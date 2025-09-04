Bien qu’il y ait des similitudes entre elles, il existe également des différences importantes qu’il convient de considérer lors de l’évaluation de chacune à des fins commerciales.

L’intelligence artificielle Edge fait référence au processus qui consiste à utiliser des algorithmes d’IA et des modèles d'IA sur des appareils périphériques ou de l'Internet des objets (IdO) tels que les smartphones, les thermostats et les moniteurs de santé portables. L'IA Edge tire son nom de l'edge computing, un type d'informatique distribué qui rapproche les applications des sources de données.

L'IA Cloud, en revanche, est un type d'IA qui dépend du cloud computing, c'est-à-dire l'accès à la demande à des ressources informatiques virtuelles via Internet, pour fonctionner.

Bien que les deux types supportent le traitement et l’analyse de données avancés, elles diffèrent dans la façon dont elles exécutent les modèles d’IA et dans l’endroit où elles stockent et traitent les données, ce qui leur donne différentes applications et avantages.