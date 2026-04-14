El propósito del SDLC es producir el software de mayor calidad al menor coste en el menor tiempo posible. A lo largo de la historia de la ingeniería de software, varias metodologías han definido la práctica. A partir de la década de 1970, la metodología Waterfall definió el proceso, con distintas fases secuenciales, en las que cada fase requería completarse antes de que los desarrolladores pudieran mover a la siguiente fase.

En la década siguiente, el rígido modelo Waterfall dio paso al desarrollo iterativo, con fases que permitían una implementación parcial, la recabación de feedback de los usuarios y el perfeccionamiento. La década de 2000 trajo consigo la metodología ágil, que cambió la disciplina hacia la colaboración, mejoró el feedback y generó ciclos de desarrollo más iterativos. En la década siguiente, la práctica del DevOps se consolidó. Este conjunto de filosofías, prácticas y herramientas culturales integró el desarrollo con los equipos de operaciones para permitir la integración y la entrega continuas (CI/CD).

Estas innovaciones han mejorado drásticamente el SDLC, pero el proceso sigue teniendo sus frustraciones. Los desarrolladores siguen dedicando su tiempo a apagar incendios cuando preferirían estar construyendo nuevos sistemas. Siguen lidiando con flujos de trabajo aislados y fragmentados. En muchas organizaciones, deben lidiar con la deuda técnica acumulada por décadas de soluciones descoordinadas y parches rápidos que no se implementaron con una visión a largo plazo.

El campo de la IA dio un gran salto adelante con el desarrollo del transformador, una arquitectura de modelo que hizo posible la creación de los modernos modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). El Codex de OpenAI, introducido en 2021, descendía de su modelo GPT-3 y se entrenaba con cantidades masivas de código público. Muchos consideran que este lanzamiento representa el comienzo de la era de la codificación con IA. Github lanzó ese mismo año su asistente de codificación Copilot, impulsado por Codex. En ese momento, la asistencia en la codificación mediante IA ya no era solo un tema de interés especializado dentro de la investigación académica, sino un producto generalizado que se estaba implementando rápidamente en los flujos de trabajo de las empresas.

Al año siguiente, ChatGPT de OpenAI llevó al mercado general el concepto de conversar con un chatbot con IA. Pero aunque la capacidad de conversar con la IA es importante, la IA también debe ser capaz de comprender el contexto más amplio del código para poder ofrecer recomendaciones óptimas. Desarrollos posteriores como Code Llama permitieron ventanas de contexto más grandes y una mejor comprensión contextual.

Los sistemas agénticos representan la próxima gran innovación. Con agentes capaces de razonar y actuar (como en el marco de ReAct), los LLM no solo podrían pensar y hablar, sino también tomar medidas dentro de un entorno de desarrollo. Ahora, los agentes podían realizar llamadas a herramientas e interactuar con una base de código de forma semiautónoma.

Los agentes de IA siguen revolucionando el desarrollo de software. En lugar de sustituir a los desarrolladores humanos, los agentes actúan como una capa inteligente que aumenta la productividad, reduce la carga cognitiva y mejora la toma de decisiones. A través de la planificación, el análisis, la codificación, las pruebas, la implementación y el mantenimiento, la IA transforma el SDLC en un proceso aún más adaptable, eficiente e iterativo.

La revolución continúa, y la codificación asistida por agentes tiene el potencial de ser un cambio mucho más impactante para el proceso de desarrollo que Waterfall, Agile o DevOps.