大多数 XaaS 应用程序都具有一个为适应企业所需服务模型而设计的 IT 组件。与物理或现场应用程序不同，XaaS 应用程序通常通过云计算经由连接到互联网的网络以数字方式交付。

XaaS 是一个广义术语，涵盖了许多不同类型的 IT 服务，例如 SaaS（软件即服务）、 PaaS（平台即服务） 和 IaaS（基础设施即服务）。如今，Microsoft Azure、 Amazon Web Services (AWS)、 Google Cloud 和 IBM 等大多数大型科技公司都提供 XaaS 服务。XaaS 产品具有强大的 可扩展性，允许 服务提供商 根据需要灵活地提供产品，而不是采用更传统的 定价 模式。

XaaS 和 SaaS 有什么区别？

尽管随着众多 SaaS 解决方案的普及，术语有时可以互换使用，但 XaaS 和 SaaS 具有不同的含义。SaaS 适用于软件领域的 XaaS 产品，而 XaaS 则不仅仅包括软件。一些非 SaaS 的 XaaS 示例包括 PaaS 和 IaaS，另外还有灾难恢复即服务 (DRaaS)、数据库即服务 (DBaas) 等等。