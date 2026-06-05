Was ist Continuous Threat Exposure Management (CTEM)?

Gartner führte Anfang der 2020er Jahre das Konzept von CTEM ein und skizzierte einen fünfstufigen Prozess, um das Risikomanagement zu optimieren und umfassender zu gestalten: Scoping, Entdeckung, Priorisierung, Validierung und Mobilisierung.

CTEM ist eine weiterentwickelte Form des Schwachstellenmanagements, die grundlegende Praxis zur Identifizierung, Bewertung und Priorisierung von Bedrohungen. Es ergänzt das traditionelle Sicherheitslückenmanagement mit ausgefeilten Priorisierungs- und Validierungsfunktionen, die es Unternehmen ermöglichen, genau zu identifizieren, welche Bedrohungen zu jedem Zeitpunkt am gefährlichsten sind. CTEM überwacht kontinuierlich das Ökosystem und priorisiert die Sanierung in einer Weise, die eng mit den Geschäftsprioritäten abgestimmt ist.

Das Ziel von CTEM ist es, proaktive Sicherheit zu ermöglichen, indem die Ressourcen eines Unternehmens auf die Cyberrisiken konzentriert werden, die die legitimsten und unmittelbarsten Bedrohungen für die Umgebung darstellen. Auf diese Weise kann CTEM dazu beitragen, die Alarmermüdung (Alarm Fatigue) und die mittlere Zeit bis zur Behebung (MTTR) zu reduzieren.

Die jüngsten Fortschritte in der Computertechnik machen einen proaktiven Sicherheitsansatz noch wichtiger als zuvor. Gartner-Analysten schrieben im Mai 20261 , dass Anthropics Claude Mythos Preview und Project Glasswing ein effektives CTEM "erfordern". Ebenso behauptet ein Bericht von IDC2 vom März 2026, dass laufende CTEM-Prozesse entscheidend für die Vorbereitung auf Post-Quanten-Kryptographie sein werden.