Was ist Anwendungsbereitstellung?

Es wird auch als App-Bereitstellung bezeichnet und hilft, die Anwendungsleistung, die Funktionalität und die Erfahrung zu verbessern, ohne dass Unternehmen die zugrunde liegende Infrastruktur selbst installieren und warten müssen.

Moderne Anwendungsbereitstellung ermöglicht es IT-Managern, den Anwendungsverkehr auf Server, Rechenzentren und die Cloud zu verteilen, um eine hohe Leistung sicherzustellen. Von der Unterstützung der Remote-Arbeit bis hin zur Unterstützung von Digital Experience, die die Kundenbindung fördern, ist die Anwendung zu einem zentralen Bestandteil der Strategien vieler erfolgreicher Unternehmen geworden.

Die App-Bereitstellung musste sich in letzter Zeit weiterentwickeln, um mit den Entwicklungen bei neueren Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) und dem Internet der Dinge (IoT) Schritt zu halten. Früher hauptsächlich in lokalen Rechenzentren und Anwendungsservern bereitgestellt, kann es nun in cloudbasierten Umgebungen wie AWS, Azure und IBM Cloud bereitgestellt werden.

Während sich Unternehmen weiter modernisieren, um mit den Marktanforderungen Schritt zu halten, spielt die Bereitstellung von Apps weiterhin eine wichtige Rolle bei ihren Bemühungen zur digitalen Transformation. Indem wir ihnen helfen, die neuesten Technologien zu nutzen, können Unternehmen jetzt Erkenntnisse gewinnen, Prozesse rationalisieren und Ergebnisse leichter verbessern.