El "cómo": navegar por las complejidades de la IA agéntica

Uno de los principales retos a la hora de implementar la IA agéntica es preparar las aplicaciones para su uso empresarial. Esto implica integrar de forma segura los agentes de IA en un entorno de TI complejo y orquestar sus interacciones entre distintos sistemas. Para lograrlo, las organizaciones deben:

Aprovechar las inversiones existentes: aproveche las inversiones estratégicas existentes en plataformas de datos e IA. Ya sea IBM® watsonx, Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) o Google Cloud, estas plataformas constituyen la base para implementar la IA agéntica.

Evaluar los casos de uso: realice evaluaciones exhaustivas de los procesos empresariales para identificar aquellos que pueden obtener un beneficio de la IA agéntica. Esto implica evaluar la idoneidad de los procesos para la IA agéntica y determinar las capacidades necesarias para transformarlos.

Diseñar arquitecturas escalables: desarrolle una arquitectura que admita una integración y orquestación fluidas de agentes en todas las plataformas. Esto incluye capacidades como la orquestación multiagente, la colaboración segura entre agentes, el acceso controlado a las herramientas y la gestión centralizada del ciclo de vida de los agentes.