理解编排的一个简单方法是，它提供了单一 API（编排层），用于管理其他 API。它允许客户端调用一个 API 来访问包含多个服务和资源的工作流，而每个服务和资源都有自己的 API。

通过在客户端和 API 之间添加 API 编排层，组织可以协调多个服务和应用程序，从而创建单一、流畅的系统。

许多组织依赖于协同工作的复杂 API 网络来完成业务任务。这些 API 在后台忙碌地工作。为了高效工作，它们需要与发出 API 请求的客户端以及其他应用程序和服务进行通信。API 编排在现有服务之上增加了一层功能，使这些服务能够彼此协同工作。这样，即使后端在紧张运行，用户也能获得流畅的前端体验。

当一个组织正在经历数字化转型，并且在同一计算环境中同时拥有旧版系统和服务以及新版系统和服务时，API 编排就显得尤为重要。旧版系统通常混合使用多种 API 类型，而 SaaS 应用程序与本地部署系统和数据库之间的通信协调可以通过编排层来实现。

在微服务架构中，API 编排也很重要，因为应用程序的功能依赖于许多独立组件之间的通信。这些组件通过 API 进行通信，编排则管理和协调这些单个组件，以实现更大规模服务的交付。