¿Qué son las pruebas de rendimiento?

Los criterios clave incluyen la velocidad (la rapidez con la que funciona), la estabilidad (si funciona sin fallos), la escalabilidad (la fluidez con la que se gestionan las cargas que aumentan) y la capacidad de respuesta (la rapidez con la que responde a las instrucciones del usuario).

El concepto de rendimiento del software es la base de todo uso informático, y un rendimiento deficiente puede arruinar los mejores esfuerzos de una organización para ofrecer una experiencia de usuario de calidad. Si los desarrolladores no supervisan adecuadamente las pruebas de rendimiento o no las ejecutan con suficiente frecuencia, pueden introducir cuellos de botella de rendimiento. Esta situación puede ahogar la capacidad de un sistema para gestionar incluso sus cargas de tráfico típicas durante los periodos esperados. El problema se agrava aún más cuando se producen picos de consumo inesperados que generan una demanda adicional.

Este desafío podría poner en peligro todas las operaciones públicas de una empresa. Las reputaciones de calidad duradera suelen tardar mucho tiempo en desarrollarse. Sin embargo, pueden dañarse rápida y permanentemente cuando el público comienza a cuestionar si un sistema o aplicación puede funcionar con una funcionalidad fiable. La paciencia del usuario final se está convirtiendo cada vez más en un bien limitado. Por lo tanto, dado que la reputación de la empresa suele estar en juego, hay mucho en juego cuando los problemas de rendimiento son el tema de conversación.