Residensi data adalah lokasi fisik data. Data dikatakan berada di negara, negara bagian, atau tempat tertentu jika pusat data, server, atau mesin lain yang menyimpan atau menangani data secara fisik berada di tempat tersebut.

Karena data bisnis dapat berpindah-pindah, data satu organisasi dapat memiliki beberapa residensi.

Katakanlah sebuah bisnis berbasis di AS, mengumpulkan data pribadi dari konsumen AS dan menyimpan data di server di AS. Jelas, data tersebut berada di AS.

Sekarang katakanlah organisasi yang sama menggunakan aplikasi SaaS untuk memproses data ini, dan server aplikasi berlokasi di Kanada. Data apa pun yang ditransfer ke server Kanada untuk diproses mungkin sekarang berada di Kanada, dan mungkin berada di bawah undang-undang data Kanada.

Persyaratan sovereign data sering kali berasal dari persyaratan kebijakan internal organisasi atau komitmen kontrak, tidak tergantung pada persyaratan peraturan apa pun untuk melokalkan data.

Namun, organisasi tidak selalu memiliki pilihan di mana data mereka berada. Beberapa wilayah memiliki undang-undang dengan persyaratan pelokalan data, yang mewajibkan organisasi menyimpan atau memproses data mereka di tempat tertentu.