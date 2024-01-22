混合云架构集成了来自本地部署、私有云和公有云基础设施的资源和服务。这种环境可根据业务需求和用例来编排自动化工作负载，在基于云的最佳环境中快速安全地共享数据。
现代企业组织依赖混合云计算环境，因为与传统的本地基础设施设置相比，这种环境提供了更大的灵活性、可扩展性和成本优化幅度。根据 《IBM Transformation Index: State of Cloud》，超过 77% 的企业和 IT 专业人士采用了混合云方法。
混合云环境包括三个基本组成部分：
本地部署是一种传统的计算形式，需要组织在自己的物理位置（例如办公楼或本地数据中心）运行和管理计算资源、网络、存储以及硬件和服务器上的软件。
私有云是这样一种云计算环境：所有资源都被隔离起来，并且专门为一个客户运营。私有云 结合了云计算的诸多优势与本地 IT 基础设施的安全性和控制能力。
基于云的服务和管理工具包括：
混合云环境还包括强大的网络功能，可支持跨环境数据传输。这种连接通常通过广域网 (WAN)、虚拟专用网络 (VPN) 和应用程序编程接口 (API) 来实现。
适用于企业业务的混合云模型与多云集成，多云是指来自多个云供应商的云计算服务。多云方法允许组织选择多个云供应商提供的服务，以免过度依赖单一供应商。通过混合多云，企业可以避免供应商锁定，从而优化灵活性和成本控制。
混合多云环境对于支持微服务（或微服务架构）至关重要，微服务是一种云原生软件开发方法，其中软件由多个小型独立服务组成，这些服务可通过应用程序编程接口 (API) 进行通信。微服务与传统的单体架构方法不同，让 DevOps 开发运维团队和其他开发团队能够将各个服务作为独立的实体来处理，从而简化开发、测试和云部署。
微服务部署在容器中，容器是轻量化软件包，仅包含必要的应用程序代码和虚拟化操作系统依赖项，在任何环境中都能运行。然后，容器编排平台（通常是 Docker Swarm 或 Kubernetes）会自动在云环境中执行该部署。
混合多云管理方法已成为适用于企业业务的标准 IT 基础设施模型，超过 97% 的企业在多个云上运营，大多数组织运行着 10 个以上的云 (PDF)。
随着企业继续进一步构建混合多云 IT 模型，采用多个云平台的方法给各行各业的企业带来了日益复杂的问题。复杂的挑战包括：
由于诸多不同的组成部分不停运转，各个团队难以对混合多云环境中的运营情况进行全面监控和观察。不仅难以预测安全威胁，而且数据可能会变得孤岛化和碎片化，让人难以获取能够提升业务价值的数据驱动洞察分析。如果没有可见性，云散乱（即，组织无意中缺乏对其云计算资源的控制）可能会导致效率低下和不必要的成本。
混合云的采用涉及管理多个云账单。尽管 CSP 采用标准的按用量付费模式，即根据所使用的数据 GB 数等指标来收取云的费用，但由于来自多个 CSP 和其他第三方供应商的云在使用量和计费方面比较复杂，混合云的成本可能会变得难以控制。
由于工作负载在所有环境中的不同硬件资源上运行，因此组织需要一种不受位置限制的全方位工作负载管理方式。完整的混合多云平台技术和规模化运营模型所带来的价值是单一平台、单一云供应商方法所带来价值的 2.5 倍 (PDF)，导致对混合云管理解决方案的需求日益增长。
此类解决方案可帮助组织做到以下几点：
混合云管理简化了跨环境的数据、服务器和应用程序生命周期管理。这包括在边缘位置让使数据处理能力更靠近最终用户，从而减少延迟并改善用户体验。
混合云管理允许企业根据业务需求扩展或缩减资源（网络、处理能力、数据存储容量）。
混合云管理围绕可观察性功能构建，能让分散企业应用程序的监控和可见性实现自动化，从而以自动化方式更快地解决问题。
混合云管理支持应用程序现代化，即通过更新（而不是替换）现有旧版工作负载，以及将单体架构应用程序分解为多个微服务，来提升软件交付性能。Amazon、Netflix、Uber 和 Etsy 等领先组织已经利用微服务获得了竞争优势，通过增加创新功能和加快更新速度改善了客户体验。
在考虑创建统一混合云管理平台所涉及的基于技术的工具之前，业务实体必须制定混合云管理策略。虽然具体的混合云管理策略因业务目标而异，但组织应该从几个基本步骤做起：
统一的混合云平台可以整合多种专有或开源软件管理工具。虽然每个组织的混合云环境都是独一无二的，但以下是一些最常见的管理软件解决方案。
混合云管理平台是指一整套集成软件解决方案，可简化各种本地环境和云环境中工作负载的管理和自动化。
此类平台基于统一的仪表板（即一站式界面），可以帮助组织更好地了解其业务的各个方面，包括销售模式、预算花费和安全问题。此类平台可帮助管理员和开发团队监控并管理整个 IT 环境，包括员工设备、服务器、网络设备、边缘位置和其他 IT 基础设施组件。
混合云管理平台越来越多地利用 AI 和机器学习 (ML) 功能来自动执行资源调配、部署应用程序、管理安全性、优化性能以及提供数据驱动的洞察分析。
借助 Kubernetes 等编排工具，IT 团队能够自动执行工作流，从而专心处理其他任务。混合云自动化还能为云爆发提供支持，从而让组织能够监控私有云中应用程序对计算能力的需求何时出现激增。当需求达到设定的阈值后，工作负载流量会按需转向公有云。将工作负载转移到公有云有助于释放私有云中的资源，供关键应用程序使用。
云成本管理软件可帮助组织监控云资源，以避免过度配置、减少 SaaS 费用并最大限度提高投资回报。此类工具可自动高效利用计算、云存储和网络资源，从而节省与云相关的总体成本。
业务要求和监管要求不断变化。混合云软件工具可以自动执行合规更新和警报，以帮助企业掌握不断发展的规则和法规。
