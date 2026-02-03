传统上，开发者通过编写定制代码来集成系统，使用各种编程语言构建点对点集成，或者使用企业中间件，例如 企业服务总线 (ESB)。这是一个耗时的过程，导致对专业软件开发资源的高度依赖。

与此同时，企业 IT 环境变得愈加复杂，进一步给集成现状带来压力。应用程序和数据如今分散在混合云和 多云环境中，大量 软件即服务 (SaaS) 工具的快速采用导致了“SaaS 泛滥”（指组织内 SaaS 产品采用和使用的无节制扩张）。因此，对于本已人手紧缺的 IT 团队来说，应用程序、数据和 API 集成变得日益困难。

低代码集成平台通常以平台即服务产品（低代码 iPaaS）的形式提供，旨在帮助解决这些挑战。这些基于云的平台包含低代码工具，例如拖拽式画布、流程图式工作流、图形化配置，以及代表工作流中操作或任务的预构建节点和块。这些工具有助于减少对定制代码和专业开发技能的依赖。这些直观、用户友好的工具有助于技术团队和非技术用户更轻松地构建、部署和维护集成。



低代码 iPaaS 解决方案还可以帮助团队成员设计和自动化工作流、消除重复任务，并保持跨应用程序和平台的数据一致性。 低代码和无代码工具拓宽了对集成功能的访问，使更多业务人员能够参与构建解决方案，从而减少瓶颈并简化交付。

融合开发，即融合模式，是采用该技术的一种流行方法。在融合开发中，公民开发者和专业开发者共同构建、部署和管理应用程序。例如，公民开发者可以使用低代码工具进行快速的可视化前端开发，而专业开发者则针对更复杂的功能、后端配置以及超出低代码工具和公民开发者能力的定制集成编写传统代码。

根据 IDC 的数据，高管们估计，如今近 28% 的应用程序组合已通过低代码或无代码技术进行管理，预计未来五年这一数字将上升至近 40%。1这种快速增长反映了低代码集成为 IT 团队和公民开发者带来的好处。