingkungan cloud pada dasarnya kompleks, dengan sebagian besar bisnis menerapkan layanan cloud dalam lingkungan hybrid cloud dan multicloud yang besar dan tersebar secara geografis.

Layanan cloud juga menambahkan lebih banyak titik akhir yang berinteraksi dengan internet—web aplikasi, antarmuka pemrograman aplikasi (API), penyeimbang beban—ke dalam lingkungan TI, sehingga memperluas permukaan serangan secara signifikan. Permukaan serangan yang lebih luas menciptakan lebih banyak peluang terjadinya masalah keamanan dan pelanggaran data. Menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data 2025 dari IBM, 30% dari pelanggaran data melibatkan data yang tersebar di berbagai lingkungan.

Karyawan dan departemen sering dapat menjalankan alat cloud mereka sendiri tanpa persetujuan, yang mendorong pertumbuhan layanan yang tidak terkendali tanpa jalur kepemilikan atau praktik manajemen yang jelas. Fenomena yang disebut sebagai “cloud sprawl” ini membuat tim hampir tidak mungkin meninjau setiap aset, beban kerja, aliran data, dan identitas di semua cloud, pusat data, dan wilayah. Makin sulit untuk mempertahankan visibilitas terhadap hal-hal yang terjadi di sistem cloud dan mengelola pembelanjaan cloud.

Hampir separuh (44%) dari semua bisnis hanya memiliki visibilitas terbatas terhadap pembelanjaan cloud mereka. Sumber data yang tidak terkelola (data bayangan) yang berkembang di lingkungan cloud yang luas menjadi target menarik bagi penjahat siber, sehingga cloud sprawl juga dapat menciptakan risiko dan kerentanan keamanan data yang cukup besar.

Selain itu, karena lingkungan cloud membutuhkan data untuk melewati platform dan layanan terdesentralisasi, mungkin sulit untuk menerapkan protokol enkripsi dan kontrol akses yang memadai ke setiap komponen.

Inisiatif tata kelola cloud membantu bisnis menciptakan sumber kebenaran tunggal untuk kebijakan dan praktik terbaik cloud, yang memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih jelas. Tim dapat menetapkan pedoman dan kontrol keamanan yang konsisten di semua lingkungan cloud. Aturan yang sama diterapkan pada semua sumber daya cloud, dan postur keamanan lingkungan TI secara keseluruhan menjadi lebih kuat.

Tata kelola memungkinkan perusahaan untuk menstandardisasi cara lingkungan dibuat, siapa yang bertanggung jawab pada apa, dan bagaimana perubahan dibuat sehingga berbagai tim dapat menggunakan sumber daya cloud yang disetujui dengan aman dan mudah. Model tata kelola yang kuat juga memperjelas peran dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan terkait cloud. Jika terjadi masalah dengan beban kerja cloud, semua orang tahu pengguna mana yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut. Peningkatan standardisasi dan kejelasan peran ini membantu mendorong efisiensi operasional di semua departemen.

Tata kelola cloud mendukung pemantauan dan pelaporan terpusat tentang penggunaan cloud, sehingga memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap lingkungan cloud bagi pengguna. Fitur-fitur ini membantu perusahaan melacak pembelanjaan cloud, memetakan biaya ke orang atau tindakan tertentu, dan mengoptimalkan anggaran cloud seiring waktu.

Selain itu, kerangka kerja tata kelola cloud dapat membantu organisasi memastikan bahwa investasi cloud memberikan nilai yang terukur, alih-alih hanya menambahkan lebih banyak teknologi canggih ke dalam arsitektur.

Mengintegrasikan teknologi baru dan yang sedang berkembang ke dalam lingkungan TI memiliki manfaat yang cukup besar, tetapi teknologi tersebut harus memiliki tujuan yang jelas. Tata kelola yang baik mengharuskan tim untuk menghubungkan keputusan cloud secara langsung dengan hasil bisnis dan mengajukan proposisi nilai investasi baru sebelum memperluas layanan cloud, yang mendorong pengoptimalan biaya.

Organisasi sering menggunakan solusi tata kelola cloud untuk menerapkan kerangka kerja tata kelola cloud. Solusi ini mencakup berbagai alat manajemen cloud canggih yang mengotomatiskan praktik tata kelola dan penegakan kebijakan. Fungsionalitas yang luas dari solusi tata kelola cloud membantu mengurangi kompleksitas tata kelola cloud, sehingga memungkinkan bisnis untuk merampingkan penerapan di seluruh ekosistem TI.