Qu’est-ce que la mise en réseau alimentée par l’IA ?

Il s’agit d’un élément important des réseaux informatiques modernes qui facilite la communication des ressources informatiques interconnectées, l’automatisation des tâches routinières de gestion des réseaux, l’apprentissage ainsi que l’inférence des modèles d’IA optimisés. Les stratégies pilotées par l’IA aident les équipes de développement à s’affranchir des limites posées par les pratiques de mise en réseau traditionnelles, qui sont souvent insuffisantes face à l’ampleur, à la complexité et à l’élaboration poussée des environnements informatiques actuels.

Les réseaux traditionnels reposent sur des processus manuels, des configurations statiques et une maintenance programmée, ce qui n’est pas un problème pour les petits réseaux au sein desquels les interactions entre appareils sont simples. Mais les réseaux modernes ne sont ni simples ni petits. Ils couvrent des environnements internationaux dynamiques et diversifiés, ainsi que des infrastructures cloud hybrides comportant des milliers d’appareils interconnectés et de dépendances. L’environnement multicloud couvre 12 services et plateformes en moyenne.

Augmenter l’infrastructure réseau existante grâce aux outils d’IA et de ML permet aux entreprises de rationaliser les pratiques de gestion du réseau, d’améliorer son intelligence et d’étendre les capacités d’automatisation. Les solutions de mise en réseau alimentées par l’IA offrent les avantages suivants :

Gestion intelligente du trafic

Automatisation réseau autonome

Détection des anomalies et des menaces en temps réel

Analyse détaillée des causes racines (RCA)

Optimisation continue du réseau, axée sur les données

Analyse prédictive et apprentissage adaptatif

Dans certains cas, les réseaux pilotés par l’IA peuvent même créer des mécanismes et des workflows d’auto-réparation.

La mise en réseau alimentée par l’IA est essentielle au déploiement des modèles d’IA à grande échelle et à la construction de réseaux d’entreprise hautement autonomes, axés sur les données. Elle change de paradigme, passant d’un réseau statique géré par l’humain à des infrastructures informatiques dynamiques et autonomes, capables de répondre aux immenses exigences des technologies modernes (5G, Internet des objets (IdO), edge computing, workloads d’IA et services cloud natifs).

Les réseaux d’entreprise ainsi obtenus sont plus intelligents, plus rapides et plus résilients, afin d’offrir une expérience fluide aux utilisateurs finaux.