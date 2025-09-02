Servicios de integración de IA

Cree flujos de trabajo fiables de principio a fin, con IA, que comienzan y terminan con valor añadido

Rompa los silos gracias a la transformación con IA

Nuestros servicios de integración de IA permiten a las organizaciones crear experiencias con IA para clientes y empleados que desbloquean nuevas vías de crecimiento. Con la integración de servicios de IA prediseñados, como IBM® Consulting Advantage for Agentic Applications, optimice la preparación para la IA con el fin de obtener resultados medibles en ámbitos críticos como RR. HH., compras, atención al cliente y muchos más.

No se limite a aumentar las tareas, replantéese cómo se realiza el trabajo utilizando sus datos con una orquestación de IA observable y gobernada, accesible para usuarios con cualquier tipo de experiencia, para crear flujos de trabajo escalables con IA integrada de forma más rápida.
Capacidades Diseñe e implemente aplicaciones de IA agéntica

No solo creamos modelos y agentes de IA. Ofrecemos aplicaciones agénticas que integran de manera fluida la experiencia del usuario, la ejecución autónoma de procesos y productos de datos con IA para impulsar resultados empresariales reales.

 ¿Es nuevo en el mundo de los agentes? Más información aquí Transformación a escala empresarial

Consiga un impacto escalable en todas las áreas de su negocio, incluyendo, entre otras, el servicio de atención al cliente, las finanzas, las compras y los RR. HH., gracias a nuestras alianzas estratégicas, nuestra plataforma de IA watsonx líder en el sector y nuestros activos. Todos estos servicios están disponibles y garantizan desde el principio un gobierno, un control y una medición del valor de la IA a nivel empresarial.

 Más información sobre nuestros partners Gobierno por diseño

Integramos el gobierno en todo el proceso de desarrollo de la IA, con monitorización, control y seguimiento del valor incorporados, para garantizar que todas las aplicaciones agénticas sean seguras y medibles y se ajusten a la normativa.

 Más información sobre nuestros servicios de gobierno de la IA Ejecución integral de la IA

Transforme procesos completos, desde la IA generativa hasta la experiencia del usuario, pasando por los flujos de trabajo y los datos, mediante el uso de aplicaciones agénticas que proporcionan una mayor automatización, menores costes y decisiones más rápidas e inteligentes en todo el proceso.

 Más información sobre nuestros servicios de automatización

Conocimiento

Descubra cómo los líderes empresariales pueden implementar la IA agéntica de manera eficaz y eficiente.
¿Se están desperdiciando sus agentes de IA?
En este blog, le explicamos cómo navegar por las complejidades de la IA agéntica para que pueda aprovechar todo su potencial.
Uso de agentes de IA para la transformación empresarial
Descubra cómo un director de inversiones (CIO) utiliza agentes de IA para proporcionar conocimientos en tiempo real y aumentar la eficacia del equipo.
Escalar la IA agéntica en AWS con IBM Consulting Advantage
Explore cómo IBM Consulting Advantage for Agentic Applications proporciona un enfoque estructurado para crear, implementar y escalar aplicaciones agénticas en Amazon Web Services.
Conozca a nuestros expertos Francesco Brenna
Senior Partner y vicepresidente, Integración de la IA, IBM Consulting
Sumeet Parashar
Associate Partner, Servicios globales de integración de IA, Microsoft Offering, IBM Consulting
Janorious Rabeela
CTO global, Servicios de integración de IA, IBM Consulting
Shobhit Varshney
Jefe de Datos e IA, vicepresidente y socio sénior, IBM Consulting
Tom Utiger
Líder global de Servicios de Integración de IA, IBM Consulting
Soluciones relacionadas Consultoría de inteligencia artificial

Cree flujos de trabajo inteligentes que utilicen IA, datos y análisis de riesgos para convertir las aspiraciones en materia de IA en resultados empresariales tangibles.

 Explore los servicios de consultoría de IA Consultoría de datos

Desbloquee todo el valor de sus datos con una estrategia personalizada para que pueda sacar el máximo partido a sus inversiones en inteligencia artificial.

 Explore los servicios de consultoría de datos Gobierno de la IA

Sepa cómo trabajamos con los clientes para crear una estrategia de IA responsable y transparente, respaldada por marcos de gobierno organizativo y metodologías junto con plataformas automatizadas de gobierno de la IA.

 Explore los servicios de gobierno de la IA
Próximos pasos

