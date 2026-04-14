El ciclo de vida de desarrollo de software de IA (SDLC) representa la integración de herramientas y sistemas de IA en cada fase del SDLC tradicional para aumentar a los desarrolladores humanos. Esto tiene como objetivo mejorar la velocidad, la calidad y la toma de decisiones en todas las fases del desarrollo de software.
La integración de la inteligencia artificial en el SDLC tradicional forma parte de un cambio continuo hacia metodologías impulsadas por IA en los procesos empresariales, y podría decirse que es el componente más importante de este cambio. La IA y el machine learning se están convirtiendo rápidamente en la base de la disciplina de la codificación, con organizaciones de prácticamente todos los sectores experimentando con nuevas herramientas y enfoques para el desarrollo de IA. Algunos influencers tecnológicos incluso han proclamado con entusiasmo el fin de la codificación tradicional como disciplina rigurosa, preguntándose si aprender a codificar a la antigua usanza sigue "valiendo la pena". La generación de código de IA ya no es una novedad, es fundamental para la práctica de la codificación.
Los sistemas de IA agéntica sirven ahora como copilotos de los codificadores. Las plataformas impulsadas por modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) están democratizando la práctica del desarrollo de software, abriéndola a profesionales con una experiencia mínima o nula en codificación y eliminando gran parte de su monotonía. Estas herramientas permiten a los desarrolladores dedicar más tiempo a crear nuevos y emocionantes sistemas en lugar de realizar algunas de las tareas necesarias pero rutinarias que acompañan a la codificación.
Sin embargo, los expertos advierten contra una dependencia excesiva de las herramientas con IA. Aunque la IA tiene los claros beneficios de hacer que el SDLC sea más rápido, mejor, más barato e incluso más divertido, estas herramientas también tienen sus inconvenientes. Sigue siendo un desafío para las organizaciones diseñar flujos de trabajo que capturen los beneficios de la IA junto con la experiencia y la capacidad de razonamiento de los desarrolladores humanos experimentados.
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El propósito del SDLC es producir el software de mayor calidad al menor coste en el menor tiempo posible. A lo largo de la historia de la ingeniería de software, varias metodologías han definido la práctica. A partir de la década de 1970, la metodología Waterfall definió el proceso, con distintas fases secuenciales, en las que cada fase requería completarse antes de que los desarrolladores pudieran mover a la siguiente fase.
En la década siguiente, el rígido modelo Waterfall dio paso al desarrollo iterativo, con fases que permitían una implementación parcial, la recabación de feedback de los usuarios y el perfeccionamiento. La década de 2000 trajo consigo la metodología ágil, que cambió la disciplina hacia la colaboración, mejoró el feedback y generó ciclos de desarrollo más iterativos. En la década siguiente, la práctica del DevOps se consolidó. Este conjunto de filosofías, prácticas y herramientas culturales integró el desarrollo con los equipos de operaciones para permitir la integración y la entrega continuas (CI/CD).
Estas innovaciones han mejorado drásticamente el SDLC, pero el proceso sigue teniendo sus frustraciones. Los desarrolladores siguen dedicando su tiempo a apagar incendios cuando preferirían estar construyendo nuevos sistemas. Siguen lidiando con flujos de trabajo aislados y fragmentados. En muchas organizaciones, deben lidiar con la deuda técnica acumulada por décadas de soluciones descoordinadas y parches rápidos que no se implementaron con una visión a largo plazo.
El campo de la IA dio un gran salto adelante con el desarrollo del transformador, una arquitectura de modelo que hizo posible la creación de los modernos modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). El Codex de OpenAI, introducido en 2021, descendía de su modelo GPT-3 y se entrenaba con cantidades masivas de código público. Muchos consideran que este lanzamiento representa el comienzo de la era de la codificación con IA. Github lanzó ese mismo año su asistente de codificación Copilot, impulsado por Codex. En ese momento, la asistencia en la codificación mediante IA ya no era solo un tema de interés especializado dentro de la investigación académica, sino un producto generalizado que se estaba implementando rápidamente en los flujos de trabajo de las empresas.
Al año siguiente, ChatGPT de OpenAI llevó al mercado general el concepto de conversar con un chatbot con IA. Pero aunque la capacidad de conversar con la IA es importante, la IA también debe ser capaz de comprender el contexto más amplio del código para poder ofrecer recomendaciones óptimas. Desarrollos posteriores como Code Llama permitieron ventanas de contexto más grandes y una mejor comprensión contextual.
Los sistemas agénticos representan la próxima gran innovación. Con agentes capaces de razonar y actuar (como en el marco de ReAct), los LLM no solo podrían pensar y hablar, sino también tomar medidas dentro de un entorno de desarrollo. Ahora, los agentes podían realizar llamadas a herramientas e interactuar con una base de código de forma semiautónoma.
Los agentes de IA siguen revolucionando el desarrollo de software. En lugar de sustituir a los desarrolladores humanos, los agentes actúan como una capa inteligente que aumenta la productividad, reduce la carga cognitiva y mejora la toma de decisiones. A través de la planificación, el análisis, la codificación, las pruebas, la implementación y el mantenimiento, la IA transforma el SDLC en un proceso aún más adaptable, eficiente e iterativo.
La revolución continúa, y la codificación asistida por agentes tiene el potencial de ser un cambio mucho más impactante para el proceso de desarrollo que Waterfall, Agile o DevOps.
Las soluciones de IA se pueden utilizar en todo el SDLC, proporcionando soporte integral desde la planificación hasta el mantenimiento.
La fase de planificación del proyecto establece los objetivos y el alcance de un proyecto de desarrollo de software. La IA aumenta estas primeras etapas de la ideación y el alcance al ayudar a los equipos a aclarar los objetivos y a traducir sus ideas en planes estructurados. Las herramientas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) pueden resumir las entrevistas con los stakeholders y traducirlos en hojas de ruta del proyecto. Las herramientas de gestión de proyectos de IA pueden ayudar a elaborar calendarios y asignar recursos.
Durante la fase de análisis, el equipo de desarrollo recopila y analiza información sobre los requisitos del proyecto. La IA puede convertir entradas no estructuradas como correos electrónicos, diálogos de chatbot y tickets de soporte en documentos de requisitos. La IA también puede actuar como una herramienta de garantía de calidad en la que los modelos de IA especializados identifican y validan los requisitos. Los modelos pueden analizar la viabilidad dentro de una pila tecnológica específica para predecir cuellos de botella en el rendimiento o problemas de compatibilidad, y hacer recomendaciones entre los proveedores de infraestructura.
La fase de diseño implica definir la arquitectura del proyecto. Los pasos fundamentales incluyen definir la navegación del software, las interfaces de usuario, el diseño de la base de datos, etc. La IA puede proporcionar recomendaciones estructurales, ayudando a los diseñadores humanos a elegir diversos métodos arquitectónicos, marcos de software, esquemas de bases de datos y otros elementos. Del mismo modo, las interfaces de usuario pueden generarse y probarse rápidamente. Las herramientas de IA generativa también pueden producir prototipos interactivos.
La fase de codificación, o desarrollo, es cuando el equipo escribe el código y construye el software, basado en las directrices creadas durante las fases anteriores. Aquí la IA tiene su impacto más visible e inmediato.
Los agentes de IA gestionados con sistemas como IBM pueden trabajar junto a los desarrolladores humanos en su entorno de desarrollo integrado (IDE) y ayudarles a crear software mucho más rápido gracias al poder de codificación agéntica. Bob analiza el código en tiempo real, detectando problemas de complejidad y oportunidades de refactorización, lo que ayuda a los desarrolladores a evitar la deuda técnica.
Estas herramientas pueden generar fragmentos de código de alta calidad e incluso módulos enteros a partir de instrucciones en lenguaje natural o implementaciones parciales. Aunque la supervisión humana sigue siendo crucial, la IA puede acelerar el tiempo desde el concepto hasta el código.
La documentación del código es otra tarea que consume mucho tiempo y que puede gestionarse fácilmente durante esta fase con las capacidades de la IA.
La fase de pruebas comienza después de que el equipo de desarrollo ha creado una pieza funcional de software. Durante esta fase, el equipo busca oportunidades para eliminar errores y mejorar el producto final. La IA puede crear automáticamente casos de prueba analizando el código fuente e identificando posibles puntos de fallo o casos extremos complejos. Puede detectar anomalías en el comportamiento de las aplicaciones y realizar pruebas de regresión visual.
En la fase de implementación, el software ajustado se instala en el entorno de producción, donde los usuarios pueden acceder a él. La IA puede agilizar y optimizar los procesos de integración e implementación continuos al predecir los cuellos de botella y aumentar la automatización de las tareas rutinarias. Los sistemas de monitorización de IA analizan los registros, las métricas y el comportamiento del sistema en tiempo real para detectar posibles fallos antes de que se agraven, minimizando los costosos tiempos de inactividad.
La fase de mantenimiento, que llevan a cabo los equipos de software, implica trabajo posterior a la implementación para garantizar el funcionamiento continuo del programa: impulsar actualizaciones y optimizaciones, realizar cambios imprevistos, probar parches, abordar nuevos casos de uso y eliminar cualquier error que encuentren los usuarios. El software de codificación de IA puede categorizar y priorizar automáticamente los informes de errores, resumir incidentes y sugerir causas raíz, así como proponer correcciones de depuración. Permite un enfoque más proactivo del mantenimiento al realizar una monitorización continua de los sistemas entrelazados, lo que permite a estos sistemas descubrir ineficiencias que los humanos podrían pasar por alto.
Las herramientas de IA son sistemas probabilísticos alimentados por algoritmos complejos y no razonan del mismo modo que los ingenieros humanos. Sus outputs se basan en patrones de su conjunto de datos de entrenamiento, no en una verdadera comprensión. El código generado por la IA puede parecer correcto, pero puede contener problemas sutiles. Predice lo que debería funcionar, estadísticamente hablando, no lo que funciona en un contexto concreto del mundo real. La IA puede pasar por alto o descartar la importancia de las dependencias entre sistemas, las integraciones de API o las normas de diseño organizativo. Pueden llamar a funciones que en realidad no existen porque son alucinaciones. Un código de IA no controlado puede introducir vulnerabilidades de seguridad o ineficiencias de recursos.
Las grandes organizaciones y empresas están experimentando ahora con herramientas de codificación asistidas por IA, llegando incluso a animar a sus empleados a incursionar en el "vibe coding". La tarea de la empresa moderna es encontrar el equilibrio adecuado entre la aportación humana y la asistencia de la IA. Por lo general, se recomienda un enfoque human-in-the-loop (HITL) para cualquier tipo de proyecto de codificación serio.
Escribir código es menos un cuello de botella, pero evaluar el código escrito por la IA sí lo es. La evaluación también es algo que la IA puede realizar parcialmente, sin embargo, las organizaciones tendrán que mejorar los procesos de revisión, las buenas prácticas e incluso su cultura en torno al tema de cómo se debe evaluar el código generado por la IA. Incluso la composición fundamental de los equipos de desarrollo y la práctica de desarrollo tendrán que remodelarse para tener en cuenta estas tecnologías. Por ejemplo, los ingenieros sénior tendrán que dedicar más tiempo a la arquitectura y las revisiones que a la implementación. Los desarrolladores actuarán más como comisarios y solucionadores de problemas. Las organizaciones que puedan reconstruir su SDLC para beneficiarse de las herramientas de IA estarán posicionadas para ofrecer e innovar más rápido.
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