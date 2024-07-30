Guía paso a paso: IA generativa para su empresa

La inteligencia artificial generativa (IA generativa) está transformando el mundo empresarial al crear nuevas oportunidades para la innovación, la productividad y la eficiencia. Esta guía ofrece una hoja de ruta clara para que las empresas inicien su viaje hacia la IA generativa. Proporciona conocimientos prácticos accesibles a todos los niveles de experiencia técnica, al tiempo que describe las funciones de los principales stakeholders a lo largo del proceso de adopción de la IA.
Establecer objetivos claros es crucial para el éxito de su iniciativa de IA generativa.
Al establecer los objetivos de la IA generativa, comience por examinar los objetivos estratégicos generales de su organización. Ya sea para mejorar la experiencia del cliente, aumentar la eficiencia operativa o impulsar la innovación, sus iniciativas de IA deben apoyar directamente estos objetivos empresariales más amplios.
Mire más allá de las mejoras incrementales y céntrese en cómo la IA generativa puede transformar fundamentalmente sus procesos u ofertas empresariales. Esto podría implicar reinventar los ciclos de desarrollo de productos, crear nuevas fuentes de ingresos o revolucionar los procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, una empresa de medios de comunicación podría fijarse el objetivo de utilizar la IA generativa para crear contenidos personalizados a escala, lo que podría abrir nuevos mercados o segmentos de audiencia.
Establezca métricas claras y cuantificables para medir el éxito de sus iniciativas de IA generativa. Estas podrían incluir indicadores financieros como el crecimiento de los ingresos o el ahorro de costes, métricas operativas como las mejoras de productividad o el tiempo ahorrado, o medidas centradas en el cliente como las puntuaciones de satisfacción o las tasas de interacción.
Con una imagen clara del problema empresarial y los resultados deseados, es necesario profundizar en los detalles para reducir el problema empresarial a un caso de uso.
Realice una evaluación de viabilidad técnica para evaluar la complejidad de integrar la IA generativa en los sistemas existentes. Esto incluye determinar si es necesario el desarrollo de modelos personalizados o si se pueden utilizar modelos preentrenados, y considerar los requisitos computacionales para diferentes casos de uso.
Desarrolle una matriz de puntuación para sopesar factores como el impacto potencial en los ingresos, las oportunidades de reducción de costes, la mejora de las métricas empresariales clave, la complejidad técnica, los requisitos de recursos y el tiempo de implantación.
Una vez elegido un caso de uso, esboce una prueba técnica de concepto que incluya requisitos de preprocesamiento de datos, criterios de selección de modelos, puntos de integración con sistemas existentes y métricas de rendimiento y criterios de evaluación.
La implicación temprana de los principales stakeholders es vital para alinear su iniciativa de IA generativa con las necesidades organizativas y garantizar un amplio apoyo. La mayoría de los equipos deben incluir al menos cuatro tipos de miembros del equipo.
Una evaluación exhaustiva de tus activos de datos es esencial para una implementación exitosa de la IA generativa.
Los datos son, sin duda, la base de la IA generativa, por lo que es fundamental disponer de un inventario completo. El primer paso es identificar todas las fuentes de datos potenciales en su organización, incluidos los datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Evalúe cada fuente en función de su relevancia para sus objetivos específicos de IA generativa. Por ejemplo, si desarrolla un chatbot de atención al cliente, querrá centrarse en los registros de interacción con clientes, bases de datos de información de productos y preguntas frecuentes
Herramientas como IBM watsonx.data pueden ser muy valiosas para centralizar y preparar sus datos para cargas de trabajo de IA generativa. Por ejemplo, watsonx.data ofrece un único punto de entrada para acceder a todos sus datos en la nube y on-premises. Este acceso unificado simplifica la gestión de datos y las tareas de integración. Mediante este enfoque centralizado, watsonx.data agiliza el proceso de preparación y validación de datos para modelos de IA. Como resultado, sus iniciativas de IA generativa se construyen sobre una base sólida de datos controlados y fiables.
Aquí es cuando sus ingenieros de datos utilizan su experiencia para evaluar la calidad de los datos y establecer procesos sólidos de preparación de datos. Recuerde, la calidad de sus datos afecta directamente al rendimiento de sus modelos de IA generativa.
Elegir el modelo de IA adecuado es una decisión crítica para el éxito de su proyecto.
Los científicos de datos desempeñan un papel crucial a la hora de seleccionar el modelo fundacional adecuado para su caso de uso. Evalúan factores como el rendimiento del modelo, el tamaño y la especialización para encontrar el mejor ajuste. IBM watsonx.ai ofrece una biblioteca de modelos fundacionales que simplifica este proceso, proporcionando una gama de modelos preentrenados optimizados para diferentes tareas. Esta biblioteca permite a los científicos de datos experimentar rápidamente con varios modelos, acelerando el proceso de selección y garantizando que el modelo elegido se alinea con los requisitos del proyecto.
Estos modelos Granite se entrenan con datos empresariales fiables de fuentes como Internet, el mundo académico, el código, el ámbito jurídico y el financiero, lo que los hace ideales para una amplia gama de aplicaciones empresariales. Tenga en cuenta las ventajas y desventajas entre los modelos preentrenados, como IBM Granite, disponible en plataformas como watsonx.ai, y las opciones personalizadas.
Involucre a sus desarrolladores de IA desde el principio para planificar cómo el modelo elegido se integra con sus sistemas y flujos de trabajo existentes, ayudando a garantizar un proceso de adopción fluido.
El entrenamiento y la validación son pasos cruciales para perfeccionar el rendimiento del modelo de IA generativa.
Utilice plataformas como watsonx.ai para un entrenamiento eficiente de su modelo. A lo largo del proceso, monitorice de cerca el progreso y ajuste los parámetros para optimizar el rendimiento.
Es fundamental realizar pruebas rigurosas. Kits de herramientas de gobierno como watsonx.governance pueden ayudar a evaluar el comportamiento de su modelo y garantizar el cumplimiento de las normativas y directrices éticas pertinentes.
La implementación de su modelo de IA marca la transición del desarrollo a la aplicación en el mundo real.
Los desarrolladores toman la iniciativa en la integración de los modelos en las aplicaciones empresariales existentes. Se centran en crear API o interfaces que permitan una comunicación fluida entre el modelo fundacional y la aplicación. También se encargan del preprocesamiento de datos, el formato de output y la escalabilidad, para garantizar que las respuestas del modelo se ajusten a la lógica empresarial y a los requisitos de la experiencia del usuario.
Es esencial establecer bucles de feedback claros con los usuarios y su equipo técnico. Esta comunicación continua es vital para identificar problemas, recopilar conocimientos y fomentar la mejora continua de su solución de IA generativa.
A medida que su proyecto de IA generativa madura, es hora de ampliar su impacto y capacidades.
A medida que su proyecto inicial de IA generativa demuestre su valor, busque oportunidades para aplicarlo en toda la organización.
Esto podría implicar adaptar el modelo a casos de uso similares o explorar características más avanzadas en plataformas como watsonx.ai para abordar retos complejos.
A medida que escala, es fundamental mantener prácticas de gobierno sólidas. Herramientas como watsonx.governance pueden ayudar a garantizar que sus capacidades de IA generativa en expansión sigan siendo éticas, conformes y alineadas con los objetivos de su negocio.
Adoptar la IA generativa es algo más que implementar nuevas tecnologías, es un viaje transformador que puede remodelar su panorama empresarial. Esta guía establece las bases para utilizar la IA generativa con el fin de impulsar la innovación y garantizar ventajas competitivas. A medida que dé sus próximos pasos, recuerde:
Al adoptar estos principios, estará bien posicionado para desbloquear todo el potencial de la IA generativa en su negocio.
Descubra cómo la plataforma IBM watsonx puede acelerar sus objetivos de IA generativa. Desde la preparación de los datos con watsonx.data hasta el desarrollo de modelos con watsonx.ai y las prácticas responsables de IA con watsonx.governance, tenemos las herramientas para apoyar su viaje en cada paso del camino.