传统上，开发者通过编写定制代码来集成系统，使用各种编程语言构建点对点集成，或者使用企业中间件，例如 企业服务总线 (ESB)。这是一个耗时的过程，导致对专业软件开发资源的高度依赖。
与此同时，企业 IT 环境变得愈加复杂，进一步给集成现状带来压力。应用程序和数据如今分散在混合云和 多云环境中，大量 软件即服务 (SaaS) 工具的快速采用导致了“SaaS 泛滥”（指组织内 SaaS 产品采用和使用的无节制扩张）。因此，对于本已人手紧缺的 IT 团队来说，应用程序、数据和 API 集成变得日益困难。
低代码集成平台通常以平台即服务产品（低代码 iPaaS）的形式提供，旨在帮助解决这些挑战。这些基于云的平台包含低代码工具，例如拖拽式画布、流程图式工作流、图形化配置，以及代表工作流中操作或任务的预构建节点和块。这些工具有助于减少对定制代码和专业开发技能的依赖。这些直观、用户友好的工具有助于技术团队和非技术用户更轻松地构建、部署和维护集成。
低代码 iPaaS 解决方案还可以帮助团队成员设计和自动化工作流、消除重复任务，并保持跨应用程序和平台的数据一致性。 低代码和无代码工具拓宽了对集成功能的访问，使更多业务人员能够参与构建解决方案，从而减少瓶颈并简化交付。
融合开发，即融合模式，是采用该技术的一种流行方法。在融合开发中，公民开发者和专业开发者共同构建、部署和管理应用程序。例如，公民开发者可以使用低代码工具进行快速的可视化前端开发，而专业开发者则针对更复杂的功能、后端配置以及超出低代码工具和公民开发者能力的定制集成编写传统代码。
根据 IDC 的数据，高管们估计，如今近 28% 的应用程序组合已通过低代码或无代码技术进行管理，预计未来五年这一数字将上升至近 40%。1这种快速增长反映了低代码集成为 IT 团队和公民开发者带来的好处。
低代码 iPaaS 解决方案共享若干核心功能，旨在让集成的构建和管理更快速、更易用。它们的共同组件包括：
可视化界面使团队能够快速设计集成，同时平台将这些设计转化为运行时引擎执行的元数据。这一功能使集成更易于构建、维护和跨环境部署，无需定制代码。
用户可以直接在许多低代码 iPaaS 平台中构建、发布和管理 API，具备访问控制、限流、策略执行和使用监控等功能。这些功能共同支持对数据服务的安全、稳定访问。采用这种方法后，自定义应用程序的功能可以更轻松地对外呈现，从而保证它们在整个技术生态系统中实现无缝集成。
低代码 iPaaS 解决方案通常支持多步骤流程，具备分支逻辑、调度、审批步骤、数据路由和自动重试功能。
许多低代码 iPaaS 解决方案包含内置仪表板和报告工具，帮助用户跟踪集成性能、识别瓶颈并排查问题。
在决定如何集成系统时，一个需要考虑的重要因素是谁来构建和维护集成。当业务用户或运营团队希望自动化简单工作流（例如在表单与 CRM 系统之间同步线索）而无需依赖 IT 时，通常会使用无代码集成。这些工具往往注重速度和简洁性，使其成为需求明确、轻量级团队级自动化的实用选择。
当工作流更复杂、跨越多个系统，或能从额外的治理、错误处理、安全性和可扩展性中受益时，低代码集成通常很合适。这些平台可以利用可视化工具支持技术人员与非技术人员之间的协作，同时仍支持高级逻辑、数据转换和 API 编排。因此，低代码集成平台非常适合核心业务流程，如客户入驻或财务对账，这些流程往往会随时间演变。
纯粹定制或“专业代码”的方法，即所有编码均由专业开发者完成，可能适用于具有高度特定编程需求、严格的安全和数据共享协议，或其他复杂需求的组织，这些需求使得低代码工具无法满足其开发和集成需要。
举几个例子：
这些只是组织在决定使用哪些工具和平台时权衡的几个因素。最终，选择取决于企业需求。在许多大型现代企业中，团队采用混合工具（或许倚重前述的融合模式）来满足各种用例。
低代码集成平台和低代码集成平台即服务这两个术语经常互换使用，但它们指的是同一基础技术的不同方面。
LCIP 描述了一类软件，让团队使用可视化工具而非传统编码工作来设计、构建、部署和管理集成。这些平台提供连接应用和数据源的连接器、工作流编排、数据映射以及错误检测和恢复等核心功能，但它们本身并不指定软件在哪里或如何运行。
组织可以在本地、在自己的云或自托管环境中运行该平台，并负责基础设施、扩展、更新和运营。
另一方面，低代码 iPaaS 解决方案通过完全托管的云服务提供相同的集成技术。在这种模式下，供应商运营基础设施，处理安全、扩展、更新和可靠性，并通过基于浏览器的界面和 API 交付平台。客户专注于构建和运行集成，而不是维护底层基础设施和平台。
此外，虽然 LCIP 专门关注连接系统和自动化数据流，但低代码开发平台 (LCDP) 旨在构建完整的应用程序。许多组织两者都使用，将应用程序构建工具与低代码 iPaaS 解决方案配对，以将这些应用程序与其余技术栈集成。
低代码 iPaaS 专为这样一个世界而设计：应用程序、数据和流程跨越 SaaS、云端和本地基础设施，常有交叠，并持续演进。它提供可视化工具和基于云的编排，使团队能够快速构建和修改集成，而无需大量编码或基础设施管理。其重点是敏捷性、事件驱动的工作流，以及具备企业级可扩展性和安全性的端到端自动化。
相比之下，早期的集成方法是为更狭窄、更静态的环境构建的。企业服务总线 (ESB) 被设计为在少量内部系统之间路由消息的集中式主干，依赖严格受控的同步通信和专业的开发技能——这使得它们对现代云和 SaaS 生态系统的适应较慢。同时，传统的提取、转换、加载 (ETL) 工具擅长批量数据移动和用于分析的复杂转换，但不适合实时事件、应用程序工作流或双向集成。
在实践中，许多组织现在将低代码 iPaaS 用作应用程序、用户和数据之间的连接层，而 ESB 和 ETL 则扮演更专门的角色。ESB 在需要严格消息控制的高度监管或旧版系统繁多的环境中仍然有用，ETL 对于大规模分析管道仍然必不可少。
维度
低代码 iPaaS
ESB
ETL
主要目的
应用程序、数据和流程的云端集成
系统间消息路由与中介
为分析移动和转换数据
部署模型
基于云的服务
历史上为本地部署；现可为云或混合部署
历史上为本地部署；现可为云或混合部署
集成风格
事件驱动、实时、以 API 为中心
集中式、基于消息
批处理、计划调度
理想用途
SaaS、云和业务流程自动化
旧版系统和严格受控环境
数据仓库和报表
随着集成需求增长和技术环境变得更加分散，低代码 iPaaS 提供了一种灵活的方式来简化和扩展集成工作。常见优势包括：
低代码 iPaaS 解决方案通过将集成逻辑集中到单个云管理平台内，帮助简化集成工作。包含拖放界面和预构建组件的低代码工具，使团队更容易组装工作流和部署集成，而无需依赖传统编码方式。
基于订阅的定价和托管服务可以降低前期成本和持续维护费用，帮助组织避免昂贵的定制中间件或内部基础设施。
由于该服务是云原生的，组织可以快速连接新系统、接入更多业务应用程序，并根据需求演变调整工作流。云的可视化应用程序构建工具也使团队能够以最小的中断更新或创建集成。
实时同步和编排有助于打破数据孤岛，确保团队和分析工具在需要时访问准确且最新的信息。集中化控制也使跨系统管理数据流策略和用户权限更加容易。
直观的低代码用户界面和模板使公民开发者能够参与集成项目，减轻 IT 团队的压力，并加速自动化计划的交付。对预构建组件的访问也有助于非开发人员快速且一致地组装解决方案。
针对身份验证、加密和策略执行的内置控制，为组织提供管理大规模集成及相关应用程序开发活动所需的可见性和合规性。
低代码 iPaaS 解决方案通过提供可视化开发环境来运作，用户可在其中设计、配置和部署集成，而无需手工编码。该过程通常包含以下几个步骤：
典型低代码 iPaaS 解决方案的基础是一个预构建连接器库，适用于 ERP、HR 系统、数据库、支付网关和云服务等流行的软件系统。完成身份验证后，连接器即充当现成的桥梁，让用户能够从某个应用程序发送或接收数据。
接下来，用户使用可视化集成工具设计集成工作流。他们无需编写代码，而是将组件拖放到画布上，创建出数据如何在系统间流动的流程图式表示。例如，当新的 Salesforce 商机被创建时，工作流可能就会启动，数据被自动路由到下游系统以进行履约或报告。
然后，低代码 iPaaS 平台会自动或通过简单配置来处理数据转换。由于不同系统通常使用不同的数据格式和结构，平台会提供工具来映射系统间的字段、转换数据类型并应用业务规则。例如，用户可以指定某一系统中的“customer_name”字段应映射到另一系统中的“clientName”字段，平台会处理这一转换。
配置完成后，集成会按计划或基于触发器实时运行。低代码 iPaaS 平台在后台管理所有技术细节——API 调用、身份验证、错误处理和数据传输。用户可通过仪表板监控集成，这些仪表板显示数据流、识别问题并提供性能指标。
许多低代码 iPaaS 平台还包含内置测试环境，用户可以在部署到生产环境之前验证集成。这降低了中断业务运营的风险，并使集成设计的迭代更加容易。
低代码 iPaaS 解决方案支持一系列常见的集成用例，这些用例随着技术环境的扩展和多样化而变得更加普遍。下面的每个用例都突出了一个典型的业务场景及其所解决的潜在痛点。
痛点：“我们的系统彼此不通信”
随着公司增加应用程序和平台，数据可能变得碎片化且更难查找。低代码 iPaaS 解决方案可以创建一个单一层，使信息在系统之间清晰流动，从而减少因数据分散在不同应用程序中而产生的内部疑问和困惑。
痛点：“我们在手动工作上花费了太多时间”
与其让员工耗费数小时在电子表格和内部工具之间移动数据，低代码 iPaaS 可以自动化这些交接，使团队能够专注于客户和增长。
痛点：“客户体验感觉不一致”
当数据未同步时，客户会收到重复的邮件、不准确的发票或不必要的常见问题页面重定向。组织可以采用低代码 iPaaS 平台来保持系统一致，而无需团队理解数据库或编写 SQL 查询。
痛点：“我们无法信任自己的报告”
不同系统分别存储和更新信息——通常采用复杂的数据格式——导致报告显示相互矛盾的值，使团队难以确定哪些数据是准确的。低代码 iPaaS 可通过实时跨应用程序同步记录、应用一致的规则和验证，并让团队更容易调试差异，从而帮助提升数据质量，使每个人都能基于单一、可靠的真实数据源开展工作。
痛点：“IT 始终是瓶颈”
与其要求开发者为新需求编写一次性脚本或规则，低代码 iPaaS 可让团队以可视化方式定义自定义逻辑，并复用集成逻辑和组件，从而更快地实现变更，无需等待漫长的开发周期。
痛点：“我们的技术栈失控了”
随着公司采用更多 SaaS 工具，管理集成变得与运行众多应用程序同样具有挑战性。一种解决方案是构建一个集中式集成层，该层能自然地融入现代 DevOps 环境，而无需增加更多需要管理的基础设施。
低代码和无代码平台与人工智能的融合日益加深，二者相互放大价值。根据 IBM 商业价值研究院 (IBV) 近期的一项研究，AI 资金正在激增：高管们预测，2025 年至 2030 年间，AI 投资将激增约 150%。2 然而，同一项研究发现，68% 的高管担心他们的 AI 工作会因与核心业务活动缺乏集成而失败。
该研究还指出了所需人才技能的转变，“高管们表示，解决问题和创新能力是当今最重要的——而生成式 AI 将使它们在未来三年内变得更加重要。”
随着组织加速使用生成式 AI，无代码和低代码平台中 AI 赋能工具的作用变得更加重要。除了加快交付速度，将 AI 应用于这些平台还可以改善集成和工作流的设计与运行方式。例如，通过分析数据流、使用模式和依赖关系，来建议更高效的路由或资源使用。
结合可视化开发工具，这些洞察能帮助用户快速测试想法、自动化工作流并构建 AI 驱动的应用程序，而无需严重依赖专业开发资源。这种方法简化了原型设计，支持更快的迭代，有助于低代码平台弥合创新 AI 概念与运营现实之间的差距，并提高 AI 计划成功的可能性。
看看为 AI 时代重新构想的 iPaaS 能做什么。凭借适用于所有集成场景的统一混合解决方案以及驱动生产力的智能体式 AI，IBM 在集成领域处于领先地位。
了解 Bonfiglioli 如何部署单一平台来应对所有集成挑战。“它满足了低代码自动化的业务需求，同时确保 IT 拥有完全的透明度和控制力 — 无论我们的数据在哪里或需要流向哪里。” Fabio Zoboli，Bonfiglioli 集成架构师
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