Al reunirse con líderes empresariales, hay entusiasmo en torno al potencial de lo que la IA agéntica puede hacer por una organización. También existe una clara necesidad de responder a la pregunta de cómo los líderes empresariales pueden implementar de manera efectiva y eficiente la IA agéntica.
Una nueva investigación del IBM Institute for Business Value muestra la aceptación y el entusiasmo de los líderes empresariales: el 86 % de los encuestados esperan que la automatización de procesos y la reinvención del flujo de trabajo sean más eficaces con agentes de IA para 2027.
Las herramientas tradicionales de IA o automatización ofrecen ganancias de productividad útiles, aunque marginales, pero no están transformando el proceso subyacente. Con la IA agéntica, podemos empezar a impulsar resultados empresariales más grandes y estratégicos que pueden crear una mayor productividad y eficiencia en una organización.
No se trata solo de que la IA nos diga qué hacer, sino de que la IA empiece a hacerlo. Debemos ir más allá de los asistentes de IA y ampliar las posibilidades de los agentes de IA que pueden ejecutar y adaptar procesos bajo supervisión humana. Este cambio requiere una reingeniería real de cómo se hace el trabajo, desbloqueando el tipo de valor que los líderes empresariales realmente quieren lograr.
Según el IBM Institute for Business Value, el 76 % de los ejecutivos encuestados afirman que están operando y entregando pruebas de concepto que permiten la automatización autónoma de flujos de trabajo inteligentes a través de agentes de IA.
Todos los clientes con los que he trabajado quieren que tengamos un conocimiento profundo de la IA agéntica, un punto de vista creíble y experiencia en el escalado de la IA agéntica. Y por buenas razones. La IA agéntica es muy prometedora y tiene un inmenso potencial para transformar su negocio, pero también conlleva exigencias técnicas y la necesidad de un cambio cultural dentro de la organización.
Por mi propia experiencia, he aprendido que el "cómo" se ha convertido en un enfoque destacado para los clientes y las organizaciones. Están interesados en ver resultados increíbles en ahorro de costes, eficiencia y productividad. Las siguientes son mis conocimientos sobre cómo integrar esta tecnología y escalarla para obtener grandes resultados.
Áreas específicas en las que hemos visto el trabajo de la IA agéntica incluyen el servicio de atención al cliente, las compras, las finanzas y todo el proceso de TI, pero lo que estamos viendo específicamente en el servicio de atención al cliente es una oportunidad significativa.
De hecho, hemos transformado los centros de contacto que utilizaban chatbots y herramientas de automatización al pasar a un enfoque agéntico. Nuestro enfoque de experiencia conversacional agéntica introduce un equipo coordinado de agentes de IA capaces de gestionar una gama más amplia y compleja de consultas de los clientes, en lugar de un único asistente con guión, como un chatbot. Esto ayuda a lograr eficiencias significativas mientras opera con una base de guardarraíles definidos para impulsar el cumplimiento y la coherencia.
Lo que hace que la IA agéntica sea más eficaz que los chatbot es su capacidad para operar de forma holística, no solo siguiendo guiones, sino coordinando acciones de forma dinámica, adaptándose a las excepciones y aprendiendo continuamente. Los agentes no trabajan en una secuencia fija. Colaboran entre sí y con humanos para determinar la forma más eficiente de resolver tareas complejas en tiempo real.
Hay medidas preventivas y preparativos que deben tomarse para implementar la IA agéntica de manera efectiva y eficiente antes de que una organización pueda escalar soluciones y ver mejores resultados.
Lo primero es identificar una oportunidad dentro de su negocio. Por ejemplo, supongamos que quiero que mi función de compras sea más eficiente y quiero implementar una solución de agencia. IBM desarrolló una metodología para que los clientes evalúen formalmente si una solución de agencia proporciona valor añadido y mejora el proceso o el flujo de trabajo.
Nuestro enfoque de evaluación de la preparación de la IA agéntica se basa en:
La segunda parte del "cómo" considera las capacidades subyacentes de la arquitectura empresarial e identifica cómo las arquitecturas pueden necesitar evolucionar. Esto puede significar pensar más allá de las capas de integración tradicionales y establecer una arquitectura moderna diseñada para flujos de trabajo autónomos impulsados por IA. Algunas de las capacidades necesarias incluyen:
Los datos siguen siendo fundamentales para el éxito de la implementación de la IA y son una parte crítica de la conversación desde el principio. Nuestro punto de vista en IBM es que esta aplicación de IA agéntica solo puede aportar valor si se combinan experiencia, proceso y datos.
La gestión de datos estructurados y datos no estructurados, asegurando la calidad de datos y protegiendo la protección de datos son desafíos continuos. Sin embargo, con las estrategias adecuadas, las empresas pueden aprovechar el poder de la IA para impulsar la transformación y el crecimiento futuro.
Hay tres retos principales que hay que tener en cuenta a la hora de preparar una empresa para la transformación de la IA.
Otro factor clave que los clientes deben tener en cuenta es una sólida gestión del cambio. En concreto, los clientes deben tener en cuenta a las personas que necesitan adoptar la IA como parte de su trabajo diario.
Un ejemplo tangible lo encontramos en la perspectiva de la transformación de RR. HH. , un caso de uso en el que realmente necesitamos replantearnos las funciones de las personas y considerar dónde podría ser más valiosa la IA. Muchos de nuestros clientes del área de recursos humanos piensan en mejorar las habilidades y reciclar a los empleados cuyas funciones se están redefiniendo.
La gestión del cambio debe ser una parte integral de cualquier transformación de la IA. No se trata solo de una implementación técnica; es un proceso holístico que requiere que el cliente tenga en cuenta todo el ecosistema que hace que el negocio funcione sin problemas, incluida la tecnología, los procesos y las personas.
Este cambio con la IA agéntica no es solo un cambio para los empleados y una reconfiguración de las funciones laborales. Por ejemplo, en IBM, reinventar los procesos para crear flujos de trabajo en los que la IA pueda integrarse para crear una optimización fluida es lo que hace posible una transformación y ayudó a que IBM impulsara 3500 millones de aumentos de productividad.
Contamos con las herramientas y la experiencia necesarias para asesorar a nuestros clientes sobre la estrategia y el método adecuados para incorporar la IA agéntica a su negocio.
Una vez que se ha establecido el "cómo" y el cliente entiende lo que es necesario para escalar con éxito la IA agéntica, la siguiente parte del proceso es integrar la IA agéntica en el negocio.
A la hora de integrar la IA agéntica en su negocio, tengo tres recomendaciones:
Planifique la escalabilidad: diseñe su arquitectura de IA para escalar rápidamente, empezando por un gobierno sólido desde el principio y datos de calidad con los que trabajar ahora y en el futuro.
La IA agéntica ya está en el centro de la innovación empresarial. Las plataformas SaaS tradicionales están evolucionando hacia mercados de agentes, donde las aplicaciones de agentes pueden obtener, invocar y coordinar agentes de IA en múltiples sistemas para ejecutar flujos de trabajo completos.
En lugar de depender de aplicaciones monolíticas para realizar tareas rígidas, las empresas comenzarán a implementar sistemas multiagente que coordinen dinámicamente el trabajo, se adapten al contexto y reduzcan la necesidad de intervención manual.
Esta transformación marca el comienzo de una nueva arquitectura para las operaciones digitales, una construida para la autonomía, la velocidad y la optimización continua.
