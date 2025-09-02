Cree flujos de trabajo fiables de principio a fin, con IA, que comienzan y terminan con valor añadido
Nuestros servicios de integración de IA permiten a las organizaciones crear experiencias con IA para clientes y empleados que desbloquean nuevas vías de crecimiento. Con la integración de servicios de IA prediseñados, como IBM® Consulting Advantage for Agentic Applications, optimice la preparación para la IA con el fin de obtener resultados medibles en ámbitos críticos como RR. HH., compras, atención al cliente y muchos más.
No se limite a aumentar las tareas, replantéese cómo se realiza el trabajo utilizando sus datos con una orquestación de IA observable y gobernada, accesible para usuarios con cualquier tipo de experiencia, para crear flujos de trabajo escalables con IA integrada de forma más rápida.
No solo creamos modelos y agentes de IA. Ofrecemos aplicaciones agénticas que integran de manera fluida la experiencia del usuario, la ejecución autónoma de procesos y productos de datos con IA para impulsar resultados empresariales reales.
Consiga un impacto escalable en todas las áreas de su negocio, incluyendo, entre otras, el servicio de atención al cliente, las finanzas, las compras y los RR. HH., gracias a nuestras alianzas estratégicas, nuestra plataforma de IA watsonx líder en el sector y nuestros activos. Todos estos servicios están disponibles y garantizan desde el principio un gobierno, un control y una medición del valor de la IA a nivel empresarial.
Integramos el gobierno en todo el proceso de desarrollo de la IA, con monitorización, control y seguimiento del valor incorporados, para garantizar que todas las aplicaciones agénticas sean seguras y medibles y se ajusten a la normativa.
Transforme procesos completos, desde la IA generativa hasta la experiencia del usuario, pasando por los flujos de trabajo y los datos, mediante el uso de aplicaciones agénticas que proporcionan una mayor automatización, menores costes y decisiones más rápidas e inteligentes en todo el proceso.
Cree flujos de trabajo inteligentes que utilicen IA, datos y análisis de riesgos para convertir las aspiraciones en materia de IA en resultados empresariales tangibles.
Desbloquee todo el valor de sus datos con una estrategia personalizada para que pueda sacar el máximo partido a sus inversiones en inteligencia artificial.
Sepa cómo trabajamos con los clientes para crear una estrategia de IA responsable y transparente, respaldada por marcos de gobierno organizativo y metodologías junto con plataformas automatizadas de gobierno de la IA.
