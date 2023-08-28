Un guide pour débutants sur l’automatisation et les AIOps

Si vous êtes prêt à développer - ou même à démarrer - votre stratégie d'automatisation et d'AIOps, vous êtes au bon endroit. Cet article de blog regorge d’étapes pratiques que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre, convaincre et commencer à mettre en œuvre l’AIOps au sein de votre organisation. Les arguments en faveur de l'intégration de l' intelligence artificielle (IA) dans vos Opérations informatiques sont convaincants, avec des avantages tangibles et des cas d’utilisation.
Tout d'abord, partons d'un principe de base : les systèmes informatiques devenant de plus en plus complexes et imbriqués, l'automatisation est l'outil le plus essentiel que vous ayez à votre disposition. Nous définissons l'automatisation comme l'application de la technologie, des programmes, de la robotique ou des processus qui vous aident à obtenir des résultats avec une entrée humaine minimale et à une échelle qui dépasse les capacités humaines.
Voyons maintenant comment l'automatisation, lorsqu'elle est appliquée à l'informatique, vous aide à obtenir de meilleurs résultats commerciaux dans trois domaines clés, ainsi que ce que tout débutant doit savoir pour commencer.
Les solutions d'observabilité alimentées par l'IA fournissent une surveillance avancée pour vous fournir le contexte dont vous avez besoin pour résoudre les incidents plus rapidement. Les outils de surveillance traditionnels peuvent vous fournir des indicateurs et des données, mais ils n'ont souvent pas la capacité de fournir une image complète du comportement du système. L'observabilité, quant à elle, se concentre sur la collecte de données, de journaux et de traces en temps réel afin de créer une vue globale de votre environnement informatique.
Ce que les débutants doivent savoir sur l'observabilité
Alors que les applications et les systèmes informatiques modernes sont de plus en plus complexes, de nombreux utilisateurs du cloud ont encore l'habitude de sur-provisionner les ressources afin de minimiser tout risque pour les performances. Pourtant, près d’un tiers des entreprises estiment avoir gaspillé leurs dépenses cloud. Les opérations automatisées basées sur l'AIOps peuvent vous aider à abandonner cette approche coûteuse et à optimiser votre infrastructure informatique, l'allocation des ressources et l'utilisation du cloud. En analysant les données historiques et les indicateurs en temps réel, les AIOps peuvent vous aider à prendre des décisions intelligentes sur le provisionnement des Ressources, garantissant que vous augmentez ou diminuez la capacité en fonction des besoins de la demande. Vous pouvez ainsi garantir la performance de vos applications au coût le plus bas possible.
Ce que les débutants doivent savoir sur les opérations automatisées :
La gestion des incidents est un élément essentiel des opérations informatiques. La rapidité à laquelle les problèmes peuvent être identifiés et résolus (délai moyen avant résolution ou MTTR) fait souvent la différence entre les exercices d’incendie informatiques et la satisfaction des clients. AIOps utilise des algorithmes d'IA et des analyses de données analytique pour automatiser la détection, l'analyse et la résolution des incidents.
La mise en place d’une plateforme AIOps est une excellente première étape pour toute entreprise. Par exemple, les plateformes AIOps peuvent surveiller en temps réel les journaux des serveurs et les données réseau, identifier automatiquement les schémas indiquant un incident et déclencher une alerte à l’équipe informatique. Cette approche proactive aide les équipes informatiques à réagir rapidement, en minimisant les perturbations et en améliorant la satisfaction client.
Ce que les débutants devraient savoir sur la gestion des incidents et les plateformes AIOps :
Peu importe où vous en êtes dans votre parcours de transformation numérique, IBM est là pour vous aider. Nous proposons des solutions qui vous aident à déplacer de l’ancien modèle « break-fix » pour adopter une approche alimentée par l’IA afin de vous offrir une expérience client, assurer la performance, réduire les coûts et relever les nombreux défis d’un environnement informatique moderne.
