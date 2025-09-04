8 minutes
L’intelligence artificielle Edge et l’intelligence artificielle Cloud sont deux types de déploiements d’intelligence artificielle (IA) qui sont devenus essentiels au développement de la plupart des applications d’IA modernes.
Bien qu’il y ait des similitudes entre elles, il existe également des différences importantes qu’il convient de considérer lors de l’évaluation de chacune à des fins commerciales.
L’intelligence artificielle Edge fait référence au processus qui consiste à utiliser des algorithmes d’IA et des modèles d'IA sur des appareils périphériques ou de l'Internet des objets (IdO) tels que les smartphones, les thermostats et les moniteurs de santé portables. L'IA Edge tire son nom de l'edge computing, un type d'informatique distribué qui rapproche les applications des sources de données.
L'IA Cloud, en revanche, est un type d'IA qui dépend du cloud computing, c'est-à-dire l'accès à la demande à des ressources informatiques virtuelles via Internet, pour fonctionner.
Bien que les deux types supportent le traitement et l’analyse de données avancés, elles diffèrent dans la façon dont elles exécutent les modèles d’IA et dans l’endroit où elles stockent et traitent les données, ce qui leur donne différentes applications et avantages.
L'IA Edge est un type d’IA qui déploie des algorithmes d’IA sur des appareils situés à la périphérie (edge) d’un réseau, c’est-à-dire à proximité de sa frontière avec le monde réel, où il perd la connectivité. Ces appareils, communément appelés appareils edge ou Internet des objets (IdO) comprennent des montres intelligentes, des smartphones, des capteurs industriels et des moniteurs de santé portables.
L’IA Edge utilise certains types d’algorithmes pour traiter les données plus près de leur source plutôt que de les transférer d'abord dans le cloud. Elle permet ainsi une prise de décision en temps réel, une capacité importante dans les appareils qu'elle alimente.
L'IA Edge est également de plus en plus populaire comme moyen d'optimiser les workflows dans des secteurs complexes comme la fabrication et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. C'est un moyen pour les entreprises de réduire le trafic et la latence sur leurs réseaux.
Contrairement à d'autres types d'IA, les appareils Edge AI peuvent fonctionner hors ligne, ce qui les rend parfaits pour les applications qui ne peuvent pas dépendre d'une connexion Internet constante pour leur fonctionnement.
L'IA cloud fait référence à un type d'IA qui dépend de l'infrastructure cloud pour le traitement de données et l'analytique. Avec l’IA Cloud, les données sont collectées à leur source et déplacées vers le cloud via une connexion Internet. Là, elle peut accéder à des ressources de calcul virtuelles connectées pour le traitement, l’analyse et le stockage de données..
Bien que l’IA Cloud soit plus ancienne et moins avancée que l’IA Edge, elle a toujours de nombreuses applications pour les entreprises modernes. Elle aide les développeurs à déployer des applications d’IA trop complexes et trop gourmandes en calcul pour être déployées sur la périphérie. Les exemples incluent la formation de modèles d'apprentissage profond (DL) et certains types de traitement automatique du langage naturel (NLP) pour l’analyse des tendances et l'analyse prédictive.
Les modèles d'IA en edge et dans le cloud sont entraînés grâce au machine learning (ML), une branche de l'IA qui est devenue l'épine dorsale de la plupart des systèmes d'IA modernes.
Cependant, bien que l’objectif de l’IA Edge et Cloud soit de traiter et d’analyser les données pour des applications d’IA puissantes, elles accomplissent ces tâches de différentes manières : l’IA Edge traite les données localement sur de petits appareils, tandis que l’IA basée sur le cloud tire parti de la puissance de calcul du cloud. Voici un aperçu plus détaillé de chaque méthode.
L’edge computing utilise des modèles IA qui ont été entraînés pour identifier des objets à l’aide de réseaux neuronaux et d’apprentissage profond. Alors que l'IA Edge est déployée sur des appareils, les processus d'entraînement utilisés pour créer ses modèles dépendent d'une infrastructure cloud centralisée. Les centres de données sont nécessaires au traitement en temps réel de grands volumes de données, essentiels à des fins de formation.
Une fois les modèles IA déployés, ils « apprennent » au fil du temps, ce qui améliore progressivement leurs capacités. Ils le font jusqu’à ce qu’ils puissent repérer les données qu’ils ne sont pas en mesure de traiter localement et peuvent les déplacer dans le cloud à la place. Grâce à cette méthode de commentaires constants, le modèle edge initial qui a été déployé est finalement remplacé par un nouveau modèle edge qui a été entraîné dans le cloud au fil du temps.
Contrairement à l’IA Edge, l’IA Cloud s’appuie sur la puissance de calcul massive et les capacités de stockage de l’infrastructure cloud pour ses fonctionnalités. En règle générale, ces services sont fournis par de grands fournisseurs mondiaux de services cloud (CSP) tels qu'Amazon (AWS), Google et Microsoft.
Cette approche fait de l’IA Cloud un meilleur choix que l’IA Edge pour les tâches à calcul intensif comme l’analyse de big data, le calcul haute performance et l’entraînement de modèles de fondation pour des applications d’IA avancées comme la vision par ordinateur et le NLP.
En intégrant les systèmes d’IA dans les plateformes cloud public et privé , l’IA cloud aide les entreprises à déployer des applications avancées au niveau de l’entreprise. Ces applications ont des objectifs divers, comme l'optimisation des processus métier, la génération d'informations et le déploiement de chatbots pour le service client.
Il y a d’importantes différences entre l’IA Edge et l’IA Cloud, ce qui les rend mieux adaptées à des cas d’utilisation différents.
L'IA Cloud peut tirer parti de la puissance des ressources de calcul virtuelles comme les unités centrales de traitement (CPU), les unités de traitement graphique (GPU) et les centres de données via Internet. Cette capacité signifie que l’IA Cloud offre de plus grandes capacités de calcul que l’IA Edge. L’IA Edge s’appuie uniquement sur la puissance de calcul des ressources qui s’intègrent aux appareils Edge ou aux appareils IdO.
L'IA Edge réduit considérablement la latence, soit le temps et les ressources requises pour le transfert des données, en traitant les données localement plutôt que dans un centre de données. L’IA Cloud repose sur des serveurs distants et des centres de données pour le traitement, ce qui augmente considérablement la latence de l’infrastructure qu’elle utilise.
Comme la latence, l'utilisation de la bande passante — une mesure du trafic réseau — est également affectée de manière significative par le choix entre l'IA Edge et l'IA Cloud. L’IA Edge est considérée à faible bande passante, car elle traite les données localement. L’IA Cloud est considérée comme à haute bande passante, car elle exige un réseau pour la transmission des données vers les serveurs distants et les centres de données.
L'IA Edge est considérée comme plus sécurisée que l'IA Cloud car elle conserve les données sensibles en local, sur l'appareil où elles sont collectées, stockées et traitées. L’IA Cloud, quant à elle, déplace les données sensibles à travers le cloud et les réseaux, en augmentant ainsi leur exposition potentielle à des tiers non autorisés.
Alors que les entreprises s'empressent de créer de nouvelles applications d'IA et d'IA générative, l'intérêt pour les modèles IA Cloud et Edge ne cesse de monter en flèche.
Selon un rapport récent, le marché mondial de l'IA Edge était évalué à 20,45 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre près de 270 milliards de dollars d'ici 2032.1 Au cours de la même période, le marché mondial de l’IA Cloud devrait passer de 78 milliards USD à près de 590 milliards USD.2
Voici un aperçu des avantages commerciaux des deux types d'IA et de la manière dont les entreprises les utilisent pour atteindre leurs objectifs.
Les cas d’utilisation de l’IA Edge et Cloud au niveau de l’entreprise varient considérablement, compte tenu des atouts spécifiques de chacun des modèles. Voici les cas d’utilisation les plus populaires pour chacun.
