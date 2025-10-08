Accélérez votre transition vers un cycle de vie réseau autonome
Accélérez votre transition vers l’autonomie. Network Intelligence est conçu pour réduire les coûts, soutenir la mise à l’échelle et fournir des informations en temps réel dans des environnements multifournisseurs et multidomaines grâce à l’IA agentique.
Fournissez aux réseaux de télécommunications et d’entreprise une solution spécialement dédiée à la télémétrie de gros volumes plutôt qu’aux données génériques.
Découvrez pourquoi une action a été effectuée. Instaurez la confiance grâce à des garde-fous et des décisions transparentes optimisées par l’IA.
Connectez-vous à vos outils et données existants quel que soit l’environnement (sur site, hybride ou cloud) sans enfermement propriétaire et sans remplacement.
Créez rapidement une valeur ajoutée grâce à des modèles préentraînés sur des données de réseau réelles et une intégration rapide de l’écosystème.
Qu’il s’agisse de moderniser l’infrastructure ou d’optimiser les performances
Conception basée sur l’intention, simulations de changement de fournisseur, architecture autoconfigurée.
Réservation des ressources, contrôles de faisabilité, informations sur le trafic pour une utilisation optimale.
Analyse sémantique des incidents et automatisation en boucle fermée.
Les capacités intelligentes ne sont pas théoriques : elles sont intégrées, disponibles dès le premier jour et évoluent avec votre réseau. Grâce à une IA explicable, une automatisation et une conception tournée vers l’avenir, IBM Network Intelligence est conçu pour s’adapter à la complexité, tout en réduisant les risques, les efforts et les coûts.
Filtrez le bruit à travers une approche sémantique qui ne laisse passer que des informations exploitables et fiables.
Réduisez le nombre d’incidents récurrents, résolvez les problèmes plus rapidement grâce à une analyse efficace de la cause racine et réduisez la traînée opérationnelle globale.
La confiance est intégrée à chaque interaction grâce à des garde-fous prenant la forme d’invites intégrées et à un échafaudage IA qui permet de se concentrer sur les résultats du réseau.
Allez au-delà des actions basées sur des règles. Nos agents IA détectent les anomalies, et génèrent des plans de résolution et des causes racines probables.
Détectez ce qui manque en termes d’instrumentation, y compris les dégradations silencieuses ou les signaux manqués, avant qu’ils n’affectent les utilisateurs.
Développez votre réseau sans recruter. Répondez aux demandes de performance avec une automatisation intelligente et des workflows pilotés par les agents.
Cette IA comprend votre réseau et agit en conséquence. IBM Network Intelligence fournit une IA adaptative, explicable et évolutive, conçue pour vous offrir un réseau non seulement résilient, mais aussi intelligent. Vous êtes prêt à remplacer la réactivité par la proactivité ? L’automatisation par l’autonomie ?