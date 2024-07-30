Guía paso a paso: IA generativa para su empresa

Establecer objetivos claros es crucial para el éxito de su iniciativa de IA generativa.

Identifique retos empresariales específicos que la IA generativa podría abordar

Al establecer los objetivos de la IA generativa, comience por examinar los objetivos estratégicos generales de su organización. Ya sea para mejorar la experiencia del cliente, aumentar la eficiencia operativa o impulsar la innovación, sus iniciativas de IA deben apoyar directamente estos objetivos empresariales más amplios.

Identifique oportunidades de transformación

Mire más allá de las mejoras incrementales y céntrese en cómo la IA generativa puede transformar fundamentalmente sus procesos u ofertas empresariales. Esto podría implicar reinventar los ciclos de desarrollo de productos, crear nuevas fuentes de ingresos o revolucionar los procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, una empresa de medios de comunicación podría fijarse el objetivo de utilizar la IA generativa para crear contenidos personalizados a escala, lo que podría abrir nuevos mercados o segmentos de audiencia.

Involucre a los líderes empresariales para esbozar los resultados esperados y las métricas de éxito

Establezca métricas claras y cuantificables para medir el éxito de sus iniciativas de IA generativa. Estas podrían incluir indicadores financieros como el crecimiento de los ingresos o el ahorro de costes, métricas operativas como las mejoras de productividad o el tiempo ahorrado, o medidas centradas en el cliente como las puntuaciones de satisfacción o las tasas de interacción.