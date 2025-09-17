Was ist Anwendungsbereitstellung?

Anwendungsbereitstellung, auch bekannt als Anwendungsbereitstellung-as-a-Service, bringt Anwendungen zu Endbenutzern unter Verwendung einer Reihe von Technologien und Ressourcen, einschließlich Rechenzentren, Netzwerke und Cloud-Komponenten.
Es wird auch als App-Bereitstellung bezeichnet und hilft, die Anwendungsleistung, die Funktionalität und die Erfahrung zu verbessern, ohne dass Unternehmen die zugrunde liegende Infrastruktur selbst installieren und warten müssen.
Moderne Anwendungsbereitstellung ermöglicht es IT-Managern, den Anwendungsverkehr auf Server, Rechenzentren und die Cloud zu verteilen, um eine hohe Leistung sicherzustellen. Von der Unterstützung der Remote-Arbeit bis hin zur Unterstützung von Digital Experience, die die Kundenbindung fördern, ist die Anwendung zu einem zentralen Bestandteil der Strategien vieler erfolgreicher Unternehmen geworden.
Die App-Bereitstellung musste sich in letzter Zeit weiterentwickeln, um mit den Entwicklungen bei neueren Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) und dem Internet der Dinge (IoT) Schritt zu halten. Früher hauptsächlich in lokalen Rechenzentren und Anwendungsservern bereitgestellt, kann es nun in cloudbasierten Umgebungen wie AWS, Azure und IBM Cloud bereitgestellt werden.
Während sich Unternehmen weiter modernisieren, um mit den Marktanforderungen Schritt zu halten, spielt die Bereitstellung von Apps weiterhin eine wichtige Rolle bei ihren Bemühungen zur digitalen Transformation. Indem wir ihnen helfen, die neuesten Technologien zu nutzen, können Unternehmen jetzt Erkenntnisse gewinnen, Prozesse rationalisieren und Ergebnisse leichter verbessern.
Die Bereitstellung von Anwendungen für Endbenutzer in einer modernen, vollständig digitalen Umgebung beruht auf modernen DevOps-Praktiken, die eine Kombination aus Softwareentwicklung (dev) und IT-Betrieb (Ops) darstellen. Hier ist ein genauerer Blick auf die wichtigsten Komponenten und Arten der Anwendungsdelivery und die DevOps-Praktiken, die ihr Funktionieren ermöglichen.
Lösungen für die Anwendungsbereitstellung werden in der Regel in drei Kategorien eingeteilt:
On-Premises
On-Premises-Anwendungsbereitstellungsdienste werden über die lokale IT-Infrastruktur des Unternehmens eingerichtet und verwaltet, z. B. in einem lokal verwalteten Rechenzentrum oder einer Private-Cloud-Umgebung.
Die Bereitstellung von On-Premises-Anwendungen vor Ort eignet sich am besten für Unternehmen, die ein hohes Maß an Kontrolle und Anpassung benötigen, beispielsweise Branchen mit strengen Compliance-Anforderungen wie das Gesundheitswesen und der Finanzsektor.
Eine On-Premises-Infrastruktur für die App-Bereitstellung bietet zwar mehr Kontrolle, ist aber oft teurer und weniger flexibel und skalierbar als Cloud-Ansätze.
Cloudbasiert
Cloudbasierte Lösungen für die App-Bereitstellung nutzen die Rechenleistung und die Skalierbarkeit der Cloud, um eine hochflexible, skalierbare Lösung bereitzustellen. Die Cloud-basierte Anwendungsbereitstellung ermöglicht es Unternehmen, ihre Rechenleistung und Netzwerkressourcen an Spitzen oder Einbrüche in der Workload anzupassen, ohne die Leistung der App zu beeinträchtigen.
Außerdem ist die cloudbasierte, pay-as-you-go-Preisgestaltung oft günstiger als die Vorabinvestitionen, die für die Installation und Wartung der lokalen Infrastruktur für die Anwendungsbereitstellung erforderlich sind.
Hybrid
Der hybride Ansatz für die Anwendungsbereitstellung verbindet die Vorteile der lokalen Infrastruktur mit der Skalierbarkeit, Flexibilität und Kosteneinsparungen der Cloud. IT-Manager können Entscheidungen über die Datenverkehrsrouting in Echtzeit treffen und Ressourcen nach Bedarf nach oben oder unten skalieren, während sie sich für bestimmte Workloads auf lokale Rechenzentren verlassen.
Hybride Lösungen für die Anwendungsverteilung ermöglichen es Unternehmen, ein effektives Gleichgewicht zwischen Cloud- und lokalen Ressourcen zu erreichen und die Verfügbarkeit, Leistung und Skalierbarkeit von Anwendungen zu optimieren.
Die App-Bereitstellung ist für die meisten modernen IT-Abteilungen zu einer grundlegenden Disziplin geworden. Hier finden Sie einen Blick auf einige der Vorteile, die es auf Unternehmensebene bietet.
Durch den effektiven Einsatz von Caching, Offloading und Lastausgleich trägt die App-Bereitstellung dazu bei, die Reaktionsfähigkeit und Leistung von Apps zu verbessern, auf die Unternehmen für ihre Kerngeschäftsfunktionen angewiesen sind.
Anwendungsbeschleunigungstechniken wie Komprimierung und Protokolloptimierung verbessern die Leistung der App und die Erfahrung des Endbenutzers unabhängig von den Workload-Anforderungen.
Unternehmen nutzen die App-Bereitstellung, um ihren Sicherheitsstatus gegen eine Vielzahl von Cyberangriffen zu verbessern, einschließlich Distributed Denial-of-Service (DDoS) und SQL-Injection (SQLi). Durch die proaktive Vermeidung von Datenschutzverletzungen schützt die Anwendungsbereitstellung Benutzer und Geräte vor einer Vielzahl potenziell kostspieliger Bedrohungen.
Laut dem IBM Cost of a Data Breach 2024 Report betrugen die durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung im vergangenen Jahr weltweit 4,9 Millionen US-Dollar.
Cloudbasierte und hybride Ansätze für die App-Bereitstellung sind hochgradig skalierbar. Diese Ansätze geben IT-Teams über die Cloud Zugriff auf unbegrenzte virtuelle Rechenressourcen und können so auf die Anforderungen jeder Workload nahezu in Echtzeit reagieren.
Die Skalierbarkeit von Cloud- und Hybrid-Lösungen für die Anwendungs-App-Bereitstellung ermöglicht es Organisationen jeder Größe und mit unterschiedlichen Budgetbeschränkungen, von einem modernen App-Vorteil zu profitieren.
Da Apps mehr Unternehmensfunktionen unterstützen, kann Ausfallzeit schwerwiegende Folgen für Unternehmen haben, wie z. B. den Verlust der Markenreputation und das verringerte Kundenvertrauen.
Die heutigen fortschrittlichen Lösungen für die App-Bereitstellung sorgen für eine hohe Verfügbarkeit in einer Vielzahl von Apps, verringern das Risiko von Ausfallzeiten durch Failover, Redundanz und Echtzeitwarnungen, wenn die Workloads ansteigen.
Schließlich hilft die App-Bereitstellung Unternehmen dabei, den Kunden, die sich auf sie verlassen, eine verbesserte Erfahrung zu bieten. Ob es sich um eine App handelt, die den Blutdruck aus der Ferne überwacht oder einen Patienten daran erinnert, wann es Zeit ist, ein bestimmtes Medikament einzunehmen, oder um ein beeindruckendes visuelles Erlebnis im neuesten Spiel – die erfolgreiche Bereitstellung von Apps bildet die Grundlage für viele der Kernkompetenzen erfolgreicher digitaler Unternehmen.
Die Bereitstellung von App auf Unternehmensebene bietet zwar viele Nutzen, gibt aber auch einige Nachteile. Hier ist ein Blick auf einige der anhaltenden Herausforderungen, denen sich die Technologie bei der Weiterentwicklung stellen muss, um den Anforderungen moderner Rechenumgebungen gerecht zu werden.
Der Aufstieg neuer Technologien wie generative künstliche Intelligenz (Gen AI) und das IoT hat die Anforderungen an die Netzwerkinfrastruktur erhöht und die Grenzen von Lösungen für die Anwendungsbereitstellung auf die Probe gestellt.
Die Weiterleitung und der Ausgleich des Anwendungsverkehrs können schwierig sein, da die Menge der über die Netzwerke übertragenen Daten exponentiell zunimmt. Darüber hinaus kann es manchmal zu erhöhter Latenz, schlechter Anwendungsleistung und suboptimalen Erfahrungen kommen.
Hochleistungsanwendungen, wie sie Unternehmen zur Durchführung ihrer Kerngeschäftsprozesse einsetzen, vergrößern auch die Angriffsfläche, also das Maß für die Schwachstellen in einem System. Jede neue Komponente oder technologische Lösung, die verwendet wird, um eine App effektiver zu machen, schafft auch neue Sicherheitslücken, die Bedrohungsakteure ausnutzen können.
Als Ergebnisse müssen moderne Unternehmen so aggressiv in die Sicherung ihrer Anwendungen investieren wie in die Optimierung ihres Prozesses zur Anwendungsbereitstellung.
Viele moderne Anwendungen, die auf neuere Technologien wie KI und die Cloud ausgelegt sind, lassen sich nicht gut in Altlast-Infrastrukturen integrieren. Ein KI-gestützter Chatbot, der auf Echtzeitdaten und eine skalierbare, cloudbasierte Infrastruktur angewiesen ist, wird beispielsweise in einer herkömmlichen, lokalen IT-Architektur wahrscheinlich nicht funktionieren.
Um die hohe Leistung und Skalierbarkeit ihrer Apps in verschiedenen Umgebungen sicherzustellen, müssen Organisationen während der DevOps-Zyklen strenge Tests durchführen und alle Probleme mit der Legacy-Infrastruktur vor der Veröffentlichung identifizieren und beheben.
Trotz der Verfügbarkeit von Tools, die einen durchgängigen Überblick über die App-Leistung bieten, haben viele Lösungen für die Anwendungs-App-Bereitstellung immer noch Probleme mit genauen Analyse und Berichten. In der Regel haben diese Probleme nicht mit der Effektivität der Lösungen selbst zu tun, sondern mit der schieren Menge an Daten, von denen moderne Anwendungen abhängen. Die Probleme hängen auch damit zusammen, dass es schwierig ist, die Daten so zu integrieren, zu verarbeiten und zu analysieren, dass sie aussagekräftige Erkenntnisse liefern.
Lösungen für die Anwendungsbereitstellung sind in den meisten modernen IT-Umgebungen unverzichtbar geworden und unterstützen die Kerngeschäft der Unternehmen, die sie unterstützen. Von Remote-Arbeit über die Zusammenarbeit von Mitarbeitern bis hin zur Bereitstellung neuer Customer Experience – hier finden Sie einen Blick auf die wichtigsten Anwendungsfall für die Bereitstellung von Apps.
Die Anwendung unterstützt einige der erfolgreichsten E-Commerce-Plattformen der Welt, einschließlich Square, Shopify und Wix. Unternehmen verlassen sich auf verschiedene Lösungen für die Anwendungsverteilung, um Apps zu erstellen und zu vertreiben, die Online-Transaktionen unterstützen, neue Kundenstämme ansprechen, komplexe globale Lieferketten optimieren und vieles mehr.
Finanztechnologieanwendungen, besser bekannt als Fintech, hängen von der Bereitstellung von Anwendungen für eine Vielzahl von Anwendungen ab, einschließlich Privatkundengeschäft, Portfoliomanagement und mehr. Fintech-Apps erfordern die hohe Verfügbarkeit, Sicherheit und Reaktionsfähigkeit in Echtzeit, die moderne Lösungen für die Anwendungsbereitstellung von Apps bieten.
Lösungen für die App-Bereitstellung sind für Social-Media-Unternehmen entscheidend geworden, die neuesten Technologien nutzen möchten, um neue Kundenerlebnisse zu schaffen. Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt nutzen Social-Media-Apps wie Snapchat, TikTok und Instagram, um jede Sekunde Inhalte zu konsumieren und zu erstellen. Die App-Bereitstellung stellt sicher, dass sie schnell und sicher von ihrem bevorzugten Gerät aus auf ihre Inhalte zugreifen können.
Von Fitnesstrackern bis hin zu Pacemakern oder Anwendungen, die es Rettungskräften ermöglichen, aus der Ferne auf Patientenakten zuzugreifen, sind Unternehmen heute für einige ihrer fortschrittlichsten Funktionen auf die Bereitstellung von Anwendungen angewiesen. Zuverlässige ADNs ermöglichen es beispielsweise leistungsstarken Anwendungen im Gesundheitswesen, vertrauliche Daten nahezu in Echtzeit sicher zu übertragen, wodurch die Fernversorgung verbessert und die Einhaltung der Vorschriften zur Datenhoheit gewährleistet wird.
Tools für die Anwendungsbereitstellung helfen Unternehmen dabei, ihren Mitarbeitern neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Zusammenarbeit und Produktivität sowohl in lokalen als auch in Remote-Umgebungen bereitzustellen. In den letzten zehn Jahren haben Anwendungen wie Asana, Slack und Google Docs Application-Delivery-Lösungen genutzt, um die Art und Weise zu automatisieren und zu optimieren, wie Mitarbeiter Informationen austauschen, in Echtzeit zusammenarbeiten und ihre Arbeitszeiten erfassen.
