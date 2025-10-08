IBM Network Intelligence

Accélérez votre transition vers un cycle de vie réseau autonome

Prendre rendez-vous Découvrir l’eBook
Tableau de bord IBM Network Intelligence avec un graphique en anneau et diverses statistiques.

L’IA et l’avenir des réseaux : les tendances du marché qui comptent

Participez au webinaire le jeudi 9 octobre à 9 h 00 (heure de l’Est)

Inscrivez-vous dès maintenant

Pourquoi choisir IBM Network Intelligence ?

Accélérez votre transition vers l’autonomie. Network Intelligence est conçu pour réduire les coûts, soutenir la mise à l’échelle et fournir des informations en temps réel dans des environnements multifournisseurs et multidomaines grâce à l’IA agentique. 

 Lire la présentation
IA native du réseau

Fournissez aux réseaux de télécommunications et d’entreprise une solution spécialement dédiée à la télémétrie de gros volumes plutôt qu’aux données génériques.
Simple et fiable

Découvrez pourquoi une action a été effectuée. Instaurez la confiance grâce à des garde-fous et des décisions transparentes optimisées par l’IA.
Ouvert et interopérable

Connectez-vous à vos outils et données existants quel que soit l’environnement (sur site, hybride ou cloud) sans enfermement propriétaire et sans remplacement.
Une création de valeur rapide

Créez rapidement une valeur ajoutée grâce à des modèles préentraînés sur des données de réseau réelles et une intégration rapide de l’écosystème.

L’IA agentique pour la gestion du cycle de vie des réseaux

Qu’il s’agisse de moderniser l’infrastructure ou d’optimiser les performances
IBM Network Intelligence peut vous aider à chaque étape : Jour 0 Planifier et concevoir 

Conception basée sur l’intention, simulations de changement de fournisseur, architecture autoconfigurée.

 Jour 1 Créer et déployer

Réservation des ressources, contrôles de faisabilité, informations sur le trafic pour une utilisation optimale.

 Jour 2 Exploiter et optimiser

Analyse sémantique des incidents et automatisation en boucle fermée.

Une architecture intelligente pour les réseaux d’aujourd’hui

Les capacités intelligentes ne sont pas théoriques : elles sont intégrées, disponibles dès le premier jour et évoluent avec votre réseau. Grâce à une IA explicable, une automatisation et une conception tournée vers l’avenir, IBM Network Intelligence est conçu pour s’adapter à la complexité, tout en réduisant les risques, les efforts et les coûts.
Tableau de bord de l’interface utilisateur du pipeline de données IBM Network Intelligence
Ingestion unifiée des données en continu et des données historiques
  • Fournit un pipeline de streaming évolutif pour les données de séries temporelles 
  • Permet une ingestion évolutive des données historiques 
  • Prend en charge l’ingestion des indicateurs, des événements et des journaux
Tableau de bord de l’interface utilisateur du pipeline d’IA IBM Network Intelligence
Détection et IA en temps réel pour les informations réseau
  • Modèles de fondation de séries temporelles entraînés par domaine
  • Inférence à très faible latence à l’aide de modèles de fondation de séries temporelles
  • Alerte en amont des informations d’alerte et détection des données aberrantes basées sur les données télémétriques
Tableau de bord de l’interface utilisateur du réseau sémantique IBM Network Intelligence
Des informations basées sur le contexte de votre réseau
  • Accélérer le triage et automatiser la prise de décision grâce à des hypothèses de cause racine hiérarchisées
  • Ingérer des documents de base tels que les MOP (méthodes de procédures), les guides de configuration et le contenu de la base de connaissances pour fournir des informations contextuelles à analyser

 
Tableau de bord de l’interface utilisateur du framework agentique IBM Network Intelligence
Les agents IA orchestrent la résolution avec la possibilité d’une intervention humaine
  • L’IA agentique crée de multiples hypothèses pour identifier le problème et la cause racine
  • L’IA agentique crée un plan de résolution qui peut être exécuté en intégrant des humains ou de manière autonome
  • L’appel de fonction permet une intégration transparente des API
Tableau de bord de l’interface utilisateur du pipeline de données IBM Network Intelligence
Ingestion unifiée des données en continu et des données historiques
  • Fournit un pipeline de streaming évolutif pour les données de séries temporelles 
  • Permet une ingestion évolutive des données historiques 
  • Prend en charge l’ingestion des indicateurs, des événements et des journaux
Tableau de bord de l’interface utilisateur du pipeline d’IA IBM Network Intelligence
Détection et IA en temps réel pour les informations réseau
  • Modèles de fondation de séries temporelles entraînés par domaine
  • Inférence à très faible latence à l’aide de modèles de fondation de séries temporelles
  • Alerte en amont des informations d’alerte et détection des données aberrantes basées sur les données télémétriques
Tableau de bord de l’interface utilisateur du réseau sémantique IBM Network Intelligence
Des informations basées sur le contexte de votre réseau
  • Accélérer le triage et automatiser la prise de décision grâce à des hypothèses de cause racine hiérarchisées
  • Ingérer des documents de base tels que les MOP (méthodes de procédures), les guides de configuration et le contenu de la base de connaissances pour fournir des informations contextuelles à analyser

 
Tableau de bord de l’interface utilisateur du framework agentique IBM Network Intelligence
Les agents IA orchestrent la résolution avec la possibilité d’une intervention humaine
  • L’IA agentique crée de multiples hypothèses pour identifier le problème et la cause racine
  • L’IA agentique crée un plan de résolution qui peut être exécuté en intégrant des humains ou de manière autonome
  • L’appel de fonction permet une intégration transparente des API
Des résultats basés sur la performance Moins de faux positifs

Filtrez le bruit à travers une approche sémantique qui ne laisse passer que des informations exploitables et fiables.

 MTBI et MTTR améliorés

Réduisez le nombre d’incidents récurrents, résolvez les problèmes plus rapidement grâce à une analyse efficace de la cause racine et réduisez la traînée opérationnelle globale.

 Garde-fous IA

La confiance est intégrée à chaque interaction grâce à des garde-fous prenant la forme d’invites intégrées et à un échafaudage IA qui permet de se concentrer sur les résultats du réseau.

 De l’automatisation à l’autonomie

Allez au-delà des actions basées sur des règles. Nos agents IA détectent les anomalies, et génèrent des plans de résolution et des causes racines probables.

 Améliorer l’expérience

Détectez ce qui manque en termes d’instrumentation, y compris les dégradations silencieuses ou les signaux manqués, avant qu’ils n’affectent les utilisateurs.

 Évoluer sans les coûts de mise à l’échelle

Développez votre réseau sans recruter. Répondez aux demandes de performance avec une automatisation intelligente et des workflows pilotés par les agents. 
Passez à l’étape suivante

Cette IA comprend votre réseau et agit en conséquence. IBM Network Intelligence fournit une IA adaptative, explicable et évolutive, conçue pour vous offrir un réseau non seulement résilient, mais aussi intelligent. Vous êtes prêt à remplacer la réactivité par la proactivité ? L’automatisation par l’autonomie ?

 Prendre rendez-vous