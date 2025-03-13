Qu’est-ce que HITRUST ?

HITRUST est une organisation qui fournit des normes de conformité, de sécurité des données et de gestion des risques liés à l’information, des certifications et un cadre centralisé, dénommé HITRUST CSF, pour évaluer et gérer les menaces de cybersécurité et protéger les données sensibles telles que les données de santé protégées (PHI).

HITRUST évalue la sécurité des informations selon six principes fondamentaux : la transparence, l’évolutivité, la cohérence, la précision, l’intégrité et l’efficacité. Il intègre les exigences légales et réglementaires nationales, fédérales et internationales avec une méthodologie standardisée, des contrôles de qualité et de sécurité, et une communauté d’évaluateurs externes HITRUST.

HITRUST propose trois niveaux de certification : un pour les organisations qui présentent un risque limité, un autre pour les organisations qui disposent déjà de programmes de sécurité, et un troisième pour les organisations qui doivent démontrer qu’elles répondent aux exigences les plus rigoureuses en matière de gestion des risques et qu’elles sont conformes à la loi Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) ou au Cadre pour l’amélioration des infrastructures critiques du National Institute of Standards and Technology (Cadre de cybersécurité du NIST).

Fondé en 2007, HITRUST, anciennement connu sous le nom de Health Information Trust Alliance, a été initialement créé pour aider les organismes de santé à se conformer à la loi HIPAA. Selon HITRUST, 75 % des entreprises du Fortune 20 utilisent les certifications HITRUST.

Contactez un représentant d'IBM pour demander des lettres de certification de HITRUST contenant des descriptions plus détaillées pour l'infrastructure IBM Cloud, IBM Cloud VPC et PaaS, et IBM Power Virtual Server on IBM Cloud.
Qui doit se conformer à HITRUST ?

La conformité et la certification HITRUST sont volontaires, mais de nombreuses organisations utilisent le cadre HITRUST pour démontrer et rationaliser la conformité aux exigences de sécurité. Le cadre HITRUST (HITRUST CSF) établit une correspondance entre les contrôles et des dizaines de sources faisant autorité, telles que l’ISO 27001 et l’ISO 27002, la NIST 800-53, l’HIPAA, la PCI DSS, le GDPR, et d’autres.
Certification HITRUST

Le programme d’assurance HITRUST, qui comprend des normes, des évaluations, des certifications et un cadre centralisé, est conçu pour aider les organisations à forte intensité de données et les fournisseurs d’assurance à gérer des menaces de cybersécurité grandissantes telles que les violations de la sécurité des données, le phishing/spoofing et la compromission des e-mails professionnels (BEC). L’approche de HITRUST en matière de protection des informations repose sur six principes :

  • La transparence : définir des attentes claires en matière de contrôle des menaces pour la cybersécurité, justifier leur sélection et détailler la méthode d’évaluation de ces contrôles ;

  • L’évolutivité : mettre en œuvre un processus d’évaluation qui s’adapte aux menaces, avec une approche progressive qui répond aux besoins et aux risques uniques des organisations ;

  • La cohérence : élaborer un processus d’évaluation qui produit des résultats normalisés, quel que soit l’évaluateur ;

  • La précision : mettre en œuvre des mécanismes qui permettent d’évaluer de manière fiable l’efficacité des contrôles ;

  • L’intégrité : mettre en place des processus qui produisent des résultats vérifiables, précis et cohérents ; et

  • L’efficacité : produire des résultats exploitables par toutes les parties prenantes concernées.
     

Niveaux de certification
 

Pour répondre aux besoins des organisations quelle que soit la taille, le programme d’assurance HITRUST propose trois types de certification.

e1 : certification d’un an pour les organisations à faible risque et les startups. Conçue pour aider les fournisseurs d’assurance à mettre en place un système de référence pour prévenir les menaces courantes de cybersécurité telles que le phishing et les ransomwares, cette évaluation validée porte sur 44 exigences de sécurité fondamentales et se concentre sur des pratiques de sécurité essentielles qui visent la transparence, la cohérence, la précision et l’intégrité.

Moins rigoureuse que le processus d’évaluation i1 ou r2, la certification e1 est une évaluation adaptative aux menaces qui comprend un nombre établi d’énoncés d’exigences, d’évaluations de l’état de préparation et d’évaluations validées, mais qui ne peut pas être adaptée pour inclure la protection de la vie privée. Cette certification exige généralement qu’un fournisseur d’assurance mette en œuvre de manière satisfaisante la gestion des privilèges, la gestion des mots de passe des utilisateurs, les droits d’accès des utilisateurs, la connexion sécurisée et d’autres contrôles basiques de cybersécurité.

i1 : évaluation validée d’un an qui offre un niveau d’assurance relativement modéré pour les situations de partage d’informations présentant des seuils de risque moins élevés. Cette évaluation validée porte sur 182 exigences et constitue souvent une étape supplémentaire entre la certification e1 et la certification r2.

Comme pour la certification e1, l’évaluation i1 est une évaluation adaptative aux menaces qui comprend un nombre fixe d’énoncés d’exigences, d’évaluations de l’état de préparation et d’évaluations validées, et ne peut pas être adaptée pour inclure la protection de la vie privée. De même, à l’instar de l’évaluation e1, l’évaluation i1 impose généralement au prestataire d’assurance de mettre en œuvre la gestion des privilèges, la gestion des mots de passe des utilisateurs, les droits d’accès des utilisateurs, la connexion sécurisée et d’autres contrôles de cybersécurité de base, mais elle ajoute des exigences supplémentaires telles que la mise en place d’un programme de gestion de la sécurité de l’information et d’une politique de contrôle des accès.

r2 : destinée aux organisations qui doivent démontrer le plus haut niveau d’assurance. Cette évaluation validée sur deux ans est conçue pour les organisations qui partagent des informations sensibles, gèrent de grands volumes de données ou sont confrontées à des exigences réglementaires strictes. Une évaluation r2 correctement définie garantit l’efficacité et la conformité des exigences de contrôle, et propose une sélection de contrôles flexibles, adaptés et basés sur les risques pour répondre aux besoins les plus stricts. L’évaluation HITRUST r2 contient plus de 2 000 énoncés d’exigences de contrôle, adaptés à l’évaluation en fonction des sélections et de la portée des contrôles.

La certification r2 exige que les fournisseurs d’assurance mettent en œuvre la gestion des privilèges, la gestion des mots de passe des utilisateurs, les droits d’accès des utilisateurs, la connexion sécurisée et d’autres contrôles de cybersécurité basiques, ainsi qu’un programme de gestion de la sécurité de l’information et une politique de contrôle des accès. Elle exige également que les prestataires de services d’assurance évaluent la continuité des activités en matière de sécurité de l’information, élaborent un cadre des exigences correspondant et mettent en œuvre d’autres contrôles et processus avancés.
 

Obtention de la certification
 

Les organisations peuvent obtenir le niveau de certification approprié par l’intermédiaire d’une organisation d’évaluation externe HITRUST approuvée. Les trois évaluations de HITRUST, ainsi que des outils supplémentaires de gouvernance, de gestion des risques et de la conformité, sont accessibles sur la plateforme centralisée basée sur l’application HITRUST MyCSF.
 

Ressources supplémentaires
 

Le HITRUST Assurance Program est l’un des éléments du cadre global de gestion des risques (RMF) de l’organisation, une suite de certifications, de produits, de méthodologies et d’outils créés pour répondre à la nécessité d’une « compréhension commune des contrôles de sécurité et de confidentialité nécessaires pour protéger les informations sensibles et la vie privée des personnes », selon le manuel de gestion des risques de HITRUST.

Initialement publié en 2009, le RMF propose une approche cohérente de la cybersécurité, de la gestion des risques et de la conformité. Le RMF comprend le HITRUST CSF, le HITRUST Assurance Program et les produits et les certifications associés. Il intègre les exigences légales et réglementaires des États américains, du gouvernement fédéral américain et de juridictions internationales, comme la loi HIPAA et le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne, le tout en s’appuyant sur une méthodologie standardisée, des contrôles de qualité et des évaluateurs externes certifiés HITRUST.

Pour plus d’informations sur les exigences de conformité de HITRUST ou le processus de certification, veuillez consulter le site web HITRUSTAlliance.net.
Accélérez votre conformité grâce aux services IBM Cloud

Le CSF HITRUST comporte plusieurs domaines d’exigences. Ces domaines couvrent différents aspects de la posture de sécurité d’une organisation et comprennent des exigences de contrôle prescriptives et détaillées.

Certains domaines de contrôle, tels que ceux liés aux programmes d’éducation et de protection de l’information, de formation et de sensibilisation, relèvent entièrement de la responsabilité de chaque entité évaluée pour les contrôles HITRUST et ne font pas partie d’un modèle de responsabilité partagée avec un fournisseur de service cloud (CSP). La plupart des domaines ont une approche de responsabilité partagée entre les contrôles.

IBM Cloud propose des services pour vous aider à répondre aux exigences HITRUST et à accélérer votre parcours de conformité.

 

Protection des terminaux

 IBM QRadar Suite
Sécurité

IBM Security QRadar Suite est une solution modernisée de détection et de réponse aux menaces conçue pour unifier l’expérience des analystes de sécurité et leur permettre d’intervenir plus rapidement tout au long du cycle de vie des incidents. Le portefeuille intègre une IA et une automatisation de niveau entreprise afin d’augmenter considérablement la productivité des analystes, ce qui permet aux équipes de sécurité dont les ressources sont limitées de travailler plus efficacement sur les technologies de base.

La suite propose des produits intégrés pour la sécurité des terminaux (EDR, XDR, MDR), le SIEM et le SOAR, le tout avec une interface utilisateur commune, des informations partagées et des workflows connectés.

 Voir le service

Sécurité des supports portables

Sécurité des appareils mobiles

Sécurité sans fil

Gestion de la configuration

IBM Cloud Security and Compliance Center – Workload Protection
Sécurité

Dans les architectures axées sur les conteneurs et les microservices, vous pouvez utiliser IBM Cloud Security and Compliance Center Workload Protection pour identifier et hiérarchiser les vulnérabilités logicielles, détecter les menaces et y répondre, et gérer les configurations, les autorisations et la conformité de la source à l’exécution.

 Voir le service

Gestion des vulnérabilités

 IBM QRadar Suite
Sécurité

IBM Security QRadar Suite est une solution modernisée de détection et de réponse aux menaces conçue pour unifier l’expérience des analystes de sécurité et leur permettre d’intervenir plus rapidement tout au long du cycle de vie des incidents. Le portefeuille intègre une IA et une automatisation de niveau entreprise afin d’augmenter considérablement la productivité des analystes, ce qui permet aux équipes de sécurité dont les ressources sont limitées de travailler plus efficacement sur les technologies de base.

La suite propose des produits intégrés pour la sécurité des terminaux (EDR, XDR, MDR), le SIEM et le SOAR, le tout avec une interface utilisateur commune, des informations partagées et des workflows connectés.

 Voir le service

Protection des réseaux et des transmissions

IBM Key Protect for IBM Cloud
Sécurité

Le service IBM Key Protect for IBM Cloud vous aide à provisionner et à stocker des clés chiffrées pour les applications des services IBM Cloud, afin que vous puissiez voir et gérer le chiffrement des données et tout le cycle de vie des clés depuis un emplacement centralisé.

 Voir le service

Gestion des mots de passe

Contrôle des accès

Journaux d’audit et surveillance

Gestion des incidents

 IBM QRadar Suite
Sécurité

IBM Security QRadar Suite est une solution modernisée de détection et de réponse aux menaces conçue pour unifier l’expérience des analystes de sécurité et leur permettre d’intervenir plus rapidement tout au long du cycle de vie des incidents. Le portefeuille intègre une IA et une automatisation de niveau entreprise afin d’augmenter considérablement la productivité des analystes, ce qui permet aux équipes de sécurité dont les ressources sont limitées de travailler plus efficacement sur les technologies de base.

La suite propose des produits intégrés pour la sécurité des terminaux (EDR, XDR, MDR), le SIEM et le SOAR, le tout avec une interface utilisateur commune, des informations partagées et des workflows connectés.

 Voir le service

Continuité des activités et reprise après sinistre

Gestion des risques

IBM Cloud Security and Compliance Center – Workload Protection
Sécurité

Dans les architectures axées sur les conteneurs et les microservices, vous pouvez utiliser IBM Cloud Security and Compliance Center Workload Protection pour identifier et hiérarchiser les vulnérabilités logicielles, détecter les menaces et y répondre, et gérer les configurations, les autorisations et la conformité de la source à l’exécution.

 Voir le service

 IBM QRadar Suite
Sécurité

IBM Security QRadar Suite est une solution modernisée de détection et de réponse aux menaces conçue pour unifier l’expérience des analystes de sécurité et leur permettre d’intervenir plus rapidement tout au long du cycle de vie des incidents. Le portefeuille intègre une IA et une automatisation de niveau entreprise afin d’augmenter considérablement la productivité des analystes, ce qui permet aux équipes de sécurité dont les ressources sont limitées de travailler plus efficacement sur les technologies de base.

La suite propose des produits intégrés pour la sécurité des terminaux (EDR, XDR, MDR), le SIEM et le SOAR, le tout avec une interface utilisateur commune, des informations partagées et des workflows connectés.

 Voir le service

Protection des données et confidentialité

IBM Key Protect for IBM Cloud
Sécurité

Le service IBM Key Protect for IBM Cloud vous aide à provisionner et à stocker des clés chiffrées pour les applications des services IBM Cloud, afin que vous puissiez voir et gérer le chiffrement des données et tout le cycle de vie des clés depuis un emplacement centralisé.

 Voir le service

