混合云的采用涉及管理多个云账单。尽管 CSP 采用标准的按用量付费模式，即根据所使用的数据 GB 数等指标来收取云的费用，但由于来自多个 CSP 和其他第三方供应商的云在使用量和计费方面比较复杂，混合云的成本可能会变得难以控制。