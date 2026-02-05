Integración de IA generativa: factores a tener en cuenta

Los datos de alta calidad pueden conducir a modelos de IA generativa de alto rendimiento. Y aunque las auditorías de datos, la integración de datos y la preparación de datos son aspectos típicos del proceso de integración de la IA generativa, añadir un contexto relevante puede elevar aún más la calidad de los datos y dar lugar a resultados más conscientes del contexto.

Una forma de incluir contexto es afinar un modelo preentrenado en conjuntos de datos más pequeños específicos de su dominio o tareas y casos de uso del mundo real. Esto ayuda a ahorrar el tiempo, el esfuerzo y el coste significativos asociados con el entrenamiento de modelos desde cero.

Mientras tanto, tanto la generación aumentada por recuperación (RAG) como el Model Context Protocol (MCP) incorporan contexto en tiempo real. Un sistema RAG recupera datos de una base de conocimientos externa, aumenta la instrucción con un contexto mejorado a partir de los datos recuperados y genera una respuesta. MCP funciona de manera similar, pero en lugar de agregar contexto antes de la generación como lo hace RAG, MCP fusiona contexto durante la generación. Actúa como una capa estandarizada para que las aplicaciones de IA se conecten a fuentes de datos externas, servicios y herramientas, aprovechando los datos en tiempo real.