A medida que la era de la IA va tomando forma, las empresas se plantean cada vez más cómo integrar de la mejor manera posible la inteligencia artificial en sus sistemas actuales. Tomemos Coca-Cola Europacific Partners, una empresa global de bebidas que incorporó análisis con IA como parte de su transformación en compras. Este esfuerzo generó más de 40 millones de dólares en beneficios empresariales generales, incluidos 5 millones de dólares en ahorros anuales de costes y evitaciones.1
La integración de la IA en los procesos empresariales es un componente vital de las iniciativas de transformación digital. La IA automatiza las tareas repetitivas, ayuda a mejorar la eficiencia, ayuda a descubrir perspectivas que se pueden ejecutar y conduce a una toma de decisiones más rápida e inteligente.
La integración de la IA varía en función del sector, las necesidades empresariales y los casos de uso. Los minoristas de comercio electrónico, por ejemplo, podrían emplear análisis predictivo para las previsiones de ventas, motores de recomendación para sugerencias de productos personalizadas y asistentes virtuales equipados con procesamiento del lenguaje natural para mejorar la experiencia del cliente. Mientras tanto, las empresas de fabricación podrían implementar agentes de IA para la gestión de inventario y la optimización de cadena de suministro, el mantenimiento predictivo de los activos robóticos y chatbots como ChatGPT para la atención al cliente.
Sin embargo, para muchas organizaciones, la integración de la IA está lejos de ser perfecta. Pueden encontrarse con obstáculos como problemas de compatibilidad, problemas técnicos o interrupciones en las operaciones comerciales.
A continuación se enumeran los retos más habituales a los que pueden enfrentarse las empresas, junto con algunos consejos para superarlos y lograr un proceso de integración de la IA más fluido.
En un estudio del IBM Institute for Business Value (IBV), el 72 % de los CEO afirma que los datos propios son clave para desbloquear el valor de la IA generativa.2 Pero muchas empresas trabajan con conjuntos de datos incompletos, obsoletos o aislados. Según otro estudio del IBV, algunas de las principales barreras que enfrentan los directores de datos al utilizar los datos de su organización para impulsar la IA incluyen accesibilidad, precisión, integridad, consistencia e integridad.3
Consejos útiles:
Realice auditorías para identificar las fuentes de datos en toda su organización y evalúe el estado actual de sus datos, señalando cualquier laguna o debilidad.2
Invierta en la limpieza, formateo y etiquetado de datos.
Establezca un marco que ayude a garantizar datos de alta calidad, teniendo en cuenta la exactitud, la integridad y la coherencia, entre otras dimensiones.2
Utilice una plataforma de datos nativa de la nube que promueva la colaboración en tiempo real entre diferentes silos y que haga que los datos sean más accesibles independientemente de dónde se encuentren.2
Cree una estrategia de gobierno de datos que sirva como hoja de ruta para una gestión eficaz de los datos abarcando la recopilación, el almacenamiento y el uso.
El proceso de Integración requiere conocimientos y habilidades específicos para construir, implementar y mantener sistemas de IA. A las empresas les puede resultar difícil formar un equipo equilibrado con todos los expertos adecuados, ya sean arquitectos de IA, científicos de datos o ingenieros de machine learning .
Consejos útiles:
Invierta en mejorar las habilidades de su personal existente a través de programas de formación y desarrollo de IA.
Contrate nuevo talento con la experiencia necesaria si está dentro de su presupuesto.
Considere la posibilidad de contratar consultores o especialistas externos que ofrezcan servicios de integración de IA. Estos proveedores pueden cubrir cualquier déficit de habilidades a corto plazo y, al mismo tiempo, desarrollar sus capacidades de IA a largo plazo.
Los costes de integración de la IA pueden ser elevados, especialmente al principio. Para mantenerse al día con las tecnologías de IA actuales, es posible que las empresas necesiten actualizar su infraestructura de TI y modernizar las aplicaciones heredadas. También hay que tener en cuenta los costes continuos del mantenimiento. Todos estos gastos se suman y consumen recursos financieros.
Consejos útiles:
Adopte un enfoque por fases, empezando por pequeños proyectos sobre funcionalidades menores. Esto le da una idea de los costes iniciales, le permite calibrar el valor y la escalabilidad y le brinda la oportunidad de medir el ROI de la IA.
Opte por soluciones más rentables, como plataformas basadas en la nube, API o middleware a la hora de modernizar los sistemas heredados y modelos de IA preentrenados que pueda afinar en lugar de entrenar desde cero.
Obtenga conocimientos organizados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Los sistemas impulsados por IA aprenden inadvertidamente sesgos que podrían estar presentes en los datos de entrenamiento y que se muestran en los algoritmos de machine learning. Estos sesgos aprendidos pueden repercutir en la implementación del modelo, lo que puede provocar resultados potencialmente perjudiciales, como las plataformas de seguimiento de los solicitantes que discriminan por motivos de género o las herramientas de IA predictiva en la atención médica que arrojan resultados de menor precisión para los grupos históricamente desatendidos.
Mientras tanto, las alucinaciones de la IA ocurren cuando herramientas de visión artificial impulsadas por IA generativa o modelos de lenguaje de gran tamaño producen resultados aparentemente correctos pero completamente fabricados o totalmente inexactos. Las alucinaciones de IA son una característica intrínseca de la naturaleza no determinista de estos modelos y suelen aparecer durante razonamientos complejos, interacciones prolongadas o secuencias largas.
La integración eficaz de la IA requiere gestionar activamente los riesgos asociados con el sesgo y las alucinaciones de la IA, ya que ambos pueden ser perjudiciales para una empresa si no se abordan.
Consejos útiles:
Introduzca prácticas que cultiven la equidad y la precisión, como formar diversos equipos de desarrollo de la IA, emplear conjuntos de datos de entrenamiento representativos e incorporar un enfoque humano continuo o la supervisión humana durante todo el proceso de integración.
Ponga en marcha procesos de mitigación de los prejuicios y las alucinaciones a lo largo del ciclo de vida de la IA. Esto implica seleccionar el modelo de aprendizaje más apropiado, definir límites que limiten los posibles resultados y esbocen umbrales probabilísticos claros, pruebas rigurosas, monitorización permanente y perfeccionamiento continuo.
Desarrolle una estrategia de gobierno de la IA que abarque marcos, políticas y estándares que guíen el desarrollo y el uso de la IA responsable.
Mantener la privacidad y la seguridad de los datos debe ser una prioridad para las empresas. "Los sistemas de IA no regulados son más propensos a sufrir violaciones de seguridad y, cuando estas se producen, resultan más costosas", según el informe "Cost of a Data Breach" de 2025 de IBM.4 Si bien el informe reveló que solo un pequeño porcentaje de la población investigada (13 %) experimentó violaciones de modelos de IA o aplicaciones, de los casos comprometidos, el 97 % carecía de controles de acceso de IA adecuados.5 Como resultado, el 60 % de los incidentes de seguridad relacionados con la IA provocaron datos comprometidos, mientras que el 31 % provocaron interrupciones operativas.5
Consejos útiles:
Fortalezca la seguridad de las identidades adoptando métodos de autenticación modernos y resistentes alphishing, como las claves de acceso, e implementando controles operativos sólidos para las identidades no humanas, como los agentes de IA.4
Refuerce los fundamentos de la ciberseguridad , incluyendo el control de acceso, el cifrado y la gestión de claves.4
Eduque regularmente a sus empleados sobre las amenazas emergentes de IA y las buenas prácticas.
Actualice y pruebe periódicamente sus estrategias de respuesta a incidentes para incluir escenarios relevantes que aborden las complejidades y riesgos únicos que introduce la IA.
El cambio suele provocar resistencia. Esta resistencia de sus equipos puede manifestarse en forma de preocupaciones sobre la seguridad laboral y el desplazamiento laboral, evitando incorporarse a las nuevas tecnologías o mostrándose escépticos a la hora de adaptarse a flujos de trabajo modificados. No importa lo sofisticadas que sean sus herramientas de IA o lo bien que se hayan integrado en su organización, si la adopción es baja, todos sus esfuerzos serán en vano.
Consejos útiles:
Involucre a sus empleados desde el principio, teniendo en cuenta sus comentarios a lo largo de todo el proceso de integración de la IA.
Inicie un cambio de mentalidad, planteando la IA como un sistema diseñado para aumentar y no reemplazar las capacidades humanas, lo que permite al personal centrarse en tareas de mayor valor.
Proporcione formación específica, como recorrer un flujo de trabajo específico con sus equipos para que puedan ver inmediatamente los beneficios tangibles.
Ofrezca apoyo continuo no solo sobre cómo utilizar tecnologías de IA, sino también sobre cómo interpretar las perspectivas que generan para una toma de decisiones más informada.
Fomente una cultura colaborativa y preparada para la IA, ideando estrategias para trabajar constructivamente junto a la IA.
Al ser consciente de estos desafíos y saber cómo superarlos, estará en camino de agilizar el proceso de integración y aprovechar todo el potencial de la IA para su negocio.
Descubra nuestras cinco predicciones sobre lo que definirá a las empresas más exitosas en 2030 y los pasos que los líderes pueden seguir para obtener una ventaja basada en la IA.
Consulte esta guía completa que desglosa los casos de uso clave, las capacidades principales y las recomendaciones paso a paso para ayudarle a elegir las soluciones adecuadas para su empresa.
Aprenda estrategias probadas para aumentar la productividad y potenciar la transformación con la IA y la innovación como núcleo.
Desbloquee 4 estrategias para escalar la IA con una sólida base de datos.
Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar la IA en pilotos dispares a utilizarla para impulsar la transformación en el núcleo.
Descubra formas de avanzar y ampliar con éxito la IA en su empresa con resultados reales.
Techsplainers de IBM desglosa lo esencial de la IA agéntica, desde los conceptos clave hasta los casos de uso en el mundo real. Los episodios claros y rápidos le ayudan a aprender los fundamentos de forma rápida.
Descubra cómo los CEO pueden equilibrar el valor que la IA generativa es capaz de crear frente a la inversión que exige y los riesgos que conlleva.
Conozca un enfoque ágil de la IA que permite a las organizaciones innovar con rapidez y reducir el riesgo de fracaso.
Aprenda a incorporar la IA generativa, el machine learning y los modelos fundacionales en sus operaciones empresariales para mejorar el rendimiento.
¿Desea obtener un mayor rendimiento de sus inversiones en IA? Descubra cómo escalar la IA generativa en áreas clave impulsa el cambio al ayudar a sus mentes más brillantes a crear y ofrecer soluciones nuevas e innovadoras.
Conozca la historia de la IA y explore lo que depara el futuro para las empresas que se plantean adoptarla.
Entrene, valide, ajuste e implemente IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de nueva generación para desarrolladores de IA. Cree aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia líder en IA del sector de IBM y junto a su cartera de soluciones.
Reinvente las operaciones y flujos de trabajo críticos añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.
1. Optimización de compras construida sobre perspectivas impulsadas por IA, IBM, junio de 2024
2. 2025 Estudio del CEO: 5 cambios de mentalidad para impulsar el crecimiento empresarial, IBM, 2025
3. 2025 Estudio del CDO: El efecto multiplicador de la IA, IBM, 2025
4. Informe "Cost of a Data Breach" 2025, IBM, 2025
5. Informe de IBM: El 13% de las Organizaciones informaron violaciones de modelos o aplicaciones de IA, del cual el 97 % informó carecer de controles de acceso de IA adecuados, Sala de prensa de IBM, 30 de julio de 2025