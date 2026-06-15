¿Qué es la automatización del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC)?

La automatización de la seguridad es un componente fundamental de las prácticas de DevSecOps (desarrollo, seguridad y operaciones), que integran los controles de seguridad directamente en los flujos de trabajo de entrega de software. DevSecOps puede ayudar a protegerse contra ciberataques mediante tiempos de respuesta más rápidos y reducción de errores manuales.

El escaneo automatizado de vulnerabilidades realiza de forma proactiva comprobaciones sistemáticas en todo un sistema informático, como una aplicación, en busca de vulnerabilidades conocidas. Aunque no puede identificar vulnerabilidades previamente desconocidas —como aquellas marcadas por exploits de día cero —, el escaneo automatizado aún puede ayudar a detectar y dirección vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVEs).

La gestión automatizada de secretos almacena, rota, distribuye y revoca las credenciales confidenciales, como las claves de API, sin el riesgo de que las credenciales estén codificadas o de tiempo de inactividad. El mapeo de dependencias automatizado analiza las relaciones entre los componentes del sistema para mantener la seguridad y el cumplimiento. Los controles automatizados de cumplimiento y aplicación de políticas simplifican aún más las prácticas de seguridad.

Operaciones con IA (AIOps) utilizan la IA para automatizar y mejorar la gestión de servicios de TI y las Operaciones mediante la detección de anomalías, la correlación de eventos, el análisis de la causa raíz y la corrección predictiva, además de otros casos de uso.