A medida que la era de la IA va tomando forma, las empresas se plantean cada vez más cómo integrar de la mejor manera posible la inteligencia artificial en sus sistemas actuales. Tomemos Coca-Cola Europacific Partners, una empresa global de bebidas que incorporó análisis con IA como parte de su transformación en compras. Este esfuerzo generó más de 40 millones de dólares en beneficios empresariales generales, incluidos 5 millones de dólares en ahorros anuales de costes y evitaciones.1

La integración de la IA en los procesos empresariales es un componente vital de las iniciativas de transformación digital. La IA automatiza las tareas repetitivas, ayuda a mejorar la eficiencia, ayuda a descubrir perspectivas que se pueden ejecutar y conduce a una toma de decisiones más rápida e inteligente.

La integración de la IA varía en función del sector, las necesidades empresariales y los casos de uso. Los minoristas de comercio electrónico, por ejemplo, podrían emplear análisis predictivo para las previsiones de ventas, motores de recomendación para sugerencias de productos personalizadas y asistentes virtuales equipados con procesamiento del lenguaje natural para mejorar la experiencia del cliente. Mientras tanto, las empresas de fabricación podrían implementar agentes de IA para la gestión de inventario y la optimización de cadena de suministro, el mantenimiento predictivo de los activos robóticos y chatbots como ChatGPT para la atención al cliente.

Sin embargo, para muchas organizaciones, la integración de la IA está lejos de ser perfecta. Pueden encontrarse con obstáculos como problemas de compatibilidad, problemas técnicos o interrupciones en las operaciones comerciales.

A continuación se enumeran los retos más habituales a los que pueden enfrentarse las empresas, junto con algunos consejos para superarlos y lograr un proceso de integración de la IA más fluido.