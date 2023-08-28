Un guide pour débutants sur l’automatisation et les AIOps

Balises
Si vous êtes prêt à développer - ou même à démarrer - votre stratégie d'automatisation et d'AIOps, vous êtes au bon endroit. Cet article de blog regorge d’étapes pratiques que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre, convaincre et commencer à mettre en œuvre l’AIOps au sein de votre organisation. Les arguments en faveur de l'intégration de l' intelligence artificielle (IA) dans vos Opérations informatiques sont convaincants, avec des avantages tangibles et des cas d’utilisation.

Tout d'abord, partons d'un principe de base : les systèmes informatiques devenant de plus en plus complexes et imbriqués, l'automatisation est l'outil le plus essentiel que vous ayez à votre disposition. Nous définissons l'automatisation comme l'application de la technologie, des programmes, de la robotique ou des processus qui vous aident à obtenir des résultats avec une entrée humaine minimale et à une échelle qui dépasse les capacités humaines.

Voyons maintenant comment l'automatisation, lorsqu'elle est appliquée à l'informatique, vous aide à obtenir de meilleurs résultats commerciaux dans trois domaines clés, ainsi que ce que tout débutant doit savoir pour commencer.

1. Amélioration des performances des applications et des systèmes grâce à l'observabilité

Les solutions d'observabilité alimentées par l'IA fournissent une surveillance avancée pour vous fournir le contexte dont vous avez besoin pour résoudre les incidents plus rapidement. Les outils de surveillance traditionnels peuvent vous fournir des indicateurs et des données, mais ils n'ont souvent pas la capacité de fournir une image complète du comportement du système. L'observabilité, quant à elle, se concentre sur la collecte de données, de journaux et de traces en temps réel afin de créer une vue globale de votre environnement informatique.

Ce que les débutants doivent savoir sur l'observabilité

  • L’observabilité n’est pas une évolution de la surveillance de la performance des applications (APM). L’APM assure le débogage des applications tandis que l’observabilité permet de comprendre les applications. Regarder la vidéo : 
 
  • L'observabilité s'appuie sur des algorithmes d'IA avancés pour analyser rapidement de grandes quantités de données et identifier des modèles et des anomalies.
  • Les outils d'observabilité permettent de découvrir des conditions que l'on ne soupçonne pas ou que l'on ne pense pas à rechercher, puis de faire le lien avec des problèmes de performance spécifiques pour une analyse des causes profondes et une résolution plus rapide. Lire le Guide de l'Entreprise.
  • L'utilisation de l'observabilité dès le début du développement est une bonne chose car elle permet aux équipes DevOps d'identifier et de corriger les correctifs dans le nouveau code avant qu'ils n'aient un impact sur l'utilisateur final.
  • Il est possible d'adapter automatiquement l'échelle en fonction de l'observabilité. Par exemple, vous pouvez spécifier l'instrumentation et l'agrégation de données comme faisant partie de la configuration d'un cluster Kubernetes et collecter des données télémétriques dès sa mise en service et jusqu'à sa désactivation.
  • L'observabilité apporte des avantages aux systèmes de toutes tailles en surveillant proactivement les composants critiques et en assurant la détection précoce des anomalies. Lisez les mythes sur l’observabilité.

2. Optimisation et contrôle des coûts grâce à des opérations automatisées

Alors que les applications et les systèmes informatiques modernes sont de plus en plus complexes, de nombreux utilisateurs du cloud ont encore l'habitude de sur-provisionner les ressources afin de minimiser tout risque pour les performances. Pourtant, près d’un tiers des entreprises estiment avoir gaspillé leurs dépenses cloud. Les opérations automatisées basées sur l'AIOps peuvent vous aider à abandonner cette approche coûteuse et à optimiser votre infrastructure informatique, l'allocation des ressources et l'utilisation du cloud. En analysant les données historiques et les indicateurs en temps réel, les AIOps peuvent vous aider à prendre des décisions intelligentes sur le provisionnement des Ressources, garantissant que vous augmentez ou diminuez la capacité en fonction des besoins de la demande. Vous pouvez ainsi garantir la performance de vos applications au coût le plus bas possible.

Ce que les débutants doivent savoir sur les opérations automatisées :

  • Les AIOps peuvent aider à réduire les coûts d'infrastructure inutiles en identifiant les ressources sous-utilisées et en recommandant leur optimisation ou leur arrêt. Commencez par repenser vos opérations cloud.
  • En automatisant le provisionnement des ressources, vous pouvez éviter les erreurs manuelles et optimiser la performance globale de vos systèmes informatiques.
  • Une plateforme d'cloud cost optimization vous permet d'automatiser en permanence des actions critiques en temps réel à une échelle qui ne peut être égalée par des humains, aussi compétents soient-ils.
  • FinOps (Finance + Opérations) est un cadre des exigences de gestion financière en évolution qui peut être inclus dans les Opérations d'automatisation pour permettre des économies de coûts et accélérer l'innovation. Regarder la vidéo : 
 
  • Les solutions alimentées par l'IA qui vous aident à gérer automatiquement les Opérations peuvent également vous aider à créer une it durable en réduisant les déchets. Lire le guide : Accelerating FinOps and Sustainable IT.

3. Gestion et résolution plus rapides des incidents

La gestion des incidents est un élément essentiel des opérations informatiques. La rapidité à laquelle les problèmes peuvent être identifiés et résolus (délai moyen avant résolution ou MTTR) fait souvent la différence entre les exercices d’incendie informatiques et la satisfaction des clients. AIOps utilise des algorithmes d'IA et des analyses de données analytique pour automatiser la détection, l'analyse et la résolution des incidents.

La mise en place d’une plateforme AIOps est une excellente première étape pour toute entreprise. Par exemple, les plateformes AIOps peuvent surveiller en temps réel les journaux des serveurs et les données réseau, identifier automatiquement les schémas indiquant un incident et déclencher une alerte à l’équipe informatique. Cette approche proactive aide les équipes informatiques à réagir rapidement, en minimisant les perturbations et en améliorant la satisfaction client.

Ce que les débutants devraient savoir sur la gestion des incidents et les plateformes AIOps :

  • La gestion traditionnelle des incidents, qui repose sur le temps et les efforts manuels, est rapidement remplacée par une plateforme AIOps alimentée par l'IA. Lire l'article d'AIThority sur la gestion des incidents.
  • Cette approche alimentée par l'IA transforme la gestion des incidents de réactive à proactive (et même préventive). Consultez le guide du marché de Gartner.
  • Les plateformes AIOps peuvent ingérer et corréler des données provenant de diverses sources afin d’offrir une vue d’ensemble de l'environnement informatique.
  • Les utilisateurs peuvent partager cette vue d’ensemble sur une seule et même interface, ce qui signifie que les silos opérationnels et les salles de crise traditionnelles (et chronophages) sont éliminés et que la collaboration est active. Lire le blog : « Gestion des opérations IT plus intelligente avec IBM AIOps Insights »
  • Les plateformes AIOps peuvent être auto-hébergées ou mises en œuvre en tant que solution SaaS . Ceci permet aux entreprises de toutes tailles de trouver la solution qui leur convient le mieux.
  • Les plateformes AIOps auto-hébergées offrent davantage de contrôle et d'options de personnalisation et constituent une bonne option pour les Opérations complexes, tandis que les plateformes AIOps basées sur le SaaS offrent une facilité de mise en œuvre et une évolutivité, permettant aux Entreprises de se concentrer sur l'utilisation des capacités de la plateforme plutôt que sur la gestion de l'infrastructure sous-jacente.
Lancez-vous avec l'AIOps pour votre entreprise

Peu importe où vous en êtes dans votre parcours de transformation numérique, IBM est là pour vous aider. Nous proposons des solutions qui vous aident à déplacer de l’ancien modèle « break-fix » pour adopter une approche alimentée par l’IA afin de vous offrir une expérience client, assurer la performance, réduire les coûts et relever les nombreux défis d’un environnement informatique moderne.
