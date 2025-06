ADCs können den Netzwerkverkehr auf Server-Cluster in Rechenzentren im gesamten Netzwerk umleiten. Insbesondere können sie mit anderen ADCs zusammenarbeiten, um den Pfad zu optimieren, den der Datenverkehr durch das Internet nimmt. So kann jeder ADC Anfragen an das dem Client am nächsten gelegene Rechenzentrum weiterleiten und die Latenz und die Roundtrip-Zeit minimieren.