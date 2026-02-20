更具体地说，HRM 是一种独特的神经网络架构，它应用一种独特的算法来生成输出，并在训练期间应用多种独特的算法来优化模型参数。虽然人们通常通过在特定基准（这些基准历来由推理型 LLM 主导）上的表现来将它们与 LLM 进行比较，但这种比较是苹果与橘子的比较。HRM 是狭窄的、任务特定的模型，专门为推理问题而设计，而推理型 LLM 是可以应用于推理问题（以及许多其他任务）的通才模型。

尽管能够解决复杂问题，但 HRM 无法进行对话、代码生成、摘要或其他通常与生成式 AI 模型相关的任务。HRM 必须直接在您希望它们解决的问题类型上进行训练。相反，LLM 通常在海量且多样的数据上进行预训练，然后（通过少样本提示）被指示通过推断规则来解决新问题。

HRM 概念的核心是一个“层级”循环回路，其灵感来自人类大脑在不同层次和频率上处理信息的方式。“内层循环”由一个快速执行低级计算模块和另一个较慢的高级计算模块组成，后者引导前者。“外层循环”引导内层循环迭代地重复其计算，完善和改进模型的输出。

HRM 首次作为开源模型在 2025 年 6 月由 Guan Wang 等人发表的一篇论文中提出。该模型仅有 2700 万参数，却在包括 ARC-AGI、Sudoku-Extreme 和 Maze-Hard 在内的具有挑战性的基准测试中，击败了规模大得多的模型，如 OpenAI 的 o3、Anthropic 的 Claude 3.7 Sonnet 以及拥有 6710 亿参数的 DeepSeek-R1。

该模型本身在很大程度上是实验性的，论文指出了实际限制以及未来改进的未探索途径。尽管如此，它的成功——尤其是考虑到其在训练中极高的数据效率以及比大多数 LLM 小数千倍的模型规模——使其成为扩展推理系统的一种引人入胜的替代方法。后续的研究探索，例如微型循环模型 (TRM)，通过改进 HRM 的基本方法并从中引入的新技术中汲取灵感，取得了进一步的进展。