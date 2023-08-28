Un guide pour débutants sur l’automatisation et les AIOps

Si vous êtes prêt à développer - ou même à démarrer - votre stratégie d'automatisation et d'AIOps, vous êtes au bon endroit. Cet article de blog regorge d’étapes pratiques que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre, convaincre et commencer à mettre en œuvre l’AIOps au sein de votre organisation. Les arguments en faveur de l'intégration de l' intelligence artificielle (IA) dans vos Opérations informatiques sont convaincants, avec des avantages tangibles et des cas d’utilisation.

Tout d'abord, partons d'un principe de base : les systèmes informatiques devenant de plus en plus complexes et imbriqués, l'automatisation est l'outil le plus essentiel que vous ayez à votre disposition. Nous définissons l'automatisation comme l'application de la technologie, des programmes, de la robotique ou des processus qui vous aident à obtenir des résultats avec une entrée humaine minimale et à une échelle qui dépasse les capacités humaines.

Voyons maintenant comment l'automatisation, lorsqu'elle est appliquée à l'informatique, vous aide à obtenir de meilleurs résultats commerciaux dans trois domaines clés, ainsi que ce que tout débutant doit savoir pour commencer.