Qu’est-ce que HITRUST ?

Le programme d’assurance HITRUST, qui comprend des normes, des évaluations, des certifications et un cadre centralisé, est conçu pour aider les organisations à forte intensité de données et les fournisseurs d’assurance à gérer des menaces de cybersécurité grandissantes telles que les violations de la sécurité des données, le phishing/spoofing et la compromission des e-mails professionnels (BEC). L’approche de HITRUST en matière de protection des informations repose sur six principes :

La transparence : définir des attentes claires en matière de contrôle des menaces pour la cybersécurité, justifier leur sélection et détailler la méthode d’évaluation de ces contrôles ;





: définir des attentes claires en matière de contrôle des menaces pour la cybersécurité, justifier leur sélection et détailler la méthode d’évaluation de ces contrôles ; L’évolutivité : mettre en œuvre un processus d’évaluation qui s’adapte aux menaces, avec une approche progressive qui répond aux besoins et aux risques uniques des organisations ;





: mettre en œuvre un processus d’évaluation qui s’adapte aux menaces, avec une approche progressive qui répond aux besoins et aux risques uniques des organisations ; La cohérence : élaborer un processus d’évaluation qui produit des résultats normalisés, quel que soit l’évaluateur ;





: élaborer un processus d’évaluation qui produit des résultats normalisés, quel que soit l’évaluateur ; La précision : mettre en œuvre des mécanismes qui permettent d’évaluer de manière fiable l’efficacité des contrôles ;





mettre en œuvre des mécanismes qui permettent d’évaluer de manière fiable l’efficacité des contrôles ; L’intégrité : mettre en place des processus qui produisent des résultats vérifiables, précis et cohérents ; et





: mettre en place des processus qui produisent des résultats vérifiables, précis et cohérents ; et L’efficacité : produire des résultats exploitables par toutes les parties prenantes concernées.



Niveaux de certification



Pour répondre aux besoins des organisations quelle que soit la taille, le programme d’assurance HITRUST propose trois types de certification.

e1 : certification d’un an pour les organisations à faible risque et les startups. Conçue pour aider les fournisseurs d’assurance à mettre en place un système de référence pour prévenir les menaces courantes de cybersécurité telles que le phishing et les ransomwares, cette évaluation validée porte sur 44 exigences de sécurité fondamentales et se concentre sur des pratiques de sécurité essentielles qui visent la transparence, la cohérence, la précision et l’intégrité.

Moins rigoureuse que le processus d’évaluation i1 ou r2, la certification e1 est une évaluation adaptative aux menaces qui comprend un nombre établi d’énoncés d’exigences, d’évaluations de l’état de préparation et d’évaluations validées, mais qui ne peut pas être adaptée pour inclure la protection de la vie privée. Cette certification exige généralement qu’un fournisseur d’assurance mette en œuvre de manière satisfaisante la gestion des privilèges, la gestion des mots de passe des utilisateurs, les droits d’accès des utilisateurs, la connexion sécurisée et d’autres contrôles basiques de cybersécurité.

i1 : évaluation validée d’un an qui offre un niveau d’assurance relativement modéré pour les situations de partage d’informations présentant des seuils de risque moins élevés. Cette évaluation validée porte sur 182 exigences et constitue souvent une étape supplémentaire entre la certification e1 et la certification r2.

Comme pour la certification e1, l’évaluation i1 est une évaluation adaptative aux menaces qui comprend un nombre fixe d’énoncés d’exigences, d’évaluations de l’état de préparation et d’évaluations validées, et ne peut pas être adaptée pour inclure la protection de la vie privée. De même, à l’instar de l’évaluation e1, l’évaluation i1 impose généralement au prestataire d’assurance de mettre en œuvre la gestion des privilèges, la gestion des mots de passe des utilisateurs, les droits d’accès des utilisateurs, la connexion sécurisée et d’autres contrôles de cybersécurité de base, mais elle ajoute des exigences supplémentaires telles que la mise en place d’un programme de gestion de la sécurité de l’information et d’une politique de contrôle des accès.

r2 : destinée aux organisations qui doivent démontrer le plus haut niveau d’assurance. Cette évaluation validée sur deux ans est conçue pour les organisations qui partagent des informations sensibles, gèrent de grands volumes de données ou sont confrontées à des exigences réglementaires strictes. Une évaluation r2 correctement définie garantit l’efficacité et la conformité des exigences de contrôle, et propose une sélection de contrôles flexibles, adaptés et basés sur les risques pour répondre aux besoins les plus stricts. L’évaluation HITRUST r2 contient plus de 2 000 énoncés d’exigences de contrôle, adaptés à l’évaluation en fonction des sélections et de la portée des contrôles.

La certification r2 exige que les fournisseurs d’assurance mettent en œuvre la gestion des privilèges, la gestion des mots de passe des utilisateurs, les droits d’accès des utilisateurs, la connexion sécurisée et d’autres contrôles de cybersécurité basiques, ainsi qu’un programme de gestion de la sécurité de l’information et une politique de contrôle des accès. Elle exige également que les prestataires de services d’assurance évaluent la continuité des activités en matière de sécurité de l’information, élaborent un cadre des exigences correspondant et mettent en œuvre d’autres contrôles et processus avancés.



Obtention de la certification



Les organisations peuvent obtenir le niveau de certification approprié par l’intermédiaire d’une organisation d’évaluation externe HITRUST approuvée. Les trois évaluations de HITRUST, ainsi que des outils supplémentaires de gouvernance, de gestion des risques et de la conformité, sont accessibles sur la plateforme centralisée basée sur l’application HITRUST MyCSF.



Ressources supplémentaires



Le HITRUST Assurance Program est l’un des éléments du cadre global de gestion des risques (RMF) de l’organisation, une suite de certifications, de produits, de méthodologies et d’outils créés pour répondre à la nécessité d’une « compréhension commune des contrôles de sécurité et de confidentialité nécessaires pour protéger les informations sensibles et la vie privée des personnes », selon le manuel de gestion des risques de HITRUST.

Initialement publié en 2009, le RMF propose une approche cohérente de la cybersécurité, de la gestion des risques et de la conformité. Le RMF comprend le HITRUST CSF, le HITRUST Assurance Program et les produits et les certifications associés. Il intègre les exigences légales et réglementaires des États américains, du gouvernement fédéral américain et de juridictions internationales, comme la loi HIPAA et le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne, le tout en s’appuyant sur une méthodologie standardisée, des contrôles de qualité et des évaluateurs externes certifiés HITRUST.

Pour plus d’informations sur les exigences de conformité de HITRUST ou le processus de certification, veuillez consulter le site web HITRUSTAlliance.net.